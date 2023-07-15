Переговоры с ЦСКА по Карраскалю начал ПАОК. За хавбека дают 4,5 млн евро и 50% при перепродаже
Хорхе Карраскаля хочет приобрести ПАОК.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, греческий клуб начал переговоры с ЦСКА. Стороны обсуждают переход полузащитника за 4,5 млн евро, также армейцы смогут претендовать на половину суммы от следующей продажи футболиста.
Самому колумбийцу предложен трехлетний контракт.
Карраскаль выступает за ЦСКА с сезона-2021/22. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Идет - будет всех рвать, не идет - будет тупить, терять мяч, плакаться и ныть. За 4.5 не стоит отдавать, но за 6.5 плюс - надо отдавать.
Очень яркий и крутой игрок, но слишком нестабилен. Для атмосферы в команде не очень