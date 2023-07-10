Ренан о Марио в «Зените»: «Не удивлюсь его голу в Суперкубке, если он придет и сможет сыграть»

Роберт Ренан высказался о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит».

– Вы слышали, что в «Зенит» может прийти Марио Фернандес?

– Безусловно. Марио – замечательный спортсмен, большой профессионал. Если он придет в «Зенит», будет здорово. Это человек, прекрасно знающий российский футбол, полностью к нему адаптированный. Такие люди приходят только на усиление.

– Большую часть карьеры он провел в . Если Фернандес придет в «Зенит» до Суперкубка, этот матч заиграет еще более любопытными красками?

– В Бразилии очень часто бывает так, что игроки переходят из одного клуба в другой и в первом же матче отправляют мяч в сетку своей бывшей команды.

Если случится, что Марио придет и сможет сыграть за нас в Казани, то совершенно не удивлюсь, что забьет именно он и тем самым поможет выиграть трофей.

– Чего ждете от следующего сезона в целом?

– Даст бог, завоюем трофей в ближайшем официальном матче. Очень хочется выиграть Суперкубок. А потом есть большое желание провести сезон так же сильно, как и минувший. То есть взять чемпионство. Ну и Кубок России тоже, конечно, не помешает, – сказал защитник « ».

В матче за «Зенит» сыграет с ЦСКА. Игра состоится 15 июля.

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто