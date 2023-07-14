Карраскаль пропустит матч c «Зенитом» за Суперкубок России из-за повреждения

Теги ЦСКА премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Хорхе Карраскаль Кирилл Брейдо Футбол

Хорхе Карраскаль не сыграет в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита».

«Хорхе Карраскаль пропустит матч за Суперкубок из-за повреждения. Футболист остался восстанавливаться в Москве», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

В пошлом сезоне Карраскаль провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.

OLIMPBET Суперкубок России пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» 15 июля. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlbertDav
Ход конем
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТуЗиК
верим
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IzhStyle
Не выдержал таки конкуренции с Ваней Обляковым и от перенапряжения травмировался
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OneLad
неожиданная новость, в плане того что он ещё в Москве
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Novikov
пе.. к. Одно слово. Езжайте домой Караскаль. Или в Локомотив
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Тюмин
Собрал чемодан..ждет отмашки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Алексишинец
Значит продают
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Васильев
Охотно поверили.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
У Цска напрочь отсутствует глубина состава. На старт худо-бедно наберут игроков, а вот на замену только молодежь можно выпускать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Весь мир против нас?
Ну хватит уже таких новостей...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Корягин
На поле сам Федотов выйдет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ktoto_V_Dome
Ответ AlbertDav
Ход конем
Коневая вилка 🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IlyaGrain
Ответ Артём Клагиш
это который лучший дриблер мира?
Он что ли сам себя так назвал 🤷🏻‍♂️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий