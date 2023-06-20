Осинькин назвал Семака лучшим тренером сезона РПЛ: «Он делал такую работу, что от футбола все получали удовольствие. Было трудно не заиметь комплекс неполноценности»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Крылья Советов Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Валерий Карпин Оренбург Игорь Осинькин Владимир Федотов Р-Спорт Марцел Личка Гильермо Абаскаль Футбол

Игорь Осинькин назвал Сергея Семака лучшим тренером сезона Мир РПЛ.

– Лучшим тренером РПЛ этого сезона был признан Владимир Федотов. Согласны с выбором?

– Мое мнение – Семак. Иногда «Зенит» показывал игру настолько высокого уровня, что нельзя было спрятаться за формулировками, что у него хорошие футболисты и они сами все сделали. Он провел очень качественную работу. «Зенит» смог заставить креативных футболистов думать об обороне, получилась сбалансированная команда.

То, что показывал «Зенит», это уровень большой команды как минимум для российского чемпионата. Семак не просто стал чемпионом: он иногда делал такую работу, что от футбола все получали удовольствие. Нам, тренерам, было трудно не заиметь потом комплекс неполноценности. Карпин, Личка, Абаскаль и Ташуев тоже проделали хорошую работу в этом сезоне, – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Гладских
Осинькин , тоже молодец. Построил молодую , атакующий команду !
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лев Бабенко
Сейчас профессиональному тренеру тут объяснят, что Семак - физрук, выезжающий за счет админресурса и купленных судей
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cst Cap
Ответ Faust Doc
Питерские пенсионеры гордятся физруком и его миллионерами! Гы гы гы
Давно хотел спросить, вот эти гы-гы в каждом комменте, это просьба поддержать несмешные шутки, типа как закадровый смех? Вопрос риторический конечно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Сергей Богданович замечательный тренер, результат команды, которую он возглавляет говорит сам за себя!👏
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Крапивкин
Но в комментах скажут, что Семак физрук, и с таким бюджетом выигрывать может даже ребенок
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Гладских
Ответ samarskij-kuzmich
Что он там построил? Чудом от стыков спаслись.
Он построил атакующий футбол . Парни очень хорошо играли . Результаты в таблице не очень ,такая же ситуация у Оренбурга.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
Про себя забыл сказать. Вот кто, действительно, выдающуюся работу делает.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
Сейчас толпа обиженных москвичей объяснит очень компетентному тренеру, как в футболе разбираться.
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
suwor
Ответ Артем Гладских
Он построил атакующий футбол . Парни очень хорошо играли . Результаты в таблице не очень ,такая же ситуация у Оренбурга.
Артём, Вы правы, "Крылья", действительно, были командой, исповедующей атакующий футбол с любым, даже самым титулованным соперником. Но после "удачных" скоропалительных сделок по продаже ведущих игроков ушлым агентом, если "атака" и осталась, то статистика повествует об обратном. Просто напомню Вам о том, о чём комментировал ситуацию ранее. После ухода очередной партии "развившихся" (Глушенков и Пиняев) "Крылья" "потерялись" и надолго в просторах РПЛ. После победы в начале ноября прошлого года было одержано ещё всего три, благодаря удаче и некоторому стечению благоприятных обстоятельств. А Семак... Так вот всё замечательно сложилось, все факторы сыграли свою роль. И футболисты, и финансы, и прекрасный стадион с атмосферой, и сам Семак ведь сумел всё организовать на поле так, чтобы у команды, практически, не было конкурентов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Гладских
Ответ suwor
Артём, Вы правы, "Крылья", действительно, были командой, исповедующей атакующий футбол с любым, даже самым титулованным соперником. Но после "удачных" скоропалительных сделок по продаже ведущих игроков ушлым агентом, если "атака" и осталась, то статистика повествует об обратном. Просто напомню Вам о том, о чём комментировал ситуацию ранее. После ухода очередной партии "развившихся" (Глушенков и Пиняев) "Крылья" "потерялись" и надолго в просторах РПЛ. После победы в начале ноября прошлого года было одержано ещё всего три, благодаря удаче и некоторому стечению благоприятных обстоятельств. А Семак... Так вот всё замечательно сложилось, все факторы сыграли свою роль. И футболисты, и финансы, и прекрасный стадион с атмосферой, и сам Семак ведь сумел всё организовать на поле так, чтобы у команды, практически, не было конкурентов.
Согласен с вами!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cst Cap
Ответ Faust Doc
Комменты это удовольствие, друг мой, не нужно искать смысл там где его нет! Гы гы гы
Канеш! Но не твои. И я тебе не друг! В каком месте "риторический" не понятно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cst Cap
Ответ Faust Doc
На риторический вопрос - риторический ответ! Наслаждайся дружок! Гы гы гы
Риторический вопрос не требует ответа. Гы гы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Onion
Ответ ApXuMaHqPuT
Семак - топ-тренер, вопросов нет. Для него главное, чтоб еврокубков не было, а то некрасиво получается, когда питерскому гегемону отгружает трёшки очередной Брюгге🙁
Что не так с Брюгге? Погугли их результаты в последних ЕК, что ли.
В последней ЛЧ Зенит оказался слабее Челси и Ювентуса. Пока...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий