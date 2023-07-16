«Юве» связался с окружением Мораты. Форвард «Атлетико» интересен «Милану», «Интеру» и «Роме»

Теги Интер Рома Милан Ювентус Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Альваро Мората Футбол

«Ювентус» заинтересован в возвращении Альваро Мораты.

По данным журналиста Альфредо Педуллы, туринцы связывались с окружением Мораты. Отмечается, что интерес туринцев к форварду «Атлетико» не зависит от возможного подписания Ромелу Лукаку, однако на трансфер испанца может повлиять будущее Душана Влаховича.

Ранее также сообщалось об интересе к Морате со стороны «Милана», «Интера» и «Ромы».

Альваро Мората выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год и с 2020 по 2022 год.

Со статистикой 30-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СуперНегр228
с новым правилом офсайда может на ЗМ замахнуться с Юве)
+34
-2
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Перейдет третий раз в Юве а после снова в Реал на место Хоселу - круговорот Мораты в природе.
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mgarnet13
Вот смеху-то будет, если Юве сейчас кинет Лукаку ради Мораты
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ Los Galácticos
Перейдет третий раз в Юве а после снова в Реал на место Хоселу - круговорот Мораты в природе.
удивительно.
футболист топ команд с посредственной статой.
как он умудряется быть в числе претендентов каждый сезон на переходы в топ команды?
тот же Икарди уже давно ассоциируется как сбитый лётчик, как претендент на переход в СА или Галатасарай.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jack Daniels
Мората, Лукаку… осталось Юве Вернером заинтересоваться для полного комплекта
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bryan
Бог любит троицу.
Давай на третий заход)
Всяко лучше лукакяна будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Элверс
Мората и Лукаку кто-то точно перейдет в Юве или Рому
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Альваро в Ювентусе играл всегда с горящими глазами и большой самоотдачей, да может не все всегда получалось, но порой был очень хорош. По крайней мере этот вариант выглядит куда лучше, чем покупка Лукаку.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
избавиться от Влаховича, Закарии, Бануччи и т.д., нагружавших ведомость ЗП, чтоб подписать Морату или трёхногого? Почему мне кажется, что это всё вбросы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Footballeur
Будет смех когда топовый футболиси перейдёт в Юве без ЛЧ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ mgarnet13
Вот смеху-то будет, если Юве сейчас кинет Лукаку ради Мораты
вот смеху будет, если Юве возьмет условного Коло Муани или типо того, молодого форварда за 40-60 млн
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Чистяков
Ответ Jack Daniels
Мората, Лукаку… осталось Юве Вернером заинтересоваться для полного комплекта
И кокорина на банку)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий