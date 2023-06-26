«Челси» скоро сделает «Наполи» предложение по Осимхену. «Тоттенхэму» форвард тоже интересен (Массимо Марианелла)

«Тоттенхэм» может включиться в борьбу за Виктора Осимхена.

Как сообщает журналист Sky Sport Italia Массимо Марианелла, в случае продажи Харри Кейна «шпоры» рассмотрят возможность подписания форварда «Наполи».

Также в ближайшее время предложение неаполитанцам сделает «Челси». «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» тоже следят за ситуацией.

Сообщалось, что итальянский клуб хочет получить за своего лучшего бомбардира 150 млн евро.