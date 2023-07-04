«ПСЖ» может предложить 80 млн евро за Коло-Муани. «Айнтрахт» вряд ли продаст форварда дешевле 100 млн

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Рандаль Коло-Муани Футбол

«ПСЖ» рассматривает трансфер Рандаля Коло-Муани.

Ранее стало известно, что парижский клуб поборется с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией» за нападающего «Айнтрахта». 

По информации Bild, в «ПСЖ» обсуждают возможность сделать трансферное предложение на сумму около 80 миллионов евро. Однако клуб из Франкфурта, скорее всего, откажется продавать французского форварда дешевле 100 миллионов евро. 

За 32 матча в Бундеслиге Коло-Муани забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев

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MR04
Рынок сошел с ума конечно)
+15
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+15
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ApXuMaHqPuT
Ответ За Валенсию с 1999
Что мешало из Нанта за копейки взять? Уже тогда виден был потенциал
Парижский мешок не ищет лёгких путей!☝️
+14
-1
+13
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За Валенсию с 1999
Что мешало из Нанта за копейки взять? Уже тогда виден был потенциал
+12
-4
+8
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hiper26
Ответ За Валенсию с 1999
Что мешало из Нанта за копейки взять? Уже тогда виден был потенциал
Они Экитика взяли никакущего.
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Луизао фром мексика
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Месси развалило клуб и это видно
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Акира_1
Ответ Anthony Wrynn
жесть, уже за игрока Айнтрахта 100 лямов требуют
Неверная формулировка. За игрока с одним сезоном в Бундеслиге требуют 100.
+7
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окечуква
Таких игроков бессмысленно покупать дороже 40-50. В нем нет ничего особенного, тем более, что в условном Нанте или Монпелье и сейчас такой же Коло-Муани есть, только в два раза дешевле.
+5
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Anthony Wrynn
жесть, уже за игрока Айнтрахта 100 лямов требуют
+4
-1
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Человек1991
После Мудрика и Чуамени, за всех просят 100 лимонов ) Хотя их цена 5-10 лимонов, а цена Коло 15-20.)
+5
-3
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Fan de PSG depuis 2002
За 100 млн. лучше взять Осимхена или Рэшфорда. Коло Муани это кот в мешке.
+3
-1
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Лёха Жданчик
отличный стартап.....набрать свободных агентов а потом продавать их за 100млн.....хоть одного но точно купят
+2
0
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9wkbc9rjcb
Когда смотрел Айнтрахт по мне так очень средненький игрок даже для бундеслиги, а в кубках в этом году и незаметен был, лично по мне так и 15 не стоит, хотя для псж и за сотку сойдет, там любят таких.
+1
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Marcus-light
Ответ За Валенсию с 1999
Что мешало из Нанта за копейки взять? Уже тогда виден был потенциал
Его и сейчас никто не возьмёт. Через год будут продавать по 50
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НРИ
Обменять на Мбаппе было бы неплохо
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Evgen_Hazard
Ответ hiper26
Они Экитика взяли никакущего.
Что за этикетка?
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hiper26
Ответ Evgen_Hazard
Что за этикетка?
Уго Экитик.
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LIv93
Ответ За Валенсию с 1999
Что мешало из Нанта за копейки взять? Уже тогда виден был потенциал
Потому что взяли другого молодого таланта, Экитике. А что толку, уровня не показывает. Так же бы сидел Муани на банке…
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RealJon
Ответ За Валенсию с 1999
Что мешало из Нанта за копейки взять? Уже тогда виден был потенциал
вот и Экитике же купили, что произошло с ним. это вам легко тут говорить, а на деле, Муани бы не показал в ПСЖ даже 50% от того что показал в Айнтрахте.
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Madcomposer
Ответ За Валенсию с 1999
Что мешало из Нанта за копейки взять? Уже тогда виден был потенциал
И что бы он делал, сидел на скамейке под святой троицей?
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Милан137
Ответ Marcus-light
Его и сейчас никто не возьмёт. Через год будут продавать по 50
За 10 🤦‍♂️
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i love it
Ответ MR04
Рынок сошел с ума конечно)
Рынок сдерживает лишь Барса
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Xxx zzz
Ответ Милан137
Осимхен 160 млн стоит не слышал нет ? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️...
По-моему даже больше )) 180
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