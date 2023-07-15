«Перед Семаком все должны снять шляпу – он сохраняет игроков мотивированными». Есипов о тренере «Зенита»

Валерий Есипов высоко отозвался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

— Кто больше всего вам нравится из российских тренеров?

— Таковых три: Семак, и . К каждому из них отношусь хорошо.

Особенно радует, как Карпин развивает молодых игроков у себя в « ». Подобной команды, где основные роли играют молодые ребята, в России нет.

Если брать Федотова, то стоит посмотреть, как ЦСКА преобразился в прошедшем сезоне, и все станет ясно. Заиграли Чалов, Обляков. К тому же он хорошо работал в «Оренбурге» и «Сочи». Видно, что у Федотова не просто команды, а коллективы, одно целое. Не зря стал обладателем Кубка, это тоже большой прогресс.

Ну, а перед снять шляпу должны все по одной простой причине: он сохраняет игроков мотивированными. К тому же себе как тренеру ставит высочайшие цели и выполняет их на постоянной основе. Это тренерское мастерство, которое достойно огромнейшего уважения. Очень рад за него, Богданович – молодец, — сказал главный тренер крымского «Кызылташа».