Ренан назвал «Зенит» самым популярным клубом России в Бразилии: «Он известнее «Спартака»
Защитник «Зенита» Ренан считает свой клуб самым известным в Бразилии среди российских.
– Какой российский клуб является самым популярным в Бразилии? «Зенит» или «Спартак»?
– Нет-нет, без всяких сомнений – «Зенит»! За этот клуб играет много бразильцев, и, конечно, он более известен в Бразилии, чем «Спартак»! – сказал Ренан.
«Зенит» – самый титулованный в России: 22 внутренних трофея (10 с Семаком), обошли ЦСКА
А Зените династия Бразилов(Халк,Малком)
довольно популярные личности у себя,академию свою туда возят,и ты думаешь что Зенит не самый популярный там клуб?