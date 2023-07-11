Тошич считает ЦСКА самым популярным клубом России: «В Москве я чувствовал, что поддерживают только его»
Зоран Тошич назвал ЦСКА самым популярным клубом России.
«Для меня существует только один клуб в России – ЦСКА! Поэтому он.
Конечно, и «Спартак», и «Зенит» популярны в вашей стране, но в Москве я чувствовал поддержку фанатов только к ЦСКА. Когда я играл в Сербии, знал о вашем дерби со «Спартаком».
Когда я был в России, мы постоянно обыгрывали красно-белых – очень хорошие воспоминания для меня», – сказал сербский полузащитник, выступавший за ЦСКА с 2010 по 2017 год.
Да даже если просто по Москве или любому городу (кроме Питера) перемещаться пешком, то заметишь, что большинство людей с символикой Спартака ходят. ЦСКА на втором месте..
Спартак в чемпионате никогда столько не собирает.