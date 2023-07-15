Клаудиньо, Малком, Барриос, Акинфеев, Чалов, Заболотный – в стартовых составах «Зенита» и ЦСКА на матч за Суперкубок
«Зенит» и ЦСКА объявили составы на матч за Суперкубок России.
Игра пройдет в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени.
Стартовый состав «Зенита»: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра.
Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Милан Гайич, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза, Бахтиер Зайнутдинов, Саша Здьелар, Фелипе Мендес, Максим Мухин, Федор Чалов, Антон Заболотный.
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Ок. Держи нас в курсе!
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