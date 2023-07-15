Клаудиньо, Малком, Барриос, Акинфеев, Чалов, Заболотный – в стартовых составах «Зенита» и ЦСКА на матч за Суперкубок

«Зенит» и ЦСКА объявили составы на матч за Суперкубок России.

Игра пройдет в Казани и начнется в 17:00 по московскому времени.

Стартовый состав « »: , , Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, , , Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра.

Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Милан Гайич, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза, Бахтиер Зайнутдинов, Саша Здьелар, Фелипе Мендес, Максим Мухин, Федор Чалов, Антон Заболотный.