Виталий Мутко: «Спартак» – самый популярный клуб в России. У них есть экономическая основа – «Лукойл»

Теги Спартак Зенит Виталий Мутко Леонид Федун премьер-лига Россия болельщики Лукойл Чемпионат.com Футбол

Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко назвал «Спартак» самым популярным клубом страны..

«Я говорил, что невозможно представить «Спартак» без Федуна? Я здесь субъективен, потому что дружу с Леонидом. Для меня и сейчас сложно представить эту команду без него.

«Спартак» – самый популярный клуб России. Последние годы всегда борется за призовые места.

Сейчас сложно оценить политику «Спартака». Самое главное, что есть экономическая основа – у них есть «Лукойл».

В футболе есть самые важные четыре фактора для клуба: экономическая основа, тренер, набор футболистов и болельщики. Если все это у тебя срастается, то ты можешь достигнуть серьезных результатов. Вот у «Спартака» это все уже есть!

Конечно же, очень плохо, что сейчас фанатские движения не посещают матчи команды. Но это везде сейчас так. Желаю «Спартаку» удачи!» – сказал Мутко.

Напомним, что Мутко – бывший президент «Зенита» и экс-глава РФС. Сейчас он – генеральный директор финансового института развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ».

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48 комментариев

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Aleksey Yashin
Лет ми спик фром май харт, Spartak - из мост попьюла клаб ин Раша
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Renki
Миллер не простит.
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Caniball
Ответ Hong Kil
Количество, которое никогда не переходит в качество. Крестьянство за Спартак, да.
О как)
Т.е. вы делите людей на сорты?!
И за остальные команды болеют только люди с аристократическими корнями?!
+13
-2
+11
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old folk
Ответ Aleksey Yashin
Лет ми спик фром май харт, Spartak - из мост попьюла клаб ин Раша
из зе.😅
+7
-1
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Тиджани Бабангида
Давно не было слышно Виталия Леонтьевича и вдруг неожиданный «фром май харт» по поводу «Спартака»
+4
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Spartakus1984
Ответ Hong Kil
Количество, которое никогда не переходит в качество. Крестьянство за Спартак, да.
А воры и хапуги России -за зенит
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Spartakus1984
Ответ KOT_B_yHTAX
Последние годы всегда борется за призовые места. ну да, мы помним и прошлый сезон когда ПИЩЩЕВАК за медали боролся с почти дна турнирной таблицы)))
И взял титул-кубок.
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Hong Kil
Количество, которое никогда не переходит в качество. Крестьянство за Спартак, да.
+12
-9
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Russ Ivan
Видимо хочет устроиться в удобное кресло Лукойла и Спартака...
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Сергей Сурков
это везде так,где везде?
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юра георгиевский
Ага, ага, государственная нефтекачка «ЛУКойл», которая выкачивает народную нефть из недр России, которые принадлежат всем гражданам нашей, необъятной России. Нефть — это народное достояние наших россиян, так прописано в Конституции РФ.
+7
-6
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Игорь Новиков
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Вот сейчас москвичи удивятся, что, оказывается, не у одного Зенита есть финансовые возможности)
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redbalance
Морячку Виталику как закоренелому бон жу свои не простят эти слова.
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Виталий Желтоусов
чем вызван этот питерский дифирамб в сторону Спартака? хакеры наверное взломали его аккаунт. )))
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Олимпионик
Мутко такой вседозволенности и всевластия клуба Газпрома не допускал.
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bedLaM
И ты, Брут?(с) Миллер
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Caniball
Ответ KOT_B_yHTAX
Последние годы всегда борется за призовые места. ну да, мы помним и прошлый сезон когда ПИЩЩЕВАК за медали боролся с почти дна турнирной таблицы)))
Так-то Спартак за последние 3 сезона был 2 раза в медалях, Зенит 3 раза чемпион, а все остальные команды по одному разу.
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Verhovn
А мне невозможно представить Спартак без Заремы.. гыы)
Виталик аполитично рассуждает😄
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Сироткин Александр
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ юра георгиевский
Ага, ага, государственная нефтекачка «ЛУКойл», которая выкачивает народную нефть из недр России, которые принадлежат всем гражданам нашей, необъятной России. Нефть — это народное достояние наших россиян, так прописано в Конституции РФ.
Газ тоже.
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Вова Пупкин
А мне тут лапшу на уши вешают, мол Спартак народная команда, админресурсом никаким не обладает. А у них оказывается есть Лукойл!🤣🤣🤣
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Злодей Спб
Ответ Spartakus1984
Вот именно,что Лукойл из-за возможностей не больших или из-за нежелания не соответсвует масштабу такого клуба,владельцами Спартака должна быть организация,которая готова вкладывать сотни миллионов долларов а не брать Рыбусей всяких бесплатными агентами или покупать Макарчуков.Ни какой конкурнеции Спартак зениту не сотсавит с таким подходом дела.
Лукойл не понимает зачем вкладывать сотни миллионов нефте-долларов, если спартак и так уже самый популярный, титулованный, народный, медийный и вообще жизнь удалась :)

У руководства Лукойла нет мотивации упарываться с этим проектом, т.к. б0льшего в проект не привнести, да и вообще это просто соц.нагрузка и финансовое обременение.

Другое дело Газпром и непосредственный руководитель - господин Миллер. У него есть прямой интерес "настучать писькой по лбу" московским клубам и их спонсорам (читай, таким же высокопоставленным менеджерам) - поэтому ФК Зенит для него персональный проект. В клуб заливаются деньги, поставлен вменяемый менеджмент, чтобы следить за их расходованием. И всё ради того, чтобы в конце сезона позвонить знакомому топу из Лукойла или ВТБ и сказать: "Дороу, ну как мои твоих, хаха! Нормально, да?"
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Удар Кержакова
Интересно где они так с Федуном скорешились? Надеюсь Мутко не гонял деньги Дом.РФ, через ЖК в Тушино.
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Мансур Абдрахимов
Болельщики на первой месте!
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robbaggio
Новость не проходила, что Мутко отправлен в отставку?
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ДжангоБум
Ответ Заборостроитель
Удар в псину от Виталика
Причём тут Газзаев?
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