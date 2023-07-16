«Юве» связался с окружением Мораты. Форвард «Атлетико» интересен «Милану», «Интеру» и «Роме»
«Ювентус» заинтересован в возвращении Альваро Мораты.
По данным журналиста Альфредо Педуллы, туринцы связывались с окружением Мораты. Отмечается, что интерес туринцев к форварду «Атлетико» не зависит от возможного подписания Ромелу Лукаку, однако на трансфер испанца может повлиять будущее Душана Влаховича.
Ранее также сообщалось об интересе к Морате со стороны «Милана», «Интера» и «Ромы».
Альваро Мората выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год и с 2020 по 2022 год.
Со статистикой 30-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
футболист топ команд с посредственной статой.
как он умудряется быть в числе претендентов каждый сезон на переходы в топ команды?
тот же Икарди уже давно ассоциируется как сбитый лётчик, как претендент на переход в СА или Галатасарай.
Давай на третий заход)
Всяко лучше лукакяна будет.