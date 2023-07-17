Серхио Агуэро: «Месси изменит МЛС. Другие игроки задумаются о переходе сюда из-за Лео»

Теги МЛС Лионель Месси Серхио Агуэро Интер Майами Футбол

Серхио Агуэро высказался о переходе Лионеля Месси в МЛС.

Ночью аргентинец был представлен в качестве игрока «Интер Майами». 

«Правда в том, что я очень рад, что Лео здесь, в Майами. Я живу здесь, и мы постараемся наслаждаться этим моментом. Многие люди наслаждались его игрой по телевизору, и теперь они могут увидеть ее вживую.

Как друг, я всегда стараюсь не спрашивать его, куда он переходит, когда мы разговариваем. Иногда я спрашивал его, что он собирается делать, и он отвечал мне: «Жди меня на барбекю, приготовь все для меня, потому что я еду туда». Я сказал ему, что ему здесь всегда рады. Я хотел, чтобы он пришел сюда, потому что я живу здесь. Мы всегда стараемся говорить спокойно, по-дружески. 

Ясно, что Лео изменит МЛС. Другие игроки задумаются о переходе сюда из-за Лео. Он подходящий игрок для МЛС, и у других игроков также будет мотивация перейти сюда. Мы постараемся продолжить рост МЛС», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины. 

Лионель Месси: «Уверен, с «Интер Майами» все будет прекрасно. Не терпится начать это путешествие!»

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25 комментариев

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Almaz KENZHEBEKOV
наверное никто всерьёз не принимает слова Агуэро
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Геннадий Тимченко
вот же неугомонный сожитель - никак не остановится: нахваливает своего🌈 партнёра
+21
-8
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Гамарджоба Генацвале
Многие уже в СА рванули за жирными контрактами. В МЛС они никогда столько не заработают.
+13
0
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Marcus-light
Ну всё, ждём соперничества: лига верблюдов против лиги гамбургеров
+6
-1
+5
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Александр Северный
Если им только будут платить половину з. п Лео.
Испокон веков, деньги решают всё.
+3
0
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Kipriot
Как не крути, в этом плане Криш сильнее. На него равняется очень много молодёжи. Я даже не могу вспомнить, кто сказал, что Месси его кумир.
+7
-4
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Алексей Ненахов
Пока Серхио даёт интервью , его сын ждёт его в отеле Катара с финала Чм
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Temp LC
Ответ Shadow1882
Выходит, что у Роналду получается привлекать игроков Бэкхему и Златану не особо удалось Может дело всё же в деньгах?
конечно в деньгах
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Andrey Yaroslavtsev
Он подходящий игрок для всех лиг. Всем это понятно.
+6
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Взвешенный вомбат Китая
Язык Агуэро как всегда на страже
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Arman Markosyan 25
Ответ Kipriot
Как не крути, в этом плане Криш сильнее. На него равняется очень много молодёжи. Я даже не могу вспомнить, кто сказал, что Месси его кумир.
Тот же Фоден
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Merdan Jumageldiyev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Kipriot
Как не крути, в этом плане Криш сильнее. На него равняется очень много молодёжи. Я даже не могу вспомнить, кто сказал, что Месси его кумир.
Толко Агуэро :)))
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fellx
Ответ Kipriot
Как не крути, в этом плане Криш сильнее. На него равняется очень много молодёжи. Я даже не могу вспомнить, кто сказал, что Месси его кумир.
Все на камеру говорят что Месси лучший в истории. Но ровняются на Роналду. Ведь он пример как нужно развиваттся, когда люди против тебя
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Тухель
Ответ Дмитрий Крутенко
Так и вижу Мбаппе и Холланд сейчас: Уйти в МЛС или все-таки остаться в Европе? Там Месси, а здесь унылые ЛЧ и лучшие футболисты мира...
Холланд все что возможно с МС выиграл, ну есть там Кубок Лиги и всякие посредственные ЧМ среди клубов и т.д. но это хрень, а главные турниры Англии АПЛ и Кубок Англии + ЛЧ он выиграл. Дай МС 200 млн, а Холланду зарплату млн 100 в год, то легко он и в МЛС поедет, а как Мбаппе любит деньги вот точно не надо рассказывать.
Главное деньги.
Лет 5-10 назад все сильнейшие игроки играли в Примере, а теперь в АПЛ набор звезд намного масштабнее и круче и тут дело просто в деньгах.
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Aidos9419
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
наверное никто всерьёз не принимает слова Агуэро
ну да он в своем стриме и высказывается
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Сергей Аурелович
Ответ Marcus-light
Ну всё, ждём соперничества: лига верблюдов против лиги гамбургеров
а с лигой боярышника когда ждать?
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Merdan Jumageldiyev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Иногда я спрашивал его, что он собирается делать, и он отвечал мне: «Жди меня на кровате, приготовь все для меня, потому что я еду туда».
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TBFTT
Ну пока, что все больше игроков переходит в Саудовскую про-лигу вслед за другим футболистом.
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Антоша Спирин
Месси пришел туда отдохнуть от сумасшедшего давления последних лет. В 10-м или 15-м такого давления не было. Была охренительная команда, охренительный Месси. Он наслаждался тем, что делает он и команда.
А потом началось - Месси должен то, должен се. Вот тогдаааа он станет КОЗЛОМ. Он выиграл Копу в Бразилии - не, не КОЗЕЛ.
Ну ладно. Он выиграл МИР. В это вообще невозможно поверить, чтобы ЭТА Аргентина выиграла ЧМ. Но они выиграли. А! Ладно. Принимаем в тройку с Пеле и Марадоной. Но не КОЗЕЛ.
Хитропопые боссы Барсы сначала выгнали его, а потом начали делать вид, что ждут назад. И, потупя глазки, говорили, что, мол, чтоб тебя взять надо полкоманды продать. Нооо мыы готоооовы.
Лео всегда был порядочным человеком в отличие от некоего красавца (великого футболиста). И решил вот так.
Ничего он там не изменит. Как и Красавец ничего не изменит в СА.
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Барберис
А почему такой негатив к Агуэрро?

Мне кажется, он чемпионом мира не стал.
Почеиу война против него?
Заслуженный футболист.
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avcgloronalduMU
другие игроки там уже были - но Бекхэм ни Ибрагимович не изменили, в США соккер как шоу, боевик
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Мовсар Германия
Месси который приехал отдыхать
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Shadow1882
Выходит, что у Роналду получается привлекать игроков
Бэкхему и Златану не особо удалось

Может дело всё же в деньгах?
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