«Интер предложил 30 млн евро за Лукаку – 25 млн «Челси» не устроили. Переговоры пройдут в ближайшие часы, форвард хочет остаться в Европе
«Интер» сделал «Челси» новое предложение по трансферу Ромелу Лукаку.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «нерадзурри» предложили за бельгийского форварда 30 миллионов евро. Это уже второе предложение «Интера» по Лукаку – ранее появилась информация, что «Челси» не продал бельгийца за 25 миллионов евро. Клубы проведут переговоры в ближайшие часы.
Сообщалось, что «Челси» требует за Лукаку не менее 40 миллионов евро – на данный момент эту сумму готов заплатить лишь саудовский «Аль-Хилаль». Однако, как утверждает инсайдер, у саудовцев практически нет шансов подписать форварда, так как он хочет продолжить карьеру в Европе.
В сезоне-2022/23 Лукаку играл за «Интер» на правах аренды. Форвард провел 25 матчей в Серии А, отметившись 10 голами и 6 результативными передачами. Подробная статистика 30-летнего бельгийца доступна здесь.
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