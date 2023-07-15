Переговоры с ЦСКА по Карраскалю начал ПАОК. За хавбека дают 4,5 млн евро и 50% при перепродаже

Хорхе Карраскаля хочет приобрести ПАОК.

По данным инсайдера , греческий клуб начал переговоры с . Стороны обсуждают переход полузащитника за 4,5 млн евро, также армейцы смогут претендовать на половину суммы от следующей продажи футболиста.

Самому колумбийцу предложен трехлетний контракт.

выступает за ЦСКА с сезона-2021/22. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.