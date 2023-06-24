Директор РФС Лексаков подвел итоги сезона РПЛ: «Зенит» сильнее всех, «Динамо» – боль, Карпин – тренер с большой буквы»
Андрей Лексаков подвел итоги сезона в Мир РПЛ.
– Давайте подведем итоги сезона в России.
– Все закономерно. «Зенит» сильнее всех. Все это признают. ЦСКА был более стабилен, чем остальные. «Ростов» прыгнул выше головы.
«Спартак» – для болельщиков разочарование, но мы все его любим за игру моментами и за нестабильность и непредсказуемость. Боль – «Динамо», такой результат в столетний юбилей. Если «Локомотив» сохранит атмосферу и усилится, то будет представлять грозную силу.
Грозный наступает. Видна работа Ташуева. Я за Сергея очень рад. Нашел свою команду. Приятно смотреть за «Ахматом».
– Тренерские итоги?
– Наверное, можно заострить внимание на Михаиле Галактионове. Он работал с юношеской и с молодежной сборными. Он вдохнул жизнь в «Локомотив».
Сергей Семак – пять раз подряд, кроме Романцева, никто не становился чемпионом. Порадовался за Сергея Игнашевича и Евгения Калешина, в Кубке России последний играл с «Акроном» очень хорошо. Валерий Карпин – тренер с большой буквы.
Радовался и за россиян, работавших за рубежом. Станислав Черчесов – пять титулов за рубежом, Роман Пилипчук – второе место с «Целе» из Словении, Дмитрий Гунько – чемпион Армении, Игорь Черевченко – чемпион Таджикистана, Магомед Адиев – сборная Казахстана, Сергей Ташуев – чемпионом Белоруссии был недавно.
Наши тренеры умеют работать, что радует, – сказал спортивный директор, руководитель департамента сборных команд РФС.
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