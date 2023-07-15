Ули Хенесс: «Подпишем Кейна, если он не передумает. Он хочет играть в еврокубках – «Тоттенхэма» там не будет, в отличие от «Баварии»

Ули Хенесс оценил шансы «Баварии» подписать Харри Кейна этим летом.

«Кейн достаточно ясно дал нам понять, что не поменял свое решение. Если все так и останется, мы его подпишем.

– умный человек. Сперва нам нужно дойти с ним до такого этапа, на котором он назовет цену. Он пользуется временем в своем распоряжении, он суперпрофессионал. Я очень его уважаю. Но и с другой стороны тоже люди, которые не вчера начали этим заниматься.

Кейн хочет играть в еврокубках. В отличие от нашего клуба, « » не будет там выступать в следующем сезоне. И теперь у Кейна есть возможность перейти в европейский топ-клуб.

Что нам очень нравится, так это то, что представители Кейна – его отец и брат – очень приятные люди. Они всегда придерживались того, о чем мы договорились. Если все так и останется, все будет в порядке», – сказал почетный президент «Баварии».

Кейн убежден, что может выиграть ЛЧ с «Баварией» и Тухелем. Харри хочет только в немецкий клуб