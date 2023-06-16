Виталий Мутко: «Спартак» – самый популярный клуб в России. У них есть экономическая основа – «Лукойл»

Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко назвал «Спартак» самым популярным клубом страны..

«Я говорил, что невозможно представить «Спартак» без Федуна? Я здесь субъективен, потому что дружу с . Для меня и сейчас сложно представить эту команду без него.

«Спартак» – самый популярный клуб России. Последние годы всегда борется за призовые места.

Сейчас сложно оценить политику «Спартака». Самое главное, что есть экономическая основа – у них есть « ».

В футболе есть самые важные четыре фактора для клуба: экономическая основа, тренер, набор футболистов и болельщики. Если все это у тебя срастается, то ты можешь достигнуть серьезных результатов. Вот у «Спартака» это все уже есть!

Конечно же, очень плохо, что сейчас фанатские движения не посещают матчи команды. Но это везде сейчас так. Желаю « » удачи!» – сказал .

Напомним, что Мутко – бывший президент «Зенита» и экс-глава РФС. Сейчас он – генеральный директор финансового института развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ».