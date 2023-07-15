Федотов о чак-чаке: «Мощный продукт. В нужной дозировке не вызывает привыкания и полезен для набора энергии»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Владимир Федотов Питание Футбол

Владимир Федотов считает, что чак‑чак может быть полезен для футболистов.

Главный тренер ЦСКА высказался в преддверии матча за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита», который пройдет сегодня в Казани.

— Разрешаете футболистам есть чак‑чак?

— Наверное, это как раз энергетически мощный продукт. В нужной дозировке не вызывает привыкания и полезен для набора энергии.

— Как вас встретила Казань?

— Казань как всегда великолепна, тут доброжелательный народ, наша связь прочная и неразрывная — здесь всегда здорово, — сказал Федотов.

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8 комментариев

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За Валенсию с 1999
Татары - многокомпонентный и разношерстный народ
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Барсик Юрана
Это он ещё парное молоко верблюда не пробовал
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Денис Ширинов
Эчпочмак попробуй, не пожалеешь
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VanyaVanya063
Сахар не может быть полезен
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razoblachitel
Ответ Faust Doc
Молодые татарочки бывают очень красивы!
старые русские мужчины в основном некрасивые
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Faust Doc
Ответ razoblachitel
старые русские мужчины в основном некрасивые
Не знаю, не приглядывался!
гы гы гы
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artem saribekyan
Ответ Faust Doc
Не знаю, не приглядывался! гы гы гы
Ты можешь хоть один комментарий написать без гы гы?
Что за дурацкая привычка...
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