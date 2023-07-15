Болельщики не могут попасть на матч за Суперкубок России на «Ак Барс Арене» – билеты не считываются

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия происшествия болельщики OLIMPBET Суперкубок России стадионы Ак Барс Арена Чемпионат.com Футбол

У болельщиков возникли трудности с посещением матча за Суперкубок России.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА проходит в эти минуты в Казани (0:0, первый тайм). 

Ряд болельщиков не может попасть на «Ак Барс Арену», потому что их билеты не считываются. Людей отправляют в кассы и просят ждать, некоторых в итоге пропускают на стадион, сообщает «Чемпионат». 

«Мы сегодня весь день решаем проблемы с билетами. Очень много паленых, у кого-то штрихкоды не срабатывают, потому что кто-то по их билету уже прошел», – сказал один из работников стадиона. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча за OLIMPBET Суперкубок России.

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27 комментариев

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Лирой Дженкинс
берите дальше билеты у перекупов, дорогие мамонты)
+49
-2
+47
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Say Hello to the Robots
Ответ aidar-h@mail.ru
Отвратителная организация в казане
что за казан? с пловом?
+19
0
+19
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Сергей Васильев
Ответ Los Galácticos
Обама что ты творишь... :))
У детей со спорста праздник: в России что-то не работает должным образом.
+23
-11
+12
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ДудьСдулся
Ответ Лирой Дженкинс
берите дальше билеты у перекупов, дорогие мамонты)
Взявший фальшивый прошёл, а с настоящим уже не пропустят.
+11
-2
+9
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Vitamin_B
потом начнут втирать про пользу фанайди
+11
-5
+6
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Los Galácticos
Обама что ты творишь... :))
+28
-23
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AlbertoRa
В принципе пока ничего не потеряли
+7
-3
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Tursus
Цифровизация в действии...
+2
-1
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Superkenguroo
Причём продавали непонятно где в интернете и по адским ценам.
Я по всем сайтам лазал, самые дешевые видел по 2700, это бред, понятно, что развод. Сайт акбарс арена, там и по 35 000 были, это смешно.
А где взять нормальные, как говорили от 700 рублей, так и не нашлось.
+1
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zanuda59
Ответ Лирой Дженкинс
берите дальше билеты у перекупов, дорогие мамонты)
Был бы применён FanID, перекупы бы лапу сосали... или что-то другое.
+1
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Katya Lavrenteva
Ответ poolshh
АкБарс арена - это бывшая Казань арена или старый их стадион?
Казань арена
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Игорь М.
Ажиотаж...
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Why always me?!
Ответ poolshh
АкБарс арена - это бывшая Казань арена или старый их стадион?
Это где чемпионат мира по водным видам спорта проходил
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sd4fmwrvz8
Колхоз
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Ivan Petrov
У них просто паспортов нет
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bat-marat
Все считывает я. Без проблем зашёл.
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poolshh
АкБарс арена - это бывшая Казань арена или старый их стадион?
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