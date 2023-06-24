Директор РФС Лексаков подвел итоги сезона РПЛ: «Зенит» сильнее всех, «Динамо» – боль, Карпин – тренер с большой буквы»

Андрей Лексаков подвел итоги сезона в Мир РПЛ.

– Давайте подведем итоги сезона в России.

– Все закономерно. «Зенит» сильнее всех. Все это признают. ЦСКА был более стабилен, чем остальные. «Ростов» прыгнул выше головы.

«Спартак» – для болельщиков разочарование, но мы все его любим за игру моментами и за нестабильность и непредсказуемость. Боль – «Динамо», такой результат в столетний юбилей. Если «Локомотив» сохранит атмосферу и усилится, то будет представлять грозную силу.

Грозный наступает. Видна работа Ташуева. Я за Сергея очень рад. Нашел свою команду. Приятно смотреть за «Ахматом».

– Тренерские итоги?

– Наверное, можно заострить внимание на Михаиле Галактионове. Он работал с юношеской и с молодежной сборными. Он вдохнул жизнь в «Локомотив».

Сергей Семак – пять раз подряд, кроме Романцева, никто не становился чемпионом. Порадовался за Сергея Игнашевича и Евгения Калешина, в Кубке России последний играл с «Акроном» очень хорошо. Валерий Карпин – тренер с большой буквы.

Радовался и за россиян, работавших за рубежом. Станислав Черчесов – пять титулов за рубежом, Роман Пилипчук – второе место с «Целе» из Словении, Дмитрий Гунько – чемпион Армении, Игорь Черевченко – чемпион Таджикистана, Магомед Адиев – сборная Казахстана, Сергей Ташуев – чемпионом Белоруссии был недавно.

Наши тренеры умеют работать, что радует, – сказал спортивный директор, руководитель департамента сборных команд РФС.