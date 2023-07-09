Канчельскис о Промесе: «Завершит карьеру в «Спартаке», скорее всего. Болельщики его любят, других вариантов нет, учитывая уголовное дело в Нидерландах»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Квинси Промес Футбол

Андрей Канчельскис считает, что Квинси Промес останется в «Спартаке» до конца карьеры.

«Будущее Промеса может быть навсегда связано со «Спартаком». Думаю, он сам хочет остаться здесь на долгие годы. Квинси любят болельщики, он играет важную роль в истории клуба.

Скорее всего, Промес завершит карьеру в «Спартаке», у него других вариантов нет, учитывая непонятную историю с уголовным делом в Нидерландах», – сказал бывший игрок сборной России.

Напомним, в июне суд Амстердама приговорил хавбека «Спартака» к 18 месяцам тюремного заключения по делу о нападении с ножом на родственника. Кроме того, Промес обвинен в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году.

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17 комментариев

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Lumberjack
а где же еще завершать уголовнику, у которого статей на пожизненное?
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Доктор Верховцев
Ответ rigobersong
Вот почему люди не могут подумать головой хоть немного:) Ведь Промесу проще отсидеть полтора года, в не самых плохих условиях, чем перечеркнуть себе дорогу в родную страну, а так же множество других стран, и делать себя заложником ситуации. Не прокатят аппеляции, вернется и отсидит:)
Ага. А там раскопают кокаин и чалиться афронидерландцу, пока тюрьма не сгниёт.
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pav11k
С делом-то все понятно, скорее всего, поэтому он тут и закончит
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Spaten
Вдруг, как в кино, он один знает , в какой мельнице лежит 1,37 тонны.
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Lumberjack
Ответ Павел Ермаков
ты знаток голландского правосудия?Прям на пожизненное?)))
ну в США на пару пожизненных за такое количество наркоты и ножевое присел бы точно ) в Нидерландах может быть отделался легче, но в Спартаке он явно до конца карьеры и до пенсии )
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#SharkTeam
Ответ Lumberjack
ну в США на пару пожизненных за такое количество наркоты и ножевое присел бы точно ) в Нидерландах может быть отделался легче, но в Спартаке он явно до конца карьеры и до пенсии )
Это да, но ты думаешь в РФ ему позволено делать все? Это запутанная тема, каким странам не наплевать на преступления в других. Робиньо например не выдает Бразилия, хотя в Италии ему срок 10+
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Точный_пас_Ещенко
Ответ Lumberjack
ну в США на пару пожизненных за такое количество наркоты и ножевое присел бы точно ) в Нидерландах может быть отделался легче, но в Спартаке он явно до конца карьеры и до пенсии )
Да хоть 3 пожизненных, нас это должно как-то волновать?)
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OldRedWhite
Ответ Павел Ермаков
ты знаток голландского правосудия?Прям на пожизненное?)))
Правильно, нечего нас пугать !
Дадут 12 , отсидит 5 , как Стрельцов и снова на газон !
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Доктор Верховцев
Ответ angry horse
К дельфину и уголовнику скоро еще Искариот Медина примкнёт, настоящий борщевой набор😎
Кто ж в борщ дельфинятину кладёт!
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