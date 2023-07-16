Канчельскис про РПЛ: «Зенит» выиграет, а «Спартак», «Локо» и ЦСКА за тройку поборются. Малком, Дзюба и Чалов – главные соперники в гонке бомбардиров»
Андрей Канчельскис считает, что «Зенит» сохранит звание чемпиона России.
– Новый сезон РПЛ сюрпризов не принесет. Выиграет «Зенит», а за тройку будут бороться «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Может, еще «Динамо».
– Ждете ли улучшения судейства?
– Конечно жду. Как и любой другой нормальный зритель. Никому не хочется смотреть на бесконечные судейские ошибки.
– Кто будет лучшим бомбардиром?
– Малком, Дзюба и Чалов – главные соперники в гонке бомбардиров нового сезона. Думаю, у них самые высокие шансы, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
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