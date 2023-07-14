Карраскаль пропустит матч c «Зенитом» за Суперкубок России из-за повреждения
Хорхе Карраскаль не сыграет в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита».
«Хорхе Карраскаль пропустит матч за Суперкубок из-за повреждения. Футболист остался восстанавливаться в Москве», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
В пошлом сезоне Карраскаль провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.
OLIMPBET Суперкубок России пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» 15 июля. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Ну хватит уже таких новостей...