Фернандес подпишет контракт с «Зенитом» завтра. Он не сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы OLIMPBET Суперкубок России Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес станет игроком «Зенита» в ближайшее время.

Защитник прилетит в Санкт-Петербург ночью. Завтра он пройдет медосмотр, подпишет контракт с клубом и встретится с новыми партнерами по команде, сообщает журналист Фабио Алейшо.

Отмечается, что Фернандес не сыграет против ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России, но может полететь на игру вместе с «Зенитом». 

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45 комментариев

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Olga.t
Ответ Ебздрогыч
Фернандес полетит на матч чтобы лично услышать то, что о нем думают армейцы
Он всё равно не понимает русский язык...
Надежда только на переводчика)

Прости, Марио, но не могу смириться с таким финтом от тебя...
+23
-2
+21
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Ебздрогыч
Фернандес полетит на матч чтобы лично услышать то, что о нем думают армейцы
+29
-10
+19
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Mark Safa
Ответ ARoman91
АХАХАХАХ ПОЗОР ЗЕНИТУ
Типа Марио красавчик?😆 это же Зенит его привязал к столу и заставил подписать контракт!
+15
-1
+14
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Пикачу82
В сентябре ему будет уже 33, год вообще непонятно чем занимался, Караваев как минимум не слабее и моложе. Вообще не понимаю смысла в этом трансфере....
+13
-2
+11
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Mark Safa
Боится что тепло встретят? Ну это зря!
+6
-1
+5
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Mark Safa
Ответ ivanfedorov8888
зенит как собаки на помойке доедающие остатки
Наверное часто видишь как собаки что-то с помойке жрут, раз уж такой эксперт
+7
-3
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Olga.t
Ответ Arti22
Если Медина - иуда, то это кто?
Медина точно не иуда, а обычный легионер, зарабатывающий деньги. Где больше платят, там и играет.
Правда, несдержанный на язык, обещания - вода в песок)
+4
-1
+3
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Поцелуй Оздоева
Ответ ARoman91
АХАХАХАХ ПОЗОР ЗЕНИТУ
Почему?
+3
0
+3
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Алексей Коновалов
Ответ Mark Safa
Наверное часто видишь как собаки что-то с помойке жрут, раз уж такой эксперт
у него злоба на собак) видимо часто его еду отбирают))
+3
-1
+2
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Russ Ivan
Ответ Контрольный выстрел
Я думаю его вообще не будет в матчах с ЦСКА в Москве, дабы уберечь тонкую психику, ибо прием будет ))
Гинер и Бабаев будут в мегафон матюкать? Бггг...
+1
0
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kk.abb
Ответ Russ Ivan
Легенда ЦСКА однако...
Уже нет
+2
-1
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Злобный Конь
Ещё один сбитый лётчик. Даже в родной Бразилии оказался не нужен. Второй Рыбус.
+1
0
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0:4 на спотифай камп ноу
Иуда
+2
-1
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*MVP*
Ответ Контрольный выстрел
Я думаю его вообще не будет в матчах с ЦСКА в Москве, дабы уберечь тонкую психику, ибо прием будет ))
прием от кого? фанатка не ходит, а кузьмичам все равно
+1
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Ракелль
Надеюсь 3 сентября будет играть с ЦСКА, обязательно поеду на стадион, встретим его свистом
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Контрольный выстрел
Я думаю его вообще не будет в матчах с ЦСКА в Москве, дабы уберечь тонкую психику, ибо прием будет ))
+3
-3
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Mark Safa
Ответ Ебздрогыч
Фернандес полетит на матч чтобы лично услышать то, что о нем думают армейцы
Ну не так быстро полетел как ты коммент решил написать
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Олег Филипов
Ответ Olga.t
Он всё равно не понимает русский язык... Надежда только на переводчика) Прости, Марио, но не могу смириться с таким финтом от тебя...
это просто бизенес а гусарства не причем молодец фернандес
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Илья Сутурин
Ответ Olga.t
Он всё равно не понимает русский язык... Надежда только на переводчика) Прости, Марио, но не могу смириться с таким финтом от тебя...
он понимает русский, он сам говорил! Изъясняться тяжело ему на нём
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Olga.t
Ответ Илья Сутурин
он понимает русский, он сам говорил! Изъясняться тяжело ему на нём
Может незнакомые слова услышит?
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FETISH
Одни завтраки.
0
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ivanfedorov8888
зенит как собаки на помойке доедающие остатки
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-12
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Ракелль
Иуда # 2
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Digger86
Ответ Пикачу82
В сентябре ему будет уже 33, год вообще непонятно чем занимался, Караваев как минимум не слабее и моложе. Вообще не понимаю смысла в этом трансфере....
Караваев периодически ломается, Сутормин хочет уйти. Кого на фланг ставить?
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Михаил Иванов
Ответ Ракелль
Иуда # 2
А кто 1 ?
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