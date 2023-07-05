«Милан» и Мората ведут переговоры о трансфере. Клуб не может платить Альваро 6,5 млн евро, как «Атлетико» – возможна рассрочка

Теги Милан Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Альваро Мората деньги Футбол

«Милан» ведет переговоры о трансфере Альваро Мораты.

По данным Relevo, агент форварда «Атлетико» Хуанма Лопес ведет переговоры с «Миланом». В итальянском клубе ставят подписание Мораты в приоритет, поскольку считают, что он идеально подойдет системе Стефано Пиоли. Испанец также согласен на переход в «Милан».

Проблемой для «Милана» может стать зарплата Мораты – по действующему соглашению с «Атлетико», истекающему в 2024 году, Мората получает 6,5 миллиона евро в год после вычета налогов. Также форвард согласовал продление контракта с «Атлетико» еще на 2 сезона, и по новому соглашению его зарплата составит 5 млн евро за сезон – «Милан» не может позволить себе платить Морате столько же. «Атлетико» требует за форварда 20 миллионов евро, чтобы иметь возможность вложить эту сумму в подписание игрока на замену.

Однако отмечается, что переход Мораты в «Милан» по-прежнему возможен, если игрок согласится на сокращение зарплаты. Также рассматривается возможность распределения выплат на 4 года. Кроме того, клуб из Саудовской Аравии, чье предложение форвард «Атлетико» ранее отклонил, намерен улучшить условия соглашения. Сообщается, что речь идет об «Аль-Иттифаке», предлагавшем испанцу 120 миллионов евро после уплаты налогов за три сезона.

В минувшем сезоне Мората забил 15 голов в 45 матчах за «Атлетико». Статистику форварда можно найти здесь.

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11 комментариев

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Prince_27
Ответ Причёска Бэйла
Эти нищие нормальных игроков подпишут вообще? В следующем сезоне в ЛЧ не попадут. Зря Леау контракт продлил.
Если они не забрасывают бездумно деньгами, это не означает, что они "нищие". Оптимизация бюджета, руководство выбрало политику "манибола". Максимум качества за минимум средств. Это умный подход к формированию состава. В Серии А нет тв контрактов АПЛ, нет масштабов "Реала" и "Барселоны", бездонного кошелька "ПСЖ". Единственный выход оставаться конкурентноспособными на евроарене, это стараться находить максимально выгодные "лоты". Твой комментарий - продукт гнилого современного футбола, поражденного оверпрайсами АПЛ и поехавшим руководством "ПСЖ".
+21
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+19
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Причёска Бэйла
Эти нищие нормальных игроков подпишут вообще? В следующем сезоне в ЛЧ не попадут. Зря Леау контракт продлил.
+10
-5
+5
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Дмитрий
6,5 млн в год уже выглядят смешными с саудовскими нефтедолларами,как зарплате в регионе по сравнению с Москвой 😀
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Акира_1
Марата + Чик + Пулишич = заявка на титул.
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Temp LC
Мне кажется, что Мората отлично подойдёт Милану. Он умеет играть в подыгрыш и хорошо выполняет черновую работу. Тем более на данный момент у Милана из центрфорвардов остался только старый Жиру
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Заяцволк
Ааахахаха ))) Скоро "Я с детства за Милан, всегда душой был в этом клубе" ))
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Schiaff1no
Я только не понимаю как это с маниболом вяжется, чел за 30 уже, с огромной личкой, еще и за трансфер платить надо.
Уж лучше бы реально Арнаутовича взяли, просто заткнуть дырку, пока деньги не появятся
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White Bone
Зачем Морате идти на снижение зарплаты и переходить в Милан? У него и в Испании все шикарно.
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Милан137
Какой ужас, Милан превращается в середняка 🤦‍♂️ ...
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Е.Р.
Ответ Prince_27
Если они не забрасывают бездумно деньгами, это не означает, что они "нищие". Оптимизация бюджета, руководство выбрало политику "манибола". Максимум качества за минимум средств. Это умный подход к формированию состава. В Серии А нет тв контрактов АПЛ, нет масштабов "Реала" и "Барселоны", бездонного кошелька "ПСЖ". Единственный выход оставаться конкурентноспособными на евроарене, это стараться находить максимально выгодные "лоты". Твой комментарий - продукт гнилого современного футбола, поражденного оверпрайсами АПЛ и поехавшим руководством "ПСЖ".
как всё что ты понаписал относится к Морате?))
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