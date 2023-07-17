«Интер Майами» представил Месси и Бускетса

Состоялась презентация и в «Интер Майами».

Контракт Месси с клубом рассчитан до 2025 года. 36-летний аргентинец будет играть в « » под 10-м номером.

Последние два сезона форвард провел в «ПСЖ», куда перешел бесплатно по завершении контракта с «Барселоной».

Бускетс заключил соглашение с «Интер Майами» также до 2025 года и будет выступать по 5-м номером.

35-летний полузащитник перешел в клуб как свободный агент после того, как покинул «Барселону» в связи с истечением срока действия контракта.

Фото: marca