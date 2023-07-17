Мартино о Месси: «Есть волнение из-за прихода лучшего игрока мира. Нужно проявить терпение и дать ему физически подготовиться»

Херардо Мартино призвал проявить терпение в отношении Лионеля Месси.

«Начнем с того, что мы очень рады официальному подписанию контракта с ним. Завтра его ждет презентация.

Мы хотели бы в связи с этой презентацией подарить ему победу, но не смогли ее добиться («Интер Майами» проиграл «Сент-Луис Сити» со счетом 0:3 – прим. Sports.ru).

Мы смотрим в будущее с волнением, которое возникает из-за появления в нашей команде лучшего игрока мира, но также и с намерением проявить терпение и дать ему физически подготовиться, чтобы он мог сыграть в подходящий момент», – заявил главный тренер « ».