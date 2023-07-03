Канчельскис о работе тренером: «Переговоры продвигаются хорошо. Нахожусь за границей»

Андрей Канчельскис сообщил, что ведет переговоры о работе главным тренером за рубежом.

«Сейчас нахожусь за границей. На переговорах как раз нахожусь.

Переговоры продвигаются хорошо, все отлично», — сказал экс-игрок сборной России.

В середине июня заявлял, что у него есть вариант с клубом из азиатской части постсоветского пространства.

Ранее он возглавлял узбекский «Навбахор», «Солярис», «Юрмалу», «Уфу» и «Торпедо-ЗИЛ».