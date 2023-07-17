Мартино о Месси: «Есть волнение из-за прихода лучшего игрока мира. Нужно проявить терпение и дать ему физически подготовиться»

Теги МЛС Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами Сент-Луис Сити Футбол

Херардо Мартино призвал проявить терпение в отношении Лионеля Месси.

«Начнем с того, что мы очень рады официальному подписанию контракта с ним. Завтра его ждет презентация.

Мы хотели бы в связи с этой презентацией подарить ему победу, но не смогли ее добиться («Интер Майами» проиграл «Сент-Луис Сити» со счетом 0:3 – прим. Sports.ru).

Мы смотрим в будущее с волнением, которое возникает из-за появления в нашей команде лучшего игрока мира, но также и с намерением проявить терпение и дать ему физически подготовиться, чтобы он мог сыграть в подходящий момент», – заявил главный тренер «Интер Майами».

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4 комментария

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Тиджани Бабангида
Будущее,конечно,волнительно. Особенно когда лучший игрок мира переходит в не самую лучшую команду. Терпение и подготовка крайне важны. Адаптироваться друг к другу надо и ему и клубу.
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Этот Райола хочет денег
Пару- тройку лет, не меньше. Чтобы привык к новому континенту, унял боль от расставания с прежним плубом, наладил игровые связи с партнерами, синхронизировался с новыми часовыми поясами. Я все учел?
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