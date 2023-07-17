Семак о Фернандесе: «Никакого лишнего веса и других факторов, ограничивающих его работу. Главная проблема – в том, что он давно не играл»

Сергей Семак ответил на вопрос о физических кондициях Марио Фернандеса.

Сегодня «Зенит» объявил о подписании 32-летнего защитника. Контракт с ним рассчитан на один год и может быть продлен еще на сезон.

Ранее появилась информация о том, что у футболиста есть проблемы с лишним весом.

– В какой Марио Фернандес форме?

– Посмотрим, как быстро Марио будет ее набирать. При этом главная проблема заключается только в том, что он давно не играл. Ему нужно почувствовать игровой тонус и войти в достаточно интенсивный тренировочный цикл.

В остальном у него нет никаких проблем. Никакого лишнего веса и никаких других факторов, ограничивающих его работу. Надеемся, что уже в ближайшее время он начнет полноценно работать в общей группе и в ближайшем матче выйти и получить какое‑то игровое время, – сказал главный тренер « ».

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто