Канчельскис о работе тренером: «Переговоры продвигаются хорошо. Нахожусь за границей»

Теги отставки Андрей Канчельскис Матч ТВ Футбол

Андрей Канчельскис сообщил, что ведет переговоры о работе главным тренером за рубежом.

«Сейчас нахожусь за границей. На переговорах как раз нахожусь.

Переговоры продвигаются хорошо, все отлично», — сказал экс-игрок сборной России.

В середине июня Канчельскис заявлял, что у него есть вариант с клубом из азиатской части постсоветского пространства.

Ранее он возглавлял узбекский «Навбахор», «Солярис», «Юрмалу», «Уфу» и «Торпедо-ЗИЛ».

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1 комментарий

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ivanfedorov8888
За границей трезвого разума
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