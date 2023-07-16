Ренан назвал «Зенит» самым популярным клубом России в Бразилии: «Он известнее «Спартака»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Роберт Ренан Футбол

Защитник «Зенита» Ренан считает свой клуб самым известным в Бразилии среди российских.

– Какой российский клуб является самым популярным в Бразилии? «Зенит» или «Спартак»?

– Нет-нет, без всяких сомнений – «Зенит»! За этот клуб играет много бразильцев, и, конечно, он более известен в Бразилии, чем «Спартак»! – сказал Ренан.

«Зенит» – самый титулованный в России: 22 внутренних трофея (10 с Семаком), обошли ЦСКА

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43 комментария

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AlbertDav
В России Зенит тоже самый популярный Бразильский клуб
+75
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HI MARS
Кто платит деньги,того и назовёт популярным
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lovec23
При всем уважении к нашему чемпионату , я не думаю что в Бразилии смотрят рпл . Если только родственники играющих здесь футболистов .
+13
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savik-A.M.
в "зените" больше бразильцев чем русских , ясно что он популярные "Спартака" в Бразилии, где нынче их ни одного
+13
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Назар Игорь
Ответ sd4fmwrvz8
Этот щей перехавал ересь несет за всех говорит , его самого в Бразилии никто не знает
Ну конечно его никто не знает в Бразилии, поэтому и вызвали в первую сборную страны.
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Андрей Демин
Да и в России тоже
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Заборостроитель
Ответ Markus 812
Врет он фсе, спартак в девяностых обыгрывал Реал, весь мир об этом помнит!
А Зенит Ливерпуль обыгрывал🙌
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Kit244098
Очередной ландскнехт говорит то, что от него хочет услышать хозяин))
+6
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Kirkoroff
А Амкар в Болгарии🤷🏻‍♂️
+2
-1
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Владислав88
Ответ Магомед Саид Амирханов
Спартак - 38 трофеев!
Хорош уже хвалиться довоенными и послевоенными трофеями в любительском футболе. У нас футбол относительно профессиональным только к концу 50-х стал.
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concon
Ответ Markus 812
Врет он фсе, спартак в девяностых обыгрывал Реал, весь мир об этом помнит!
Конечно помнят. Ни как забыть не могут🤣
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Алексей Ненахов
Ответ Леопардыш
В цветах Зенита нет чёрного
А если найду )
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Каба
Ответ sd4fmwrvz8
Даже у всех бразильцев играющих за зенит уже выработался комплекс , про Спартак говорят только 😁зная что он самый популярный клуб на самом деле
так у него спросили: Зенит или Спартак? Прочитай ещё разок))))
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ sd4fmwrvz8
Даже у всех бразильцев играющих за зенит уже выработался комплекс , про Спартак говорят только 😁зная что он самый популярный клуб на самом деле
Иногда полезно читать дальше заголовка
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Юра Зыков
Ответ sd4fmwrvz8
Этот щей перехавал ересь несет за всех говорит , его самого в Бразилии никто не знает
Ну да,там все на Кариоку молятся и говорят какой Спартак популярен)
А Зените династия Бразилов(Халк,Малком)
довольно популярные личности у себя,академию свою туда возят,и ты думаешь что Зенит не самый популярный там клуб?
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Вова Пупкин
До недавнего времени самым популярным клубом в Бразилии был Шахтёр из города N. Но уже нет...
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Валерий Игоревич
Каждый кулик своё болото хвалит)))
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Магомед Саид Амирханов
Спартак - 38 трофеев!
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PIT-BUL
Ренан после карьеры футболиста будет вести передачу Вести 24 или 60 минут
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Давид Золотов
В Бразилии уж точно, скауты Зенита от туда не выезжают круглый год))
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Трент Резнор
Это база
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sd4fmwrvz8
Даже у всех бразильцев играющих за зенит уже выработался комплекс , про Спартак говорят только 😁зная что он самый популярный клуб на самом деле
+18
-18
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Растиньяк
Газпромовские бабки снесли крышу, бывает
+5
-5
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Burel
Опять люто комплексует миллер
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