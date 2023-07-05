«Милан» и Мората ведут переговоры о трансфере. Клуб не может платить Альваро 6,5 млн евро, как «Атлетико» – возможна рассрочка

«Милан» ведет переговоры о трансфере Альваро Мораты.

По данным Relevo, агент форварда «Атлетико» Хуанма Лопес ведет переговоры с « ». В итальянском клубе ставят подписание Мораты в приоритет, поскольку считают, что он идеально подойдет системе Стефано Пиоли. Испанец также согласен на переход в «Милан».

Проблемой для «Милана» может стать зарплата Мораты – по действующему соглашению с «Атлетико», истекающему в 2024 году, Мората получает 6,5 миллиона евро в год после вычета налогов. Также форвард согласовал продление контракта с «Атлетико» еще на 2 сезона, и по новому соглашению его зарплата составит 5 млн евро за сезон – «Милан» не может позволить себе платить столько же. « » требует за форварда 20 миллионов евро, чтобы иметь возможность вложить эту сумму в подписание игрока на замену.

Однако отмечается, что переход Мораты в «Милан» по-прежнему возможен, если игрок согласится на сокращение зарплаты. Также рассматривается возможность распределения выплат на 4 года. Кроме того, клуб из Саудовской Аравии, чье предложение форвард «Атлетико» ранее отклонил, намерен улучшить условия соглашения. Сообщается, что речь идет об « », предлагавшем испанцу 120 миллионов евро после уплаты налогов за три сезона.

В минувшем сезоне Мората забил 15 голов в 45 матчах за «Атлетико». Статистику форварда можно найти здесь.