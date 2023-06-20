Осинькин назвал Семака лучшим тренером сезона РПЛ: «Он делал такую работу, что от футбола все получали удовольствие. Было трудно не заиметь комплекс неполноценности»

Игорь Осинькин назвал Сергея Семака лучшим тренером сезона Мир РПЛ.

– Лучшим тренером этого сезона был признан . Согласны с выбором?

– Мое мнение – Семак. Иногда « » показывал игру настолько высокого уровня, что нельзя было спрятаться за формулировками, что у него хорошие футболисты и они сами все сделали. Он провел очень качественную работу. «Зенит» смог заставить креативных футболистов думать об обороне, получилась сбалансированная команда.

То, что показывал «Зенит», это уровень большой команды как минимум для российского чемпионата. не просто стал чемпионом: он иногда делал такую работу, что от футбола все получали удовольствие. Нам, тренерам, было трудно не заиметь потом комплекс неполноценности. Карпин, Личка, Абаскаль и Ташуев тоже проделали хорошую работу в этом сезоне, – сказал главный тренер « ».