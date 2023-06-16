Виталий Мутко: «Спартак» – самый популярный клуб в России. У них есть экономическая основа – «Лукойл»
Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко назвал «Спартак» самым популярным клубом страны..
«Я говорил, что невозможно представить «Спартак» без Федуна? Я здесь субъективен, потому что дружу с Леонидом. Для меня и сейчас сложно представить эту команду без него.
«Спартак» – самый популярный клуб России. Последние годы всегда борется за призовые места.
Сейчас сложно оценить политику «Спартака». Самое главное, что есть экономическая основа – у них есть «Лукойл».
В футболе есть самые важные четыре фактора для клуба: экономическая основа, тренер, набор футболистов и болельщики. Если все это у тебя срастается, то ты можешь достигнуть серьезных результатов. Вот у «Спартака» это все уже есть!
Конечно же, очень плохо, что сейчас фанатские движения не посещают матчи команды. Но это везде сейчас так. Желаю «Спартаку» удачи!» – сказал Мутко.
Напомним, что Мутко – бывший президент «Зенита» и экс-глава РФС. Сейчас он – генеральный директор финансового института развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ».
Т.е. вы делите людей на сорты?!
И за остальные команды болеют только люди с аристократическими корнями?!
Виталик аполитично рассуждает😄
У руководства Лукойла нет мотивации упарываться с этим проектом, т.к. б0льшего в проект не привнести, да и вообще это просто соц.нагрузка и финансовое обременение.
Другое дело Газпром и непосредственный руководитель - господин Миллер. У него есть прямой интерес "настучать писькой по лбу" московским клубам и их спонсорам (читай, таким же высокопоставленным менеджерам) - поэтому ФК Зенит для него персональный проект. В клуб заливаются деньги, поставлен вменяемый менеджмент, чтобы следить за их расходованием. И всё ради того, чтобы в конце сезона позвонить знакомому топу из Лукойла или ВТБ и сказать: "Дороу, ну как мои твоих, хаха! Нормально, да?"