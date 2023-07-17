Серхио Агуэро: «Месси изменит МЛС. Другие игроки задумаются о переходе сюда из-за Лео»
Серхио Агуэро высказался о переходе Лионеля Месси в МЛС.
Ночью аргентинец был представлен в качестве игрока «Интер Майами».
«Правда в том, что я очень рад, что Лео здесь, в Майами. Я живу здесь, и мы постараемся наслаждаться этим моментом. Многие люди наслаждались его игрой по телевизору, и теперь они могут увидеть ее вживую.
Как друг, я всегда стараюсь не спрашивать его, куда он переходит, когда мы разговариваем. Иногда я спрашивал его, что он собирается делать, и он отвечал мне: «Жди меня на барбекю, приготовь все для меня, потому что я еду туда». Я сказал ему, что ему здесь всегда рады. Я хотел, чтобы он пришел сюда, потому что я живу здесь. Мы всегда стараемся говорить спокойно, по-дружески.
Ясно, что Лео изменит МЛС. Другие игроки задумаются о переходе сюда из-за Лео. Он подходящий игрок для МЛС, и у других игроков также будет мотивация перейти сюда. Мы постараемся продолжить рост МЛС», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины.
Лионель Месси: «Уверен, с «Интер Майами» все будет прекрасно. Не терпится начать это путешествие!»
Испокон веков, деньги решают всё.
Главное деньги.
Лет 5-10 назад все сильнейшие игроки играли в Примере, а теперь в АПЛ набор звезд намного масштабнее и круче и тут дело просто в деньгах.
А потом началось - Месси должен то, должен се. Вот тогдаааа он станет КОЗЛОМ. Он выиграл Копу в Бразилии - не, не КОЗЕЛ.
Ну ладно. Он выиграл МИР. В это вообще невозможно поверить, чтобы ЭТА Аргентина выиграла ЧМ. Но они выиграли. А! Ладно. Принимаем в тройку с Пеле и Марадоной. Но не КОЗЕЛ.
Хитропопые боссы Барсы сначала выгнали его, а потом начали делать вид, что ждут назад. И, потупя глазки, говорили, что, мол, чтоб тебя взять надо полкоманды продать. Нооо мыы готоооовы.
Лео всегда был порядочным человеком в отличие от некоего красавца (великого футболиста). И решил вот так.
Ничего он там не изменит. Как и Красавец ничего не изменит в СА.
Мне кажется, он чемпионом мира не стал.
Почеиу война против него?
Заслуженный футболист.
Бэкхему и Златану не особо удалось
Может дело всё же в деньгах?