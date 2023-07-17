«Интер Майами» представил Месси и Бускетса

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

Состоялась презентация Лионеля Месси и Серджи Бускетса в «Интер Майами».

Контракт Месси с клубом МЛС рассчитан до 2025 года. 36-летний аргентинец будет играть в «Интер Майами» под 10-м номером.

Последние два сезона форвард провел в «ПСЖ», куда перешел бесплатно по завершении контракта с «Барселоной».

Бускетс заключил соглашение с «Интер Майами» также до 2025 года и будет выступать по 5-м номером.

35-летний полузащитник перешел в клуб как свободный агент после того, как покинул «Барселону» в связи с истечением срока действия контракта.

Фото: marca

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7 комментариев

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AlbertDav
Красивый город, шикарный климат, медийная тусовка, респект от футболистов, хорошая посещаемость на стадионах, развитый маркетинг и многое др…вот это крутое решение для завершения карьеры!
Хорошо, что легенды выбрали не пустыню!
+15
-3
+12
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Nj S
Ответ Потолковый Лампонюх™
"шикарный климат, медийная тусовка" По твоему комменту сразу видно ты ни разу не выезжал за приделы своего села "Кукуево". В Майями шикарный климат? Я там был несколько раз. Лютая жара и духота летом. Плюс постоянные грозы. Медийная тусовка как относится к мессе? Это не Неймар перешел в Интер Майями. Мессе абсолютно замкнутый в себе аутист. Который из дома практически не выходит. Не смеши больше людей плиз :))
Называть человека аутистом,это же каким надо быть человеком?
+9
-3
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Lucky Z
Теперь самые свежие новости о Месси будем получать в 5 утра
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rej1sta
Ответ Потолковый Лампонюх™
"шикарный климат, медийная тусовка" По твоему комменту сразу видно ты ни разу не выезжал за приделы своего села "Кукуево". В Майями шикарный климат? Я там был несколько раз. Лютая жара и духота летом. Плюс постоянные грозы. Медийная тусовка как относится к мессе? Это не Неймар перешел в Интер Майями. Мессе абсолютно замкнутый в себе аутист. Который из дома практически не выходит. Не смеши больше людей плиз :))
За такое бы забанить уже, спортс. Не в первый раз он выписывает подобное
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AlbertDav
Ответ Потолковый Лампонюх™
"шикарный климат, медийная тусовка" По твоему комменту сразу видно ты ни разу не выезжал за приделы своего села "Кукуево". В Майями шикарный климат? Я там был несколько раз. Лютая жара и духота летом. Плюс постоянные грозы. Медийная тусовка как относится к мессе? Это не Неймар перешел в Интер Майями. Мессе абсолютно замкнутый в себе аутист. Который из дома практически не выходит. Не смеши больше людей плиз :))
Судя по твоим размышлениям, замкнут в себе и своих мыслях именно ты
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