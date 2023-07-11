Канчельскис стал гендиректором казахстанского «Тобола»: «Ведем переговоры о тренерстве»

Теги премьер-лига Россия Хонка Андрей Канчельскис высшая лига Казахстан Тобол Спорт-Экспресс Лига Конференций УЕФА Sports.ru - Казахстан Футбол

Андрей Канчельскис назначен генеральным директором «Тобола».

Во вторник, 11 июля, клуб из Казахстана официально объявил о назначении Канчельскиса. По словам бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной России, соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

«Вроде бы договорились до конца сезона. Попросили меня помочь. Буду до конца сезона стараться.

Параллельно, если будет предложение о тренерской работе, есть договоренность, что можно будет решить вопрос. Ведем, естественно, переговоры о тренерстве.

Послезавтра играем с клубом «Хонка». Будем работать, помогать «Тоболу» двигаться дальше», – сказал Канчельскис в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Предыдущим местом работы Канчельскиса был узбекский «Навбахор», который он возглавлял с  2018 по 2020 год.

13 июля «Тобол» сыграет с финским клубом «Хонка» в первом квалификационном раунде Лиги конференций.

Фото: fctobol.kz

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10 комментариев

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Surviving
Водка по чем там?
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Причёска Бэйла
Ответ Очки Дани Алвеса
Стойте стойте, это тот самый патриот Канчельскис? А чего же не в Ленинградец поехал, не в Сатурн? Чего ж сразу в высшую лигу Казахстана?
Поменяй в нике последнюю букву первого слова на «О».
Им ты и являешься.
+3
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Очки Дани Алвеса
Ответ Причёска Бэйла
Поменяй в нике последнюю букву первого слова на «О». Им ты и являешься.
Весь список литературы на лето уже прочел? А ну давай-ка, времени зря не теряй!
+2
0
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Avaz K
Ответ MK1993
Вроде же сборную Киргизии должен был возглавить?
Сборную Кыргызстана возглавил бывший тренер Словакии Стефан Таркович
+1
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MK1993
Вроде же сборную Киргизии должен был возглавить?
0
0
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Do Cent
Первый, пошёл!!! Одного сплавили!)))))))
+1
-1
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Ильдар Исмагилов
Ответ Do Cent
Первый, пошёл!!! Одного сплавили!)))))))
Это на месяц
0
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