Федотов о матче с «Зенитом» за Суперкубок: «Фаворитов нет, 50 на 50. Нужно отдать всего себя»

Теги ЦСКА Зенит Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Динамо Москва OLIMPBET Суперкубок России Владимир Федотов Хорхе Карраскаль Константин Кучаев Иван Обляков Вендел Спорт-Экспресс Илья Агапов Футбол

Владимир Федотов оценил готовность ЦСКА к игре с «Зенитом» за OLIMPBET Суперкубок России.

– Сразу скажем, что с нами не полетел Хорхе [Карраскаль] из-за травмированного колена в матче с «Динамо». 30 минут сыграл, заменился и на следующий день не смог принять участие уже в другом поединке. Лечился, восстанавливался. Думали, брать или нет, но все сложилось так, что он с реабилитологом остался готовиться к началу чемпионата.

– Будет ли он готов к первому туру?

– Будем смотреть. Помимо того, что идет восстановление от боли в колене, нужно еще восстановление функциональных кондиций. Тренировки в цикле уже покажут степень его готовности.

– Если не считать Ильи Агапова, все остальные готовы?

– Да, нас очень много, все с нами, все здесь, кроме Ильи Агапова, который повредил боковую связку в матче с «Динамо». Там достаточный срок для восстановления, но он уже работает с реабилитологом. Думаю, в ближайшее время присоединится к нам в работе с мячом.

Кучаев, Обляков на 100 процентов готовы?

– Мы поздно закончили прошедший сезон, приходится выходить раньше, форсировать. Немного не хватило времени для восстановления тех микротравм, которые были получены по ходу сезона. Кому-то приходилось играть на уколах. Ребята набирают форму, кондиции, они в обойме, будем принимать решение по времени, проведенному на поле.

– Насколько сложнее готовиться к соперникам в первых матчах сезона? Потому что по ходу сезона уже понятно, как та или иная команда играет, а тут все только со сборов.

– Мы видели «Зенит» на турнире, где они провели три матча, увидели много различных сочетаний и тактических вариантов. Наверно, прообраз – это заключительный матч, который они играли с «Фенербахче». Есть от чего оттолкнуться.

Это всем нам знакомые футболисты. Есть и новые имена. Опять же, наверно, главный тренер будет исходить из того, что и они в таком же состоянии. Может, кто-то чуть раньше вышел из отпуска, потому что имели чуть больше времени для отдыха. Но и у них есть люди, которые приезжали позже. Различная информация, что кто-то уходит, не приходит, Вендел не приехал. Все мы это берем из прессы.

Но Игорь [Акинфеев] правильно сказал: все рассудит зеленое поле казанского стадиона. Думаю, здесь изначально нет фаворитов, 50 на 50. У всех есть свои нюансы, свои сложности, травмированные игроки, а завтра при таком стечении болельщиков, наших болельщиков, нужно отдать всего себя. И, естественно, футбол – это игра на результат, – сказал главный тренер ЦСКА.

Федотов – очень неудобный соперник для Семака. Поэтому фаворит Суперкубка не так очевиден

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25 комментариев

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angry horse
Ответ Ебздрогыч
У ЦСКА на полный состав игроков осталось?
Осталось, не переживай 😎
+13
-3
+10
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Caniball
Ответ Александр Михненко
Федотов крутой тренер, ему бы игроков крутых... Но я что то размечтался
С крутыми игроками надо общий язык находить, а Федотов это не очень умеет.
Ему скорее подходят роботы, которых он встраивает в схему.
+10
-2
+8
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Александр Михненко
Федотов крутой тренер, ему бы игроков крутых... Но я что то размечтался
+8
-2
+6
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Дмитрий9779
Хорошей игры обеим командам,без травм и судейских ошибок.
+5
-1
+4
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
Хорошей игры обеим командам,без травм и судейских ошибок.
Без судейской помощи
+4
-2
+2
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Сергей Жарковский
Красивой игры лучшим клубам РПЛ!!!👍
+3
-1
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alexis2020
Ответ Spartakus1984
В чем он крут?
Проделал хорошую работу в Оренбурге и Сочи, ЦСКА прибавил в игре и результатах с ним
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Без судейской помощи
Чтобы Карасёв не поплыл как обычно,сначала всё всем прощается,а потом начинает карты раздавать всем подряд,удаления и несуществующие пенальти ставить после просмотра ВАР.
+1
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Caniball
Финал кубка и из-за него закончили сезон на неделю позже. Матч за Суперкубок - на неделю раньше. Скамейки нет никакой, усиления пока нет, поэтому старт сезона для Цска может сложится очень сложно.
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Babusya
Федотов человек со странностями и это еще мягко сказано.
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Виктор
Ответ Удар Кержакова
С Сочи и ЦСКА взял 2 серебра. Взял кубок с ЦСКА. Мало?
Мало.
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Spartakus1984
Ответ Александр Михненко
Федотов крутой тренер, ему бы игроков крутых... Но я что то размечтался
В чем он крут?
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Александр Зубков
Ответ Игорь Пичугин
Фавориты есть, 50на50.
Два фаворита.
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Доктор Верховцев
Ответ Надежда Касаткина
Крутой тренер играет и с обычными игроками и делает из них крутых. Кого сделал Лысый крутым игроком хоть в одной команде?
Задача ГТ клуба, борющегося за чемпионство, не воспитывать игроков, а показывать результат с готовыми хорошими футболистами. А «делать крутых» должны тренеры молодёжных команд и команд-инкубаторов.
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Удар Кержакова
Ответ Spartakus1984
В чем он крут?
С Сочи и ЦСКА взял 2 серебра. Взял кубок с ЦСКА. Мало?
0
0
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alexis2020
Ответ Надежда Касаткина
Крутой тренер играет и с обычными игроками и делает из них крутых. Кого сделал Лысый крутым игроком хоть в одной команде?
Ну тот же Чалов выдал лучший сезон в карьере (надеюсь будут ещё лучше)
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Игорь Пичугин
Ответ Spartakus1984
В чем он крут?
Уралмашевский!
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Юрий Тюмин
До 1 гола кто забьет тот и выграет.
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Игорь Пичугин
Фавориты есть, 50на50.
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