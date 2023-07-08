Моуринью и Дибала зовут Морату в «Рому». «Атлетико» хочет 22 млн евро за форварда
Альваро Морату приглашают в «Рому».
Как сообщает Corriere dello Sport, главный тренер римской команды Жозе Моуринью в последние несколько дней звонил нападающему «Атлетико», приглашая в свою команду. Отмечается, что футболист всегда был большим поклонником португальского тренера и хотел бы поработать с ним.
Пауло Дибала тоже зовет Морату в «Рому». Игрок «джаллоросси» рассказал Альваро о том, как приятно работать с Моуринью, о красоте Рима и атмосфере на стадионе «Олимпико».
Футболисты разговаривают почти ежедневно, и в последнее время Пауло все чаще предлагает Альваро присоединиться к нему в «Роме».
Однако итальянцам будет сложно осуществить этот трансфер из-за требований «Атлетико» – испанцы хотят получит 22 миллиона евро – и высокой зарплаты Мораты.
Ранее сообщалось, что Альваро ведет переговоры с «Миланом».
В минувшем сезоне Ла Лиги 30-летний форвард провел 36 матчей и забил 13 голов. Его статистику можно найти здесь.
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