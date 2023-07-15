Болельщики не могут попасть на матч за Суперкубок России на «Ак Барс Арене» – билеты не считываются

У болельщиков возникли трудности с посещением матча за Суперкубок России.

Матч между « » и проходит в эти минуты в Казани (0:0, первый тайм).

Ряд болельщиков не может попасть на « », потому что их билеты не считываются. Людей отправляют в кассы и просят ждать, некоторых в итоге пропускают на стадион, сообщает «Чемпионат».

«Мы сегодня весь день решаем проблемы с билетами. Очень много паленых, у кого-то штрихкоды не срабатывают, потому что кто-то по их билету уже прошел», – сказал один из работников стадиона.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча за OLIMPBET Суперкубок России.