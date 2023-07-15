Ули Хенесс: «Подпишем Кейна, если он не передумает. Он хочет играть в еврокубках – «Тоттенхэма» там не будет, в отличие от «Баварии»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Ули Хенесс Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Футбол

Ули Хенесс оценил шансы «Баварии» подписать Харри Кейна этим летом.

«Кейн достаточно ясно дал нам понять, что не поменял свое решение. Если все так и останется, мы его подпишем.

Леви – умный человек. Сперва нам нужно дойти с ним до такого этапа, на котором он назовет цену. Он пользуется временем в своем распоряжении, он суперпрофессионал. Я очень его уважаю. Но и с другой стороны тоже люди, которые не вчера начали этим заниматься.

Кейн хочет играть в еврокубках. В отличие от нашего клуба, «Тоттенхэм» не будет там выступать в следующем сезоне. И теперь у Кейна есть возможность перейти в европейский топ-клуб.

Что нам очень нравится, так это то, что представители Кейна – его отец и брат – очень приятные люди. Они всегда придерживались того, о чем мы договорились. Если все так и останется, все будет в порядке», – сказал почетный президент «Баварии».

Кейн убежден, что может выиграть ЛЧ с «Баварией» и Тухелем. Харри хочет только в немецкий клуб

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24 комментария

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Jovana Jovičić
Он хочет играть в еврокубках, и «Бавария» там будет, в отличие от «Тоттенхэма»

Кейн хочет играть в еврокубках. В отличие от нашего клуба, «Тоттенхэм» не будет там выступать в следующем сезоне.

По-сути, одно и тоже написано, но насколько разный оттенок из-за контекста.
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Владимир Самсонов
Ответ angliiskiilion
у того же Погба много трофеев, но по величию он рядом с Кейном не стоит, который практически в одиночку тащил Тоттенхэм, максимум превосходит по количеству причёсок
Вообще не согласен. Погба - чемпион мира и в России он был одним из лидеров.
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angliiskiilion
Ответ dreamstep
Дайте бедолаге Кейну хоть 1 титул за карьеру выиграть. В ТТХ сколько ни забивай, не будет титулов.
у того же Погба много трофеев, но по величию он рядом с Кейном не стоит, который практически в одиночку тащил Тоттенхэм, максимум превосходит по количеству причёсок
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Surviving
Ответ GuruFutbola
Какой-то неприятный чел
Ваш балабол прям душка.
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Metallurg111
Как же напрягает правление Баварии своими методами переговоров
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Surviving
Ответ Rad0
Мне кажется, переход из АПЛ в Баварию - это шаг назад.
Бавария приезжала в АПЛ 4,5,7 закатывала .
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dreamstep
Дайте бедолаге Кейну хоть 1 титул за карьеру выиграть. В ТТХ сколько ни забивай, не будет титулов.
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Этот Райола хочет денег
Кейн своей карьерой, талантом и трудолюбием заслужил играть за одного из европейских лидеров и взять трофеи!
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ZaSvabody
Столько высокомерия практически в каждом комментарии от Баварии... :(
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BZB
Идет соревнование кто больше скупердяи в европейском футболе.
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GuruFutbola
Ответ Surviving
Ваш балабол прям душка.
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Surviving
Ответ GuruFutbola
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angliiskiilion
Ответ Jovana Jovičić
Он хочет играть в еврокубках, и «Бавария» там будет, в отличие от «Тоттенхэма» Кейн хочет играть в еврокубках. В отличие от нашего клуба, «Тоттенхэм» не будет там выступать в следующем сезоне. По-сути, одно и тоже написано, но насколько разный оттенок из-за контекста.
чисто ради количества написали два раза одно и то же
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Surviving
Ответ GuruFutbola
Для баварии это матчи жизни, а в апл играют сразу в 4 турнирах и даже кубок лиги престижней фермерской миски для корма собаке)
Ясно, понятно😂
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Unknown Forusha
Ответ f_stahel
так или иначе, заниматься публичным манипулированием - хорошо ли это? мне думается, нет. зато апл - лучшая лига, а баварии там нет.
Баварии расположение клуба поменять?
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