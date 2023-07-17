Лионель Месси: «Уверен, с «Интер Майами» все будет прекрасно. Не терпится начать это путешествие!»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси выступил во время своей презентации в «Интер Майами».

«Я рад оказаться в Майами и полон желания сражаться за клуб и помогать ему расти дальше. Нас ждут увлекательные времена, я готов отдавать всего себя без остатка!

Я рад, что выбрал этот город вместе со своей семьей, и уверен, что с «Интер Майами» все будет прекрасно. Мне не терпится начать это путешествие!» – сказал Месси.

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8 комментариев

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Потолковый Лампонюх™
Ответ Picachu
У МЛС будет обладатель золотого мяча прикиньте . Лиге 25 лет а она уже может стать стать той у кого в лиге обладатель золотого мяча .
Ты тоже прикинь, но в МЛС уже был обладатель золотого мяча. Некий Бразилец который когда то играл за Милан, Реал и потом уже за Орландо.

Так что мессе и тут второй к сожалению...
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Барсик Юрана
Не Великая Верблюдия конечно, но всё же
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Moe Joe
Уверен, приход Месси популяризирует футбол в США.
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angliiskiilion
Ответ Picachu
У МЛС будет обладатель золотого мяча прикиньте . Лиге 25 лет а она уже может стать стать той у кого в лиге обладатель золотого мяча .
7 золотых мячей в МЛС
5 золотых мячей в Саудовской лиге
1 золотой мяч в Ла Лиге (Европе)
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Picachu
Ответ Потолковый Лампонюх™
Ты тоже прикинь, но в МЛС уже был обладатель золотого мяча. Некий Бразилец который когда то играл за Милан, Реал и потом уже за Орландо. Так что мессе и тут второй к сожалению...
Как был ? если Месси дадут золотой мяч в этом году то МЛС будет лигой получившей в золотой мяч
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Picachu
Ответ angliiskiilion
7 золотых мячей в МЛС 5 золотых мячей в Саудовской лиге 1 золотой мяч в Ла Лиге (Европе)
МЛС может стать лигой получившей золотой мяч .
МЛС
я е"ал .
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