Канчельскис про РПЛ: «Зенит» выиграет, а «Спартак», «Локо» и ЦСКА за тройку поборются. Малком, Дзюба и Чалов – главные соперники в гонке бомбардиров»

Андрей Канчельскис считает, что «Зенит» сохранит звание чемпиона России.

– Новый сезон сюрпризов не принесет. Выиграет « », а за тройку будут бороться « », « » и . Может, еще «Динамо».

– Ждете ли улучшения судейства?

– Конечно жду. Как и любой другой нормальный зритель. Никому не хочется смотреть на бесконечные судейские ошибки.

– Кто будет лучшим бомбардиром?

– Малком, Дзюба и Чалов – главные соперники в гонке бомбардиров нового сезона. Думаю, у них самые высокие шансы, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».