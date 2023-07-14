Федотов о матче с «Зенитом» за Суперкубок: «Фаворитов нет, 50 на 50. Нужно отдать всего себя»

Владимир Федотов оценил готовность ЦСКА к игре с «Зенитом» за OLIMPBET Суперкубок России.

– Сразу скажем, что с нами не полетел Хорхе [ ] из-за травмированного колена в матче с «Динамо». 30 минут сыграл, заменился и на следующий день не смог принять участие уже в другом поединке. Лечился, восстанавливался. Думали, брать или нет, но все сложилось так, что он с реабилитологом остался готовиться к началу чемпионата.

– Будет ли он готов к первому туру?

– Будем смотреть. Помимо того, что идет восстановление от боли в колене, нужно еще восстановление функциональных кондиций. Тренировки в цикле уже покажут степень его готовности.

– Если не считать Ильи Агапова, все остальные готовы?

– Да, нас очень много, все с нами, все здесь, кроме , который повредил боковую связку в матче с «Динамо». Там достаточный срок для восстановления, но он уже работает с реабилитологом. Думаю, в ближайшее время присоединится к нам в работе с мячом.

– , на 100 процентов готовы?

– Мы поздно закончили прошедший сезон, приходится выходить раньше, форсировать. Немного не хватило времени для восстановления тех микротравм, которые были получены по ходу сезона. Кому-то приходилось играть на уколах. Ребята набирают форму, кондиции, они в обойме, будем принимать решение по времени, проведенному на поле.

– Насколько сложнее готовиться к соперникам в первых матчах сезона? Потому что по ходу сезона уже понятно, как та или иная команда играет, а тут все только со сборов.

– Мы видели « » на турнире, где они провели три матча, увидели много различных сочетаний и тактических вариантов. Наверно, прообраз – это заключительный матч, который они играли с «Фенербахче». Есть от чего оттолкнуться.

Это всем нам знакомые футболисты. Есть и новые имена. Опять же, наверно, главный тренер будет исходить из того, что и они в таком же состоянии. Может, кто-то чуть раньше вышел из отпуска, потому что имели чуть больше времени для отдыха. Но и у них есть люди, которые приезжали позже. Различная информация, что кто-то уходит, не приходит, Вендел не приехал. Все мы это берем из прессы.

Но Игорь [Акинфеев] правильно сказал: все рассудит зеленое поле казанского стадиона. Думаю, здесь изначально нет фаворитов, 50 на 50. У всех есть свои нюансы, свои сложности, травмированные игроки, а завтра при таком стечении болельщиков, наших болельщиков, нужно отдать всего себя. И, естественно, футбол – это игра на результат, – сказал главный тренер ЦСКА.

Федотов – очень неудобный соперник для Семака. Поэтому фаворит Суперкубка не так очевиден