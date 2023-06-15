«Интеру» интересен Балогун, аренда – идеальный вариант для клуба. «Арсенал» хочет 40 млн евро за полноценный трансфер форварда
Нападающий «Арсенала» Фоларин Балогун интересен «Интеру».
Спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио находится в Лондоне, где проведет ряд встреч по вопросам трансферов игроков. Одним из новичков «нерадзурри» может стать 21-летний форвард.
Считается, что итальянцы считают идеальным вариантом переход Балогуна на правах аренды, в то время как лондонцы настроены на полноценный трансфер и просят 40 миллионов евро. Оформить сделку будет непросто.
Прошлый сезон Фоларин провел в «Реймсе» на правах аренды. В 37 матчах Лиги 1 он отличился 21 голом и 2 результативными передачами.
Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
8 комментариев