«Краснодару» интересен бразильский защитник «Левски» Цунами

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«Краснодару» интересен бразильский левый защитник «Левски».

Внимание российского клуба привлек 27-летний Вендерсон де Фрейтас Соарес, также известный как Цунами. Об этом рассказал агент игрока Матеус Хавьер.

«Цунами провел хороший сезон в «Левски», чем и привлек внимание «Краснодара». Пока это только интерес, без конкретных предложений. К тому же, «Краснодар» совсем недавно покинул Рамирес, Цунами мог бы точечно заменить его по позиции», – сказал Хавьер. 

Цунами выступает за «Левски» с января 2022 года. В сезоне‑2022/23 27‑летний бразилец провел за болгарский клуб 38 игр во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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8 комментариев

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Муканов Арманбек
Крутое прозвище,это вам не Педриньо
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Честный контроль
В краснодарском крае мало своих цунами?
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corazón blanco
На Черноморском побережье с такой фамилией опасно.
+3
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Ohotn1k
Не говори, что мы опоздали,
Ты чувствуешь свет между нами!
+1
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MstAndreev
Вот только Цунами в Краснодарском крае сейчас и не хватает
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Faust Doc
Цунами берём без вопросов!
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Максим Прокофьев
Краснодар и так топит ливнями и рвёт смерчами, ещё и Цунами прилетит...
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Alex Metallov
Опасная фамилия.
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