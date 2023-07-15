Федотов о чак-чаке: «Мощный продукт. В нужной дозировке не вызывает привыкания и полезен для набора энергии»
Владимир Федотов считает, что чак‑чак может быть полезен для футболистов.
Главный тренер ЦСКА высказался в преддверии матча за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита», который пройдет сегодня в Казани.
— Разрешаете футболистам есть чак‑чак?
— Наверное, это как раз энергетически мощный продукт. В нужной дозировке не вызывает привыкания и полезен для набора энергии.
— Как вас встретила Казань?
— Казань как всегда великолепна, тут доброжелательный народ, наша связь прочная и неразрывная — здесь всегда здорово, — сказал Федотов.
гы гы гы
Что за дурацкая привычка...