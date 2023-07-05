«Милан» и Мората ведут переговоры о трансфере. Клуб не может платить Альваро 6,5 млн евро, как «Атлетико» – возможна рассрочка
«Милан» ведет переговоры о трансфере Альваро Мораты.
По данным Relevo, агент форварда «Атлетико» Хуанма Лопес ведет переговоры с «Миланом». В итальянском клубе ставят подписание Мораты в приоритет, поскольку считают, что он идеально подойдет системе Стефано Пиоли. Испанец также согласен на переход в «Милан».
Проблемой для «Милана» может стать зарплата Мораты – по действующему соглашению с «Атлетико», истекающему в 2024 году, Мората получает 6,5 миллиона евро в год после вычета налогов. Также форвард согласовал продление контракта с «Атлетико» еще на 2 сезона, и по новому соглашению его зарплата составит 5 млн евро за сезон – «Милан» не может позволить себе платить Морате столько же. «Атлетико» требует за форварда 20 миллионов евро, чтобы иметь возможность вложить эту сумму в подписание игрока на замену.
Однако отмечается, что переход Мораты в «Милан» по-прежнему возможен, если игрок согласится на сокращение зарплаты. Также рассматривается возможность распределения выплат на 4 года. Кроме того, клуб из Саудовской Аравии, чье предложение форвард «Атлетико» ранее отклонил, намерен улучшить условия соглашения. Сообщается, что речь идет об «Аль-Иттифаке», предлагавшем испанцу 120 миллионов евро после уплаты налогов за три сезона.
В минувшем сезоне Мората забил 15 голов в 45 матчах за «Атлетико». Статистику форварда можно найти здесь.
Уж лучше бы реально Арнаутовича взяли, просто заткнуть дырку, пока деньги не появятся