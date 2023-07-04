«ПСЖ» может предложить 80 млн евро за Коло-Муани. «Айнтрахт» вряд ли продаст форварда дешевле 100 млн
«ПСЖ» рассматривает трансфер Рандаля Коло-Муани.
Ранее стало известно, что парижский клуб поборется с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией» за нападающего «Айнтрахта».
По информации Bild, в «ПСЖ» обсуждают возможность сделать трансферное предложение на сумму около 80 миллионов евро. Однако клуб из Франкфурта, скорее всего, откажется продавать французского форварда дешевле 100 миллионов евро.
За 32 матча в Бундеслиге Коло-Муани забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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