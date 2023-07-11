Тошич считает ЦСКА самым популярным клубом России: «В Москве я чувствовал, что поддерживают только его»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики Зоран Тошич Футбол

Зоран Тошич назвал ЦСКА самым популярным клубом России.

«Для меня существует только один клуб в России – ЦСКА! Поэтому он.

Конечно, и «Спартак», и «Зенит» популярны в вашей стране, но в Москве я чувствовал поддержку фанатов только к ЦСКА. Когда я играл в Сербии, знал о вашем дерби со «Спартаком».

Когда я был в России, мы постоянно обыгрывали красно-белых – очень хорошие воспоминания для меня», – сказал сербский полузащитник, выступавший за ЦСКА с 2010 по 2017 год.

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Islam Gasanov
Смешно хоть я и болельщик ЦСКА
+67
-7
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MstAndreev
Иногда все-таки стоило выходить за пределы тренировочной базы)
+45
-2
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S<>M
Смешной такой Тошка
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Дмитриев
Если со своего стадиона не выходить, то можно быть в этом уверенным!
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Шарапов
Бывал в Сочи, Ростове и Краснодаре на матчах против Зенита, Спартака, Локомотива и ЦСКА. Везде с большим отрывом всегда было больше фанатов Спартака. В Сочи даже значительно больше, чем местных фанатов.
Да даже если просто по Москве или любому городу (кроме Питера) перемещаться пешком, то заметишь, что большинство людей с символикой Спартака ходят. ЦСКА на втором месте..
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
На втором месте. На первом Торпедо с отрывом
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MustOilHelsinki
Ответ HI MARS
Ну уж не Зенит точно.Сколько угодно может пригнать ботов с Лахты,бюджетников,мертвых душ,но людей не обманет
Ох, уж эти комплексы у некоторых столичных болельщиков. Пост про ЦСКА, но нужно что-то сказать о Зените. Классика)
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван1984
Ответ Islam Gasanov
Смешно хоть я и болельщик ЦСКА
Вы адекватный болельщик! До 90х не было никакого дерби даже. Было только одно Киев-Спартак всесоюзного значения.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алар
Смотря где жить! Бываю в Москве и наблюдаю: что рядом с Речным вокзалом болеет за ЦСКА, что у Сокольников за Спартак...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Тюменский медвежонок
самая болезненная тема для болельщиков Спартака, вот уже 20 с лишним лет - это их единственный аргумент на все времена, да мы играем как гамно зато у нас болельщиков больше и неважно что все эти болельщики из 90-ых когда по сути других нормальных команд то и не было
Спартак для многих болезненная тема как лет 100 уже, потому,что успешный клуб
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spiker1606
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ебздрогыч
На втором месте. На первом Торпедо с отрывом
С конца
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
potch66
Это когда солдатов болеть вызывали.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя_СПб
Ответ Всё знаю
Так все понимают , что зенит не самый популярный клуб. Достаточно посмотреть выездную грядку спартака и зенита.
Выездную это куда? В Химки или в Черкизово?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Do Cent
Наивный сербский юноша
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Maximkin
Ответ Кирилл Шарапов
Бывал в Сочи, Ростове и Краснодаре на матчах против Зенита, Спартака, Локомотива и ЦСКА. Везде с большим отрывом всегда было больше фанатов Спартака. В Сочи даже значительно больше, чем местных фанатов. Да даже если просто по Москве или любому городу (кроме Питера) перемещаться пешком, то заметишь, что большинство людей с символикой Спартака ходят. ЦСКА на втором месте..
вциома на вас нет
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федот Евграфович
Видать забористая травка была у Зорана, раз такие фантастические мечты свои стал озвучивать :)))))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Постоянно это: за эти 7 лет - 11 побед ЦСКА, 6 побед Спартака из них 3-0 3-0 и 3-1 и 4 ничьи!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталик Украинский
Как можно поддержку адмресурса перепутать с поддержкой фанатов?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Ответ Алар
Смотря где жить! Бываю в Москве и наблюдаю: что рядом с Речным вокзалом болеет за ЦСКА, что у Сокольников за Спартак...
Да за Спартак в любом районе много болеют, все условно. На Речном тоже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Бегляков
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Если только не выходил за пределы ипподрома
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
old folk
Только если вспомнить, что во времена Зорана ЦСКА играл в Химках)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Я ехал как-то после дерби, а Тошича вез водитель со стадиона, я ему кб шарф показал- он почувствовал)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор
Сейчас его мясные заставят за базар ответить.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор
Ответ Всё знаю
Так все понимают , что зенит не самый популярный клуб. Достаточно посмотреть выездную грядку спартака и зенита.
Достаточно посмотреть посещаемость. Зенит с Фенером на товарищеском матче собрал 35000.
Спартак в чемпионате никогда столько не собирает.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Ответ А. Мостовой
Спартак лучше
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий