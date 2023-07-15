Болельщики не могут попасть на матч за Суперкубок России на «Ак Барс Арене» – билеты не считываются
У болельщиков возникли трудности с посещением матча за Суперкубок России.
Матч между «Зенитом» и ЦСКА проходит в эти минуты в Казани (0:0, первый тайм).
Ряд болельщиков не может попасть на «Ак Барс Арену», потому что их билеты не считываются. Людей отправляют в кассы и просят ждать, некоторых в итоге пропускают на стадион, сообщает «Чемпионат».
«Мы сегодня весь день решаем проблемы с билетами. Очень много паленых, у кого-то штрихкоды не срабатывают, потому что кто-то по их билету уже прошел», – сказал один из работников стадиона.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча за OLIMPBET Суперкубок России.
Я по всем сайтам лазал, самые дешевые видел по 2700, это бред, понятно, что развод. Сайт акбарс арена, там и по 35 000 были, это смешно.
А где взять нормальные, как говорили от 700 рублей, так и не нашлось.