«Интер Майами» представил Месси и Бускетса
Состоялась презентация Лионеля Месси и Серджи Бускетса в «Интер Майами».
Контракт Месси с клубом МЛС рассчитан до 2025 года. 36-летний аргентинец будет играть в «Интер Майами» под 10-м номером.
Последние два сезона форвард провел в «ПСЖ», куда перешел бесплатно по завершении контракта с «Барселоной».
Бускетс заключил соглашение с «Интер Майами» также до 2025 года и будет выступать по 5-м номером.
35-летний полузащитник перешел в клуб как свободный агент после того, как покинул «Барселону» в связи с истечением срока действия контракта.
Фото: marca
Хорошо, что легенды выбрали не пустыню!