Роналду получил сертификат книги рекордов Гиннесса перед 200-м матчем за сборную Португалии
Криштиану Роналду получил сертификат книги рекордов Гиннесса перед 200-м матчем за сборную.
38-летний форвард стал автором единственного гола Португалии в матче квалификации Евро-2024 против Исландии (1:0).
Футболист получил сертификат как рекордсмен по количеству игр на уровне сборных.
Он дебютировал за национальную команду в 2003 году и сейчас продолжает улучшать мировой рекорд по количеству игр за сборную (200).
Гол в ворота исландцев стал для него 123-м на уровне сборных, что также является рекордом.
При этом следует отметить, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем достижения малайзийца Сон Чин Анна (219 игр). Он провел 24 игры, которые не учитываются официально.
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