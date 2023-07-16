«ПСЖ» отказался от Коло-Муани, Кейна и Осимхена тоже вряд ли подпишут. Приход Влаховича наиболее вероятен

Теги ПСЖ Ювентус премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Тоттенхэм Харри Кейн Виктор Осимхен Душан Влахович Рандаль Коло-Муани деньги Футбол

Рандаль Коло-Муани не перейдет в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что парижане готовы предложить за форварда «Айнтрахта» 80 миллионов евро.

По информации Bild, «ПСЖ» отказался от трансфера Коло-Муани. Парижане потеряли терпение в ожидании решения француза.

Также маловероятными выглядят трансферы Харри Кейна и Виктора Осимхена, поскольку приоритетом Кейна является переход в «Баварию», с которой у форварда «Тоттенхэма» есть устная договоренность, а Осимхена считают слишком дорогим.

Сообщается, что наиболее вероятным является переход в «ПСЖ» форварда «Ювентуса» Душана Влаховича.

«ПСЖ» хочет Кейна – готовы заплатить 100 млн евро и перебить предложение «Баварии» по зарплате. Влахович и Коло-Муани – запасные варианты

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4 комментария

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Los Galácticos
Пустили Икарди по миру который в свое время был лучше, теперь хотят взять Влаховича вроде как за 90 млн (неадекватный ценник). Логика давно покинула трансферный отдел ПСЖ.
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Andrey Yaroslavtsev
Круговорот нападающих какой-то.
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headmaster
Ответ Los Galácticos
Пустили Икарди по миру который в свое время был лучше, теперь хотят взять Влаховича вроде как за 90 млн (неадекватный ценник). Логика давно покинула трансферный отдел ПСЖ.
Икарди уже не тащил. Да и по игре не очень был гибок, этакий нападающий штрафной. В этом плане даже Влахович поразнообразнее будет.
Если по ценнику сторгуются, будет норм
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