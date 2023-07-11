Канчельскис стал гендиректором казахстанского «Тобола»: «Ведем переговоры о тренерстве»
Андрей Канчельскис назначен генеральным директором «Тобола».
Во вторник, 11 июля, клуб из Казахстана официально объявил о назначении Канчельскиса. По словам бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной России, соглашение рассчитано до конца следующего сезона.
«Вроде бы договорились до конца сезона. Попросили меня помочь. Буду до конца сезона стараться.
Параллельно, если будет предложение о тренерской работе, есть договоренность, что можно будет решить вопрос. Ведем, естественно, переговоры о тренерстве.
Послезавтра играем с клубом «Хонка». Будем работать, помогать «Тоболу» двигаться дальше», – сказал Канчельскис в беседе со «Спорт-Экспрессом».
Предыдущим местом работы Канчельскиса был узбекский «Навбахор», который он возглавлял с 2018 по 2020 год.
13 июля «Тобол» сыграет с финским клубом «Хонка» в первом квалификационном раунде Лиги конференций.
Фото: fctobol.kz
Им ты и являешься.