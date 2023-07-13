Семак о Суперкубке: «Статус полуофициальный, он не дает дополнительных преференций, но это титул. Важность зависит от команд, которые играют»

Сергей Семак высказался о важности OLIMPBET Суперкубка России.

В матче за Суперкубок « », ставший чемпионом МИР РПЛ-2022/23, сыграет с обладателем Фонбет Кубка России ЦСКА.

– Суперкубок России – это действительно почетный трофей или все-таки это предсезонный матч, который нужен для болельщиков, букмекерских компаний, шоу?

– Мне кажется, что касается статуса, то он полуофициальный, поскольку он не дает дополнительных преференций. Но, в любом случае, это титул.

Важность титула часто зависит от команд, которые в нем встречаются. Чем выше градус противостояния, тем важнее сам трофей. Так было в прошлом году, когда мы играли со « », так было до этого, когда встречались с « ». Матчи всегда проходят очень интересно. Для болельщиков, которые заждались старта чемпионата, это интересный матч, – сказал главный тренер «Зенита».

Матч за Суперкубок России пройдет 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани.