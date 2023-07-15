«Краснодару» интересен бразильский защитник «Левски» Цунами

«Краснодару» интересен бразильский левый защитник «Левски».

Внимание российского клуба привлек 27-летний Вендерсон де Фрейтас Соарес, также известный как Цунами. Об этом рассказал агент игрока Матеус Хавьер.

«Цунами провел хороший сезон в «Левски», чем и привлек внимание « ». Пока это только интерес, без конкретных предложений. К тому же, «Краснодар» совсем недавно покинул Рамирес, Цунами мог бы точечно заменить его по позиции», – сказал Хавьер.

Цунами выступает за « » с января 2022 года. В сезоне‑2022/23 27‑летний бразилец провел за болгарский клуб 38 игр во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.