Моуринью и Дибала зовут Морату в «Рому». «Атлетико» хочет 22 млн евро за форварда

Альваро Морату приглашают в «Рому».

Как сообщает Corriere dello Sport, главный тренер римской команды в последние несколько дней звонил нападающему «Атлетико», приглашая в свою команду. Отмечается, что футболист всегда был большим поклонником португальского тренера и хотел бы поработать с ним.

тоже зовет в «Рому». Игрок «джаллоросси» рассказал Альваро о том, как приятно работать с Моуринью, о красоте Рима и атмосфере на стадионе «Олимпико».

Футболисты разговаривают почти ежедневно, и в последнее время Пауло все чаще предлагает Альваро присоединиться к нему в «Роме».

Однако итальянцам будет сложно осуществить этот трансфер из-за требований « » – испанцы хотят получит 22 миллиона евро – и высокой зарплаты Мораты.

Ранее сообщалось, что Альваро ведет переговоры с «Миланом».

В минувшем сезоне 30-летний форвард провел 36 матчей и забил 13 голов. Его статистику можно найти здесь.