Ерохин о Суперкубке: «Игры с ЦСКА всегда интересные, «Зениту» предстоит непростой матч»

Александр Ерохин высказался в преддверии матча «Зенита» с ЦСКА.

Команды разыграют OLIMBET Суперкубок России сегодня в Казани.

– Какую ценность для вас и для команды имеет матч за Суперкубок? Трофей, выставочный матч или этап подготовки к сезону?

– У нас продолжается подготовка к сезону, нагрузки на этой недели были меньше, но тем не менее это очередной этап предсезонных сборов. Но Суперкубок – это в любом случае трофей, каждой команде было бы приятно начать новый сезон с завоевания этого кубка, хоть он формально и относится к прошлому сезону. В любом случае, для нас в каждом матче и в каждом турнире одна цель – победить.

– Как бы вы оценили готовность «Зенита» на данный момент, принимая во внимание короткое межсезонье и Кубок PARI Премьер?

– Я думаю, готовность уже неплохая. Да, было меньше контрольных матчей на сборах, чем бывает обычно, но и отпуск был короче и соперники в Кубке PARI Премьер оказались очень серьезные. Все мы успели за это время подготовиться и вернуть игровой тонус. Кто-то чуть раньше начал подготовку, кто-то чуть позже, поэтому в первых матчах все будут подходить к одному физическому состоянию.

– ЦСКА – обладатель Кубка России, серебряный призер чемпионата страны. Последний матч « » проиграл армейцам [0:1]. Насколько принципиальна игра именно с ЦСКА?

– Армейцы в конце прошлого сезона выглядели очень неплохо и общекомандно, и физически, судя по результатам, они находятся в хорошей форме. Игры с всегда интересные, и нам предстоит непростой матч. Будем мотивированны и настроены на 100 процентов выложиться на поле для победы.

– Сейчас на «Зенит» будут настраиваться по-особому, вся футбольная Россия мечтает не допустить шестого подряд чемпионства «Зенита». Каким вам видится предстоящий сезон?

– Конечно, будет непросто. Так было и в прошлых сезонах, когда команды выходили на игру против Зенита как на последний матч независимо, какая серия игр у них была до и кто будет следующей соперник, принципиально обыграть чемпиона, к этому стремятся все.

Поэтому важно всегда быть сплоченными в любой сложной ситуации, и я уверен, что каждый игрок отдаст все силы, чтобы этот сезон для Зенита стал успешным, – сказал хавбек «Зенита».