«Интер предложил 30 млн евро за Лукаку – 25 млн «Челси» не устроили. Переговоры пройдут в ближайшие часы, форвард хочет остаться в Европе

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Ромелу Лукаку деньги Футбол

«Интер» сделал «Челси» новое предложение по трансферу Ромелу Лукаку.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «нерадзурри» предложили за бельгийского форварда 30 миллионов евро. Это уже второе предложение «Интера» по Лукаку – ранее появилась информация, что «Челси» не продал бельгийца за 25 миллионов евро. Клубы проведут переговоры в ближайшие часы.

Сообщалось, что «Челси» требует за Лукаку не менее 40 миллионов евро – на данный момент эту сумму готов заплатить лишь саудовский «Аль-Хилаль». Однако, как утверждает инсайдер, у саудовцев практически нет шансов подписать форварда, так как он хочет продолжить карьеру в Европе.

В сезоне-2022/23 Лукаку играл за «Интер» на правах аренды. Форвард провел 25 матчей в Серии А, отметившись 10 голами и 6 результативными передачами. Подробная статистика 30-летнего бельгийца доступна здесь.

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4 комментария

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svft
быстро Лукаку обесценился. уже подрастают новые лукаки и наступают на пятки старым.
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pKaparika
Куча нюансов с Лукаку, а с другой стороны - ну а кого Интеру еще взять за эти деньги?
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rigobersong
За 30ку адекватно, учитывая что Интер его опять реанимировал:)
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Вячеслав Новиков-Володько
Ща 30 для Интера топчик
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