Клаудиньо, Малком, Барриос, Акинфеев, Чалов, Заболотный – в стартовых составах «Зенита» и ЦСКА на матч за Суперкубок

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев Михаил Кержаков премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Антон Заболотный Вячеслав Караваев Дмитрий Чистяков Дуглас Сантос Малком Матео Кассьерра Вильмар Барриос Мойзес Барбоза Саша Здьелар Милан Гайич Клаудиньо Федор Чалов Бахтиер Зайнутдинов Игорь Дивеев Фелипе Мендес Виллиан да Силва Роша Максим Мухин Густаво Мантуан Роберт Ренан Ду Кейрос Футбол

«Зенит» и ЦСКА объявили составы на матч за Суперкубок России.

Игра пройдет в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени. 

Стартовый состав «Зенита»: Михаил КержаковВячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра.

Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Милан Гайич, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза, Бахтиер Зайнутдинов, Саша Здьелар, Фелипе Мендес, Максим Мухин, Федор Чалов, Антон Заболотный. 

73 комментария

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Victor Victor
Все на месте спортсмены
+37
-1
+36
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Алексей Минин
Ответ Burel
Комментарий удален модератором
А как болельщик Спартака оказался на ветке, где обсуждают игру за трофеи?
+20
-4
+16
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ZarvuR2020
Хз чо коней все списывают. Они в РПЛ лучше всех против Зенита сыграли, даже в Питере. Команды пока не в кондициях, да и матч хоть и формально официальный, но рвать и метать никто не будет.
+17
-2
+15
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Александр Жердин
Ответ ТрактоПоктер
А почему пользователь Бурел ограничил ответы в комментариях? Внезапно выяснилось, что не резиновый?)
А он очень не любит, когда его тыкают в его же враньё.
+11
0
+11
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ТрактоПоктер
А почему пользователь Бурел ограничил ответы в комментариях?
Внезапно выяснилось, что не резиновый?)
+14
-3
+11
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Влад Безруков
Пропасть в составах
Зенит сейчас другая лига в РПЛ, конечно
+12
-3
+9
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ZarvuR2020
Ответ Burel
Комментарий удален модератором
Да не трясись ты
+14
-5
+9
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Данил Шелдин
Господи ...Заболотного уберите оттуда 🤦
+11
-2
+9
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Александр Жердин
Ответ Юрий Тюмин
Не Зенит а сборная бразилия....и один русский
У тебя в школе с арифметикой проблемы? Кержаков, Караваев, Чистяков = 1 ?
+9
-2
+7
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Не уверен!!
Ответ Александр Жердин
У тебя в школе с арифметикой проблемы? Кержаков, Караваев, Чистяков = 1 ?
А Кассеьера, Мантаун и Барриос вроде тоже не бразилы или нет?)
+6
0
+6
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Дмитрий Федин
Читаю состав Зенита голосом из сериала..))) . “Антонио Фагундес, Рауль Кортез, Дебора Дуарте, Анжела Виейра, в сериале... “
+10
-4
+6
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Виктор
Ответ ТрактоПоктер
А почему пользователь Бурел ограничил ответы в комментариях? Внезапно выяснилось, что не резиновый?)
Потому что бурёнка.
+4
0
+4
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Не уверен!!
Ответ Victor Victor
Все на месте спортсмены
Кроме Вендела?
+6
-2
+4
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CriminalJoint62
Ответ Алексей Петров
я не понял , лимит убрали ? В Зените одни леги в составе!!!
8 легионеров + 3 россиянина
+6
-2
+4
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Алексей Коновалов
Ответ Burel
Комментарий удален модератором
хватит плакать) ещё не проиграли)
+4
0
+4
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ZarvuR2020
Ответ Tintobrass
кстати да . но потеря Медины не может стать большой проблемой у ЦСКА в созидании ?
Ну а у Зенита Вендела нет
+5
-1
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RSI
Ответ Спартак сила
у коней джокер карась тоже есть
Это который Рошу ни за что недавно удалил и несуществующий пенальти на лебеде Мозесе назначил?
Ок. Держи нас в курсе!
+4
0
+4
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Zenit2013
Ответ ТрактоПоктер
А почему пользователь Бурел ограничил ответы в комментариях? Внезапно выяснилось, что не резиновый?)
Напротив, он не резиновый, в него столько не влезает) потому и ограничил
+4
-1
+3
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Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Burel
Комментарий удален модератором
у коней джокер карась тоже есть
+14
-11
+3
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.ru
Мухин в составе...
Спартак всё таки сделал своё чёрное дело...
+2
0
+2
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Виктор
Ответ JBa
верно. бразильская лига
Левая отмазка.
+5
-3
+2
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Николай Новиков
Ответ Данил Шелдин
Господи ...Заболотного уберите оттуда 🤦
Даже он не в силах...
+3
-1
+2
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Алексей Тимофеев
Ответ CriminalJoint62
8 легионеров + 3 россиянина
даже 5
+2
0
+2
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юра георгиевский
Заболотный в составе коней, это конечно что-то с чем-то.
+2
0
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ЦСКА1960
Насладимся игрой Мухина и Заболотного...
+3
-1
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