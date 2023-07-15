«Зенит» не подпишет контракт с Фернандесом, если защитник не пройдет углубленный медосмотр («Мутко против»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Марио Фернандес Футбол

Переход Марио Фернандеса в «Зенит» может сорваться.

Вчера телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что петербуржский клуб не объявляет о трансфере защитника из-за его лишнего веса. Агент опроверг эту новость. 

По информации Bobsoccer.ru, подписание контракта и презентация футболиста откладывается не из-за лишнего веса, а в связи с возможной необходимостью прохождения более детального медосмотра. Для ознакомления с данными первоначального тестирования, которые обрабатываются в Германии, потребуется еще несколько дней.

На данный момент у «Зенита» есть сомнения в целесообразности подписания контракта. 

«Мутко против» добавляет, что предварительный договор с Фернандесом подписан, но углубленное медобследование игрок до сих пор не прошел – в том числе из-за большой жировой прослойки. 

Если Марио не пройдет углубленный медосмотр, то окончательный контракт с ним не будет подписан. 

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15 комментариев

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Roman Araslanov
Лицо агента представили?
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luu
Мда, Фернандес получется один из самых тупых легионеров, не выучил язык хотя бы на базовом уровне за 10 лет, непонятно зачем уехал, потом кинул родной клуб, разжирел и может не пройти медосмотр, бинго просто
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
А конь то нездоровый
+2
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Гамарджоба Генацвале
Подумаешь, солидный, богатый российский мужчина после 30, набрал жирка чуток.
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Доктор Верховцев
YEAH!!!
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Доктор Верховцев
И что, жирного просто так на улицу выгонят?
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Dima Kakdima
в этом случае нужен Глубокослав
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Ракелль
Жировая прослойка как у свiньi чтоле
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antoxaspam
Обратно в ЦСКА проситься будут?
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Новый тренер ФК Спартак
ахахв
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Доктор Верховцев
Ответ Гамарджоба Генацвале
Подумаешь, солидный, богатый российский мужчина после 30, набрал жирка чуток.
Ага, так, что через него на УЗИ сосудов не видно)
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