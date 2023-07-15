На матче за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА будет аншлаг. Fan ID не потребуется
Матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет при полных трибунах.
Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.
«Мы ожидаем аншлаг, у нас не было сомнений, что в Казани соберем полную арену. С точки зрения организации все будет на высшем уровне, никаких сомнений нет. Приедут болельщики из других регионов, ожидается 15-20 тысяч гостей, в Казани любят футбол.
Все билеты на завтрашнюю игру проданы», – сказал Дюков.
Игра пройдет сегодня на «Ак Барс Арене», рассчитанной на 42 105 мест. Fan ID для посещения матча не потребуется.
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