Канчельскис о Промесе: «Завершит карьеру в «Спартаке», скорее всего. Болельщики его любят, других вариантов нет, учитывая уголовное дело в Нидерландах»

Андрей Канчельскис считает, что Квинси Промес останется в «Спартаке» до конца карьеры.

«Будущее Промеса может быть навсегда связано со «Спартаком». Думаю, он сам хочет остаться здесь на долгие годы. Квинси любят болельщики, он играет важную роль в истории клуба.

Скорее всего, Промес завершит карьеру в « », у него других вариантов нет, учитывая непонятную историю с уголовным делом в Нидерландах», – сказал бывший игрок сборной России.

Напомним, в июне суд Амстердама приговорил хавбека «Спартака» к 18 месяцам тюремного заключения по делу о нападении с ножом на родственника. Кроме того, Промес обвинен в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году.

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