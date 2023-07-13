«Интер предложил 30 млн евро за Лукаку – 25 млн «Челси» не устроили. Переговоры пройдут в ближайшие часы, форвард хочет остаться в Европе

«Интер» сделал «Челси» новое предложение по трансферу Ромелу Лукаку.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «нерадзурри» предложили за бельгийского форварда 30 миллионов евро. Это уже второе предложение « » по Лукаку – ранее появилась информация, что « » не продал бельгийца за 25 миллионов евро. Клубы проведут переговоры в ближайшие часы.

Сообщалось, что «Челси» требует за Лукаку не менее 40 миллионов евро – на данный момент эту сумму готов заплатить лишь саудовский « ». Однако, как утверждает инсайдер, у саудовцев практически нет шансов подписать форварда, так как он хочет продолжить карьеру в Европе.

В сезоне-2022/23 играл за «Интер» на правах аренды. Форвард провел 25 матчей в Серии А, отметившись 10 голами и 6 результативными передачами. Подробная статистика 30-летнего бельгийца доступна здесь.