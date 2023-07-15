Переговоры с ЦСКА по Карраскалю начал ПАОК. За хавбека дают 4,5 млн евро и 50% при перепродаже

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Хорхе Карраскаль Фабрицио Романо Футбол

Хорхе Карраскаля хочет приобрести ПАОК.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, греческий клуб начал переговоры с ЦСКА. Стороны обсуждают переход полузащитника за 4,5 млн евро, также армейцы смогут претендовать на половину суммы от следующей продажи футболиста.

Самому колумбийцу предложен трехлетний контракт.

Карраскаль выступает за ЦСКА с сезона-2021/22. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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9черное
Продадут, видимо. Совсем с деньгами кисло☹️
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Ivan Petrov
Похоже редакторы спортс матч за супер кубок смотрят. Генич только что это говорил
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Алексей Антипов
Ответ ks1923
50% от перепродажи не считаются?
много эти 50% прибыли дадут, если он дальше уйдет за 1-2 миллиона или вообще свободным агентом?)
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FilinMD
Ответ Илья Сутурин
Болелы ЦСКА, скажите а что с ним случилось? Я был в восторге от его игры!
Он нестабилен, игрок настроения.

Идет - будет всех рвать, не идет - будет тупить, терять мяч, плакаться и ныть. За 4.5 не стоит отдавать, но за 6.5 плюс - надо отдавать.

Очень яркий и крутой игрок, но слишком нестабилен. Для атмосферы в команде не очень
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Overkiller
Там ЦСКА уже по ходу суперкубка разбирают? Прям с поля?
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Илья Сутурин
Болелы ЦСКА, скажите а что с ним случилось? Я был в восторге от его игры!
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ks1923
Ответ Эдуард Суровый
А купили за 6.5🍋, русский бизнес, на...
50% от перепродажи не считаются?
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Александр Володин
Ответ Илья Сутурин
Болелы ЦСКА, скажите а что с ним случилось? Я был в восторге от его игры!
Тут не нужно быть болельщиком ЦСКА, чтобы понять, что тренер армейцев - Черчесов
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