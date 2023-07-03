Канчельскис о работе тренером: «Переговоры продвигаются хорошо. Нахожусь за границей»
Андрей Канчельскис сообщил, что ведет переговоры о работе главным тренером за рубежом.
«Сейчас нахожусь за границей. На переговорах как раз нахожусь.
Переговоры продвигаются хорошо, все отлично», — сказал экс-игрок сборной России.
В середине июня Канчельскис заявлял, что у него есть вариант с клубом из азиатской части постсоветского пространства.
Ранее он возглавлял узбекский «Навбахор», «Солярис», «Юрмалу», «Уфу» и «Торпедо-ЗИЛ».
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