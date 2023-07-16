Защитник «Зенита» Ренан считает свой клуб самым известным в Бразилии среди российских.

– Какой российский клуб является самым популярным в Бразилии? «Зенит» или «Спартак»?

– Нет-нет, без всяких сомнений – «Зенит»! За этот клуб играет много бразильцев, и, конечно, он более известен в Бразилии, чем « »! – сказал .

«Зенит» – самый титулованный в России: 22 внутренних трофея (10 с Семаком), обошли ЦСКА