Серхио Агуэро: «Месси изменит МЛС. Другие игроки задумаются о переходе сюда из-за Лео»

Серхио Агуэро высказался о переходе Лионеля Месси в МЛС.

Ночью аргентинец был представлен в качестве игрока «Интер Майами».

«Правда в том, что я очень рад, что Лео здесь, в Майами. Я живу здесь, и мы постараемся наслаждаться этим моментом. Многие люди наслаждались его игрой по телевизору, и теперь они могут увидеть ее вживую.

Как друг, я всегда стараюсь не спрашивать его, куда он переходит, когда мы разговариваем. Иногда я спрашивал его, что он собирается делать, и он отвечал мне: «Жди меня на барбекю, приготовь все для меня, потому что я еду туда». Я сказал ему, что ему здесь всегда рады. Я хотел, чтобы он пришел сюда, потому что я живу здесь. Мы всегда стараемся говорить спокойно, по-дружески.

Ясно, что Лео изменит МЛС. Другие игроки задумаются о переходе сюда из-за Лео. Он подходящий игрок для МЛС, и у других игроков также будет мотивация перейти сюда. Мы постараемся продолжить рост », – сказал бывший нападающий сборной Аргентины.

Лионель Месси: «Уверен, с «Интер Майами» все будет прекрасно. Не терпится начать это путешествие!»