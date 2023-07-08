Моуринью и Дибала зовут Морату в «Рому». «Атлетико» хочет 22 млн евро за форварда

Теги Рома Жозе Моуринью Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Альваро Мората Пауло Дибала Футбол

Альваро Морату приглашают в «Рому».

Как сообщает Corriere dello Sport, главный тренер римской команды Жозе Моуринью в последние несколько дней звонил нападающему «Атлетико», приглашая в свою команду. Отмечается, что футболист всегда был большим поклонником португальского тренера и хотел бы поработать с ним. 

Пауло Дибала тоже зовет Морату в «Рому». Игрок «джаллоросси» рассказал Альваро о том, как приятно работать с Моуринью, о красоте Рима и атмосфере на стадионе «Олимпико».

Футболисты разговаривают почти ежедневно, и в последнее время Пауло все чаще предлагает Альваро присоединиться к нему в «Роме». 

Однако итальянцам будет сложно осуществить этот трансфер из-за требований «Атлетико» – испанцы хотят получит 22 миллиона евро – и высокой зарплаты Мораты. 

Ранее сообщалось, что Альваро ведет переговоры с «Миланом».

В минувшем сезоне Ла Лиги 30-летний форвард провел 36 матчей и забил 13 голов. Его статистику можно найти здесь

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3 комментария

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deadjoker
Абрахаму с белотти скучно в одиночку мазать по воротам с метра?
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