Роналду получил сертификат книги рекордов Гиннесса перед 200-м матчем за сборную Португалии

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу светская хроника Сборная Исландии по футболу рекорды Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду получил сертификат книги рекордов Гиннесса перед 200-м матчем за сборную.

38-летний форвард стал автором единственного гола Португалии в матче квалификации Евро-2024 против Исландии (1:0). 

Футболист получил сертификат как рекордсмен по количеству игр на уровне сборных.

Он дебютировал за национальную команду в 2003 году и сейчас продолжает улучшать мировой рекорд по количеству игр за сборную (200).

Гол в ворота исландцев стал для него 123-м на уровне сборных, что также является рекордом. 

При этом следует отметить, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем достижения малайзийца Сон Чин Анна (219 игр). Он провел 24 игры, которые не учитываются официально.

У Роналду уже 200 матчей в сборной! В юбилейном принес победу на 89-й

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23 комментария

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Александр Гурский
Ответ Великолепная Семёрка
Речь идет о рекордах Криштиану Роналду! Но месифилов я вас прошу что ваш Месси уехал развлекать бургерную публику в последнюю команду лиги. Пора перестать упомянать его в контексте топ-футбола!!!!
Не то что развлечение шейхов.
Мы не понимаем, это другое
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Агалар
Ответ Отец Абду
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а никто ничего и не говорит.
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as009595@icloud.com
Легенда
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
топчик
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Spartaneanec
Ответ MajestySport
Месси получил сертификат позора во французской колхоз лиги
Как живется с комплексами?
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gPk
Ответ уличный иуда
Тебя прям так и рвет да?)
Ну да..... От смеха)))))
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gPk
Ответ Dimka Akulinin
Откуда же у людей столько злости к одному из лучших спортсменов за всю мировую историю. Видимо комментарий от человека для которого уже достижение регистрация на спортс.ру
Это злорадство, а не злость))) Этот высокомерный игрочишка всю свою карьеру много говорил о себе, считал себя постоянно выше других, забивал всю карьеру на своих партнёров.. И почему то я должен уважать того, чей футбол мне даже близко не симпатизирует?
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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Взвешенный вомбат Китая
Глыба! Легенда!
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Гегенпрессинг Рангника
Роналду ГОАТ доказал что величайший. Этот гол войдёт в номинацию Пушкаша
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arspurs9
Чисто из интереса, следующим матчем он перебьет собственный рекорд, потом еще и еще. Этот сертификат будет вручаться на каждой игре или там просто нет пока итогового числа?
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