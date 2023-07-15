«Перед Семаком все должны снять шляпу – он сохраняет игроков мотивированными». Есипов о тренере «Зенита»

Теги ЦСКА Зенит Ростов Сергей Семак Валерий Есипов премьер-лига Россия Валерий Карпин Владимир Федотов Футбол

Валерий Есипов высоко отозвался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

— Кто больше всего вам нравится из российских тренеров?

— Таковых три: Семак,  Карпин и  Федотов. К каждому из них отношусь хорошо.

Особенно радует, как Карпин развивает молодых игроков у себя в «Ростове». Подобной команды, где основные роли играют молодые ребята, в России нет.

Если брать Федотова, то стоит посмотреть, как ЦСКА преобразился в прошедшем сезоне, и все станет ясно. Заиграли Чалов, Обляков. К тому же он хорошо работал в «Оренбурге» и «Сочи». Видно, что у Федотова не просто команды, а коллективы, одно целое. Не зря ЦСКА стал обладателем Кубка, это тоже большой прогресс.

Ну, а перед Семаком снять шляпу должны все по одной простой причине: он сохраняет игроков мотивированными. К тому же себе как тренеру ставит высочайшие цели и выполняет их на постоянной основе. Это тренерское мастерство, которое достойно огромнейшего уважения. Очень рад за него, Богданович – молодец, — сказал главный тренер крымского «Кызылташа».

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12 комментариев

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Артем Гладских
《 Перед Семаком все должны снимать шляпы - Он оставляет игроков Мотивированными 》.
У меня вопрос.
А перед Карпиным Шляпу снимать не надо ? Он из простой команды сделал Команду которая до последнего тура боролась за 2 место. и то Посмотрите на состав зенита и ростова . Есть разница? Я думаю большая.
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rarog
Все кто пишет о зарплате-а что, даже при конской личке не бывает так что игроки на отвали катают?
Нет еврокубков, и на мой взгляд то что все бразилы несмотря на отсутствие сверхконуренции работают на стабильно высоком уровне-заслуга тренера в том числе
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Циник Петербургский
Ответ avcgloronalduMU
все мы видели их мотивацию на примере Малколма "деньги давай" и Медведева
Надо, как некоторые клубы, подписывать уголовников с судимостью в Европе, чтобы те изо всех сил старались, лишь бы их не выслали из России? ;)
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Новый тренер ФК Спартак
Если в газпроме миллионы евро называют семаком, тогда да семак бразилов очень мотивирует)))
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Mihail0910
Семаку повезло, что в России тренеров нет, и что вовремя занял этот пост. А так, он манекен который с умным видом умеет пить водичку во время игры, не более. Про мотивацию смешно, вот Валера да, мотивировать умеет, даже игроки это признавали, а сельдерей так боиться обделаться, что на групповой стадии в Кубке России выставляет дома сильнейший состав против Факела и Крыльев...
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anmsm33
Ответ Циник Петербургский
Надо, как некоторые клубы, подписывать уголовников с судимостью в Европе, чтобы те изо всех сил старались, лишь бы их не выслали из России? ;)
Мы тоже, своего рода, мотиваторы. (с)
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Артем Гладских
Ответ СИ
Во , даёшь!! Карпин ничейки с Таджикистаном и Узбекистаном умудрился сгонять! О, какой великий тренер! Я не знаю хотя догадываюсь как он попал на тренера сборной.
Великий , да ! Во первых У сборной не было опыта , они давно не играли. А как тогда Объяснишь 4 место Ростова ?( И то до последнего тура могли занимать 2 место )
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