Канчельскис стал гендиректором казахстанского «Тобола»: «Ведем переговоры о тренерстве»

Андрей Канчельскис назначен генеральным директором «Тобола».

Во вторник, 11 июля, клуб из Казахстана официально объявил о назначении . По словам бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной России, соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

«Вроде бы договорились до конца сезона. Попросили меня помочь. Буду до конца сезона стараться.

Параллельно, если будет предложение о тренерской работе, есть договоренность, что можно будет решить вопрос. Ведем, естественно, переговоры о тренерстве.

Послезавтра играем с клубом « ». Будем работать, помогать « » двигаться дальше», – сказал Канчельскис в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Предыдущим местом работы Канчельскиса был узбекский «Навбахор», который он возглавлял с 2018 по 2020 год.

13 июля «Тобол» сыграет с финским клубом «Хонка» в первом квалификационном раунде Лиги конференций.

Фото: fctobol.kz