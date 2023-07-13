Семак о Суперкубке: «Статус полуофициальный, он не дает дополнительных преференций, но это титул. Важность зависит от команд, которые играют»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России OLIMPBET Суперкубок России Футбол

Сергей Семак высказался о важности OLIMPBET Суперкубка России.

В матче за Суперкубок «Зенит», ставший чемпионом МИР РПЛ-2022/23, сыграет с обладателем Фонбет Кубка России ЦСКА.

– Суперкубок России – это действительно почетный трофей или все-таки это предсезонный матч, который нужен для болельщиков, букмекерских компаний, шоу?

– Мне кажется, что касается статуса, то он полуофициальный, поскольку он не дает дополнительных преференций. Но, в любом случае, это титул.

Важность титула часто зависит от команд, которые в нем встречаются. Чем выше градус противостояния, тем важнее сам трофей. Так было в прошлом году, когда мы играли со «Спартаком», так было до этого, когда встречались с «Локомотивом». Матчи всегда проходят очень интересно. Для болельщиков, которые заждались старта чемпионата, это интересный матч, – сказал главный тренер «Зенита».

Матч за Суперкубок России пройдет 15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани.

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19 комментариев

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Александр Бугаев
А почему Суперкубок стал полуофициальным и как это вообще?
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Дмитрий9779
Любому игроку приятно начинать сезон с трофея.
+6
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Brennet
Что значит "полуофициальный"? Уже соломку стелет? Несолидно как-то.
+7
-3
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Мосгорсуд
Это не титул, это обыкновенный трофей за шоу-игру
+3
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Дважды_Герой
Ответ Александр Бугаев
А почему Суперкубок стал полуофициальным и как это вообще?
Просто вот уже пятый сезон подряд с одной стороны играет Зенит (всё мощно и официально), а с другой - какие-то неясные люди.. вот поэтому и полуофициальный кубок..
+6
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Удар Кержакова
Ответ Мукунку хороший
Господи и тут уже испугался опять.. или же методичку не дали..?)Ты можешь нормально отвечать.? Вот начинает : полуофициальный статус..преференция..( а вдруг типа мы проиграем) во что же ты превратился Сережа..?)
Жертва канала Борзыкина)
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neo63
Банальные фразы от Сергея Семака, ничего нового
+1
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Павел Ермаков
Объясните Семаку,что это трофей,а не титул.
+1
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Мукунку хороший
Господи и тут уже испугался опять.. или же методичку не дали..?)Ты можешь нормально отвечать.? Вот начинает : полуофициальный статус..преференция..( а вдруг типа мы проиграем) во что же ты превратился Сережа..?)
+3
-3
0
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dimonivanov
Всегда было интересно, а почему никто не проводит Суперкубок в рамках первого тура чемпионата? Сведите в календаре чемпиона и обладателя кубка в первом матче, и дело в шляпе. 3 очка + трофей, с мотивацией вообще вопросов не будет.
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Данил Кублицкий
Что он несёт 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️Богданыч ты бы завязывал антидепрессанты пить 😂😂😂
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sled
Статус никакущий, если бы подобное было в СССР или в России без zeнитовских, то таких "титулов" было вагон и маленькая тележка у любого клуба из тех лет, никто не рисует неудавшийся "кубок сезона", кроме одних закомплексованных, вы бы ещё кубок РПЛ вспомнили
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Ебздрогыч
В отсутствии еврокубков у нас даже чемпионский титул не дает никаких преференций
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Мукунку хороший
Ответ Александр Бугаев
А почему Суперкубок стал полуофициальным и как это вообще?
Ну по длинному турниру он уверен.. а в одном взятом матче может случится казус..
0
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ЗЕНИТ65
Ответ Александр Бугаев
А почему Суперкубок стал полуофициальным и как это вообще?
Да потому что московские, когда проигрывают в Суперкубке, потом на всех углах кричат, что это не трофей, что он на фиг никому не нужен.
+1
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Виктор
Ответ Мукунку хороший
Господи и тут уже испугался опять.. или же методичку не дали..?)Ты можешь нормально отвечать.? Вот начинает : полуофициальный статус..преференция..( а вдруг типа мы проиграем) во что же ты превратился Сережа..?)
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Aleksey Yashin
Отсутствие Fan ID даёт матчу дополнительные преференции)
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