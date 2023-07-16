«ПСЖ» отказался от Коло-Муани, Кейна и Осимхена тоже вряд ли подпишут. Приход Влаховича наиболее вероятен
Рандаль Коло-Муани не перейдет в «ПСЖ».
Ранее стало известно, что парижане готовы предложить за форварда «Айнтрахта» 80 миллионов евро.
По информации Bild, «ПСЖ» отказался от трансфера Коло-Муани. Парижане потеряли терпение в ожидании решения француза.
Также маловероятными выглядят трансферы Харри Кейна и Виктора Осимхена, поскольку приоритетом Кейна является переход в «Баварию», с которой у форварда «Тоттенхэма» есть устная договоренность, а Осимхена считают слишком дорогим.
Сообщается, что наиболее вероятным является переход в «ПСЖ» форварда «Ювентуса» Душана Влаховича.
«ПСЖ» хочет Кейна – готовы заплатить 100 млн евро и перебить предложение «Баварии» по зарплате. Влахович и Коло-Муани – запасные варианты
Если по ценнику сторгуются, будет норм