«Зенит» не подпишет контракт с Фернандесом, если защитник не пройдет углубленный медосмотр («Мутко против»)

Переход Марио Фернандеса в «Зенит» может сорваться.

Вчера телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что петербуржский клуб не объявляет о трансфере защитника из-за его лишнего веса. Агент опроверг эту новость.

По информации Bobsoccer.ru, подписание контракта и презентация футболиста откладывается не из-за лишнего веса, а в связи с возможной необходимостью прохождения более детального медосмотра. Для ознакомления с данными первоначального тестирования, которые обрабатываются в Германии, потребуется еще несколько дней.

На данный момент у « » есть сомнения в целесообразности подписания контракта.

«Мутко против» добавляет, что предварительный договор с подписан, но углубленное медобследование игрок до сих пор не прошел – в том числе из-за большой жировой прослойки.

Если Марио не пройдет углубленный медосмотр, то окончательный контракт с ним не будет подписан.