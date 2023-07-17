Семак о Фернандесе: «Никакого лишнего веса и других факторов, ограничивающих его работу. Главная проблема – в том, что он давно не играл»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Марио Фернандес Матч ТВ Футбол

Сергей Семак ответил на вопрос о физических кондициях Марио Фернандеса.

Сегодня «Зенит» объявил о подписании 32-летнего защитника. Контракт с ним рассчитан на один год и может быть продлен еще на сезон. 

Ранее появилась информация о том, что у футболиста есть проблемы с лишним весом. 

– В какой Марио Фернандес форме?

– Посмотрим, как быстро Марио будет ее набирать. При этом главная проблема заключается только в том, что он давно не играл. Ему нужно почувствовать игровой тонус и войти в достаточно интенсивный тренировочный цикл.

В остальном у него нет никаких проблем. Никакого лишнего веса и никаких других факторов, ограничивающих его работу. Надеемся, что уже в ближайшее время он начнет полноценно работать в общей группе и в ближайшем матче выйти и получить какое‑то игровое время, – сказал главный тренер «Зенита». 

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14 комментариев

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Ебздрогыч
Интересно, Семак уже начал учить португальский язык? Как он установки дает, ведь его же практически никто в команде не понимает
+18
-7
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Ковид 07.10.52
Ответ shapor
Оливейра говорит и на русском, и на португальском
А Семак переводчик у Оливейры, переводит русским....
+13
-6
+7
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shapor
Ответ Ебздрогыч
Интересно, Семак уже начал учить португальский язык? Как он установки дает, ведь его же практически никто в команде не понимает
Оливейра говорит и на русском, и на португальском
+9
-3
+6
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Alexander91
Играем без еврокубков 2 года, ну неужели не подтянуть кого-то из молодежки?Текущего состава с головой хватает для внутреннего чемпионата.
+2
-1
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CriminalJoint62
Молодой и перспективный, а главное свой. Удачи!
+3
-3
0
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Злодей Спб
Ну так-то игрок сборной, с паспортом, на проблемную позицию, даже две - с учетом, что может в центре сыграть. Да, не молодой, но и Жирков 30+ приходил в Зенит. Главное, чтобы без травм.
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Любовь Мелехова
Возраст Марио одинаковый с Артемоном, у которого тоже был простой в работе, но он в Локо быстро набрал форму и доказал, что 32 еще не возраст в футболе.
0
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Кирилл.С-Пб
Ответ shapor
Оливейра говорит и на русском, и на португальском
и ещё 3 языка)
0
0
0
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Причёска Бэйла
Ответ Ковид 07.10.52
А Семак переводчик у Оливейры, переводит русским....
Болельщик Зенита, но шутку оценил. Плюс.
+1
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Burel
Ответ Ковид 07.10.52
Интересно, а этот тип от себя когда последний раз говорил..все по приказу свыше...
У него и в семье жена всё решает
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