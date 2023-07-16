Канчельскис про РПЛ: «Зенит» выиграет, а «Спартак», «Локо» и ЦСКА за тройку поборются. Малком, Дзюба и Чалов – главные соперники в гонке бомбардиров»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Андрей Канчельскис Малком Федор Чалов Футбол

Андрей Канчельскис считает, что «Зенит» сохранит звание чемпиона России.

– Новый сезон РПЛ сюрпризов не принесет. Выиграет «Зенит», а за тройку будут бороться «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Может, еще «Динамо».

– Ждете ли улучшения судейства?

– Конечно жду. Как и любой другой нормальный зритель. Никому не хочется смотреть на бесконечные судейские ошибки.

– Кто будет лучшим бомбардиром?

– Малком, Дзюба и Чалов – главные соперники в гонке бомбардиров нового сезона. Думаю, у них самые высокие шансы, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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40 комментариев

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Fierce
Ответ леннорыч-абрамович
Нет, ну это топ-прогнозист
Надо было еще спросить у него, кто выиграет президентские выборы в России в 2024м )
+9
0
+9
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Владимир Дмитриев
Уехал в Казахстан, там и казахстань! Забудь ты про РПЛ. Никому твое мнение здесь не нужно!
+4
0
+4
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леннорыч-абрамович
Нет, ну это топ-прогнозист
+4
-2
+2
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Николай Иванов
Специально для Андрюши Канчельскиса звучит песня Фантазёр
+3
-1
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Александр Жердин
Ответ Viktor Martunov
Нормально Петрович! а вот твой оппонент похоже перебрал, бывает.
Ладно, удачи вам в стартующем чемпионате( но не в матчах с Зенитом)! А если серьезно, ведь у вас есть кому играть . Хватит уже ходить в подающих надежды Тюкавину и Захаряну. По мне, чем сильнее конкуренция, тем интереснее чемпионат. Ну и тем слаще победа .
+1
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Гамарджоба Генацвале
Локо будет в тройке по итогам.
+3
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Александр Жердин
Ответ Viktor Martunov
Петрович вот родился я в ТУШИНО в 1957 году, болею за ДИНАМО МОСКВА!!! про каких пасажиров тут речь? всех под одну гребëнку? заканчивай ттттоваришь.
Извини, не хотел тебя обидеть. Ещё раз, прошу прощения.
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Александр Жердин
Ответ Viktor Martunov
Конечно, и вам удачи, но не против нас, надеюсь, но она умирает последней. Так думаю мы подрыгаемся. Здоровья!
И тебе, всех благ!
+1
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Viktor Martunov
Ответ Spartakus1984
Малком будет забивать конечно же,дзюба тоже что то забьет,Чалов индивидуально салбее их всех,от игры команды заивсит сильно,может в этот раз и мало забить.У Канчела момбит от Промеса,поэтому не назвал его специально.
Спартач, куда ты торопишься? ну семь раз отмерь, потом пиши.Вроде не первый день тут, без обид.
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Konstantin Zorin
Ну всё, можно футбол не смотреть.🤔
+1
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Иван Иванов
Как всё банально... Андрюша, наверное, безумно удивится, когда ему, придется признаться в своём балабольстве
+2
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Viktor Martunov
Ответ Александр Жердин
Ладно, удачи вам в стартующем чемпионате( но не в матчах с Зенитом)! А если серьезно, ведь у вас есть кому играть . Хватит уже ходить в подающих надежды Тюкавину и Захаряну. По мне, чем сильнее конкуренция, тем интереснее чемпионат. Ну и тем слаще победа .
Конечно, и вам удачи, но не против нас, надеюсь, но она умирает последней. Так думаю мы подрыгаемся. Здоровья!
+1
0
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Удар Кержакова
Я думаю Динамо будет открытием сезона.
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Артур Межаков
Стаканные новости...
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старичок Василий
Ответ Spartakus1984
Малком будет забивать конечно же,дзюба тоже что то забьет,Чалов индивидуально салбее их всех,от игры команды заивсит сильно,может в этот раз и мало забить.У Канчела момбит от Промеса,поэтому не назвал его специально.
Промес скорее всего все таки сядет!
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Spartakus1984
Малком будет забивать конечно же,дзюба тоже что то забьет,Чалов индивидуально салбее их всех,от игры команды заивсит сильно,может в этот раз и мало забить.У Канчела момбит от Промеса,поэтому не назвал его специально.
+4
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Viktor Martunov
Ответ Spartakus1984
Канчельскис по втоему отмерил?))Прежде рот октрыть
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Andrey Yaroslavtsev
Промес тоже поборется.
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Viktor Martunov
Ответ Александр Жердин
Ну вот, лучшие традиции пассажиров из Тушино . Когда нечего ответить, переходят на личные оскорбления. Или ты оспариваешь, что Промес - уголовник?
Петрович вот родился я в ТУШИНО в 1957 году, болею за ДИНАМО МОСКВА!!! про каких пасажиров тут речь? всех под одну гребëнку? заканчивай ттттоваришь.
0
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Viktor Martunov
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Во, уже протрезвел, точку надо ставить в конце предложения.
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Александр Жердин
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Ну вот, лучшие традиции пассажиров из Тушино . Когда нечего ответить, переходят на личные оскорбления. Или ты оспариваешь, что Промес - уголовник?
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Александр Жердин
Ответ Spartakus1984
Тогда можно спросить,а ты уверен,что Малком не уйдет из зенита?Будем рассуждать о том,чего еще нет?
А о чём рассуждать? Что Промес уголовник? Да, Малкома могут продать, да только с выгодой для Зенита .
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Viktor Martunov
Ответ юра георгиевский
Ну, ясное дело, Зенит - Гегемон российского футбола на сегодняшний день, кому же ещё быть первым, если не ему. Вот, второе место неизвестно кто получит.
По итогам первого круга всё прикроют.
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Viktor Martunov
Ответ Николай Иванов
Специально для Андрюши Канчельскиса звучит песня Фантазёр
Сулико?
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Viktor Martunov
Ответ Гамарджоба Генацвале
Локо будет в тройке по итогам.
А кто в двойке?
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