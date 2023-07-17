Лионель Месси: «Уверен, с «Интер Майами» все будет прекрасно. Не терпится начать это путешествие!»
Лионель Месси выступил во время своей презентации в «Интер Майами».
«Я рад оказаться в Майами и полон желания сражаться за клуб и помогать ему расти дальше. Нас ждут увлекательные времена, я готов отдавать всего себя без остатка!
Я рад, что выбрал этот город вместе со своей семьей, и уверен, что с «Интер Майами» все будет прекрасно. Мне не терпится начать это путешествие!» – сказал Месси.
Так что мессе и тут второй к сожалению...
5 золотых мячей в Саудовской лиге
1 золотой мяч в Ла Лиге (Европе)
МЛС
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