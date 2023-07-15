На матче за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА будет аншлаг. Fan ID не потребуется

Матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдет при полных трибунах.

Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

«Мы ожидаем аншлаг, у нас не было сомнений, что в Казани соберем полную арену. С точки зрения организации все будет на высшем уровне, никаких сомнений нет. Приедут болельщики из других регионов, ожидается 15-20 тысяч гостей, в Казани любят футбол.

Все билеты на завтрашнюю игру проданы», – сказал Дюков.

Игра пройдет сегодня на « », рассчитанной на 42 105 мест. Fan ID для посещения матча не потребуется.