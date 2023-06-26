«Челси» скоро сделает «Наполи» предложение по Осимхену. «Тоттенхэму» форвард тоже интересен (Массимо Марианелла)

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Тоттенхэм Харри Кейн Виктор Осимхен Футбол

«Тоттенхэм» может включиться в борьбу за Виктора Осимхена.

Как сообщает журналист Sky Sport Italia Массимо Марианелла, в случае продажи Харри Кейна «шпоры» рассмотрят возможность подписания форварда «Наполи».

Также в ближайшее время предложение неаполитанцам сделает «Челси». «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» тоже следят за ситуацией.

Сообщалось, что итальянский клуб хочет получить за своего лучшего бомбардира 150 млн евро.

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17 комментариев

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Mr@k
Ха ха конечно, из чемпиона Италии в уг что идти
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Фут.Боль
Лучше в Наполи остаться, чем идти в Челси и Тоттенхэм.
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Alar Asus
Ответ iegord
А на кой он нужен Тоттенхэму? По-моему центрфорвард - единственная позиция, где им не нужно усиление. За Осимхена прийдется отдать чуть ли не весь трансферный бюджет. Звучит как глупость
Очевидно на замену Кейну, если Кейн не уйдёт, они не будут рассматривать покупку Осимена
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Dan Kennedy
Обмен на Харри Кейна с доплатой от...Харри Кейна, если он хочет выиграть хоть какие-то трофеи)))
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Алексей Гусев
из ЛЧ в Суперлигу??
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corazón blanco
Менять Де Лаурентиса на Леви - это какой-то особый вид мазохизма)
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iegord
А на кой он нужен Тоттенхэму? По-моему центрфорвард - единственная позиция, где им не нужно усиление. За Осимхена прийдется отдать чуть ли не весь трансферный бюджет. Звучит как глупость
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DolJun
утка
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OldRedWhite
Есть тренер - маньяк Аллегри и владелец - маньяк Тод Боэли!
Им бы слиться воедино !
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Football Forever
Зачем Вите в Тоттенхэм или Челси? 🤣
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AERN
Лучше уж в МЮ, они хоть в ЛЧ играют. А аристократы тока баблом могут осыпать.
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Dan Kennedy
Ответ iegord
А на кой он нужен Тоттенхэму? По-моему центрфорвард - единственная позиция, где им не нужно усиление. За Осимхена прийдется отдать чуть ли не весь трансферный бюджет. Звучит как глупость
У Харри Кейна вроде год по контракту, и им проще его продать и купить замену. Виктор идеальный вариант, плюс разница в 5 лет между ними, это вполне хорошая сделка была бы.
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like a boss
Ответ Mr@k
Ха ха конечно, из чемпиона Италии в уг что идти
Магия АПЛ, играть среди и против лучших, плюс высокая оплата, плюс магия Наполи прошла (Руди не Лучано), пик пройден, смысл засиживаться.
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Overkiller
Ответ Алексей Гусев
из ЛЧ в Суперлигу??
Из ЛЧ в чемпионшип с Боулинг-клубом.
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