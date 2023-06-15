«Интеру» интересен Балогун, аренда – идеальный вариант для клуба. «Арсенал» хочет 40 млн евро за полноценный трансфер форварда

Теги Интер премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Фоларин Балогун Футбол

Нападающий «Арсенала» Фоларин Балогун интересен «Интеру».

Спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио находится в Лондоне, где проведет ряд встреч по вопросам трансферов игроков. Одним из новичков «нерадзурри» может стать 21-летний форвард.

Считается, что итальянцы считают идеальным вариантом переход Балогуна на правах аренды, в то  время как лондонцы настроены на полноценный трансфер и просят 40 миллионов евро. Оформить сделку будет непросто.

Прошлый сезон Фоларин провел в «Реймсе» на правах аренды. В 37 матчах Лиги 1 он отличился 21 голом и 2 результативными передачами. 

Подробную статистику футболиста можно найти здесь

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8 комментариев

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Илья Игнатьев
Ответ Е.Р.
У Интера самое отстойное нападение во всем Сериале, что лишний раз подтвердил Финал. И они идеальным кандидатом считают чувака, который моменты запарывает хлеще Лакаки. Да Лапушаро эталон реализации по сравнению с ним.
Тебя забанили в вк паблике Интера что ли?)
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che kaif
Прокочал Реймс игрока на 40 лимонов для канониров
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Спартак Уокер
Был очень топовым в Реймсе но Интеру пригодится может заменит стареющего Джеко
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deadjoker
Интер хочет всех и всех в аренду.
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Трусики Бочкаревой
Если он еще и балагур , то надо брать для атмосферы в раздевалке
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