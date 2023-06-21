Роналду получил сертификат книги рекордов Гиннесса перед 200-м матчем за сборную Португалии

Криштиану Роналду получил сертификат книги рекордов Гиннесса перед 200-м матчем за сборную.

38-летний форвард стал автором единственного гола Португалии в матче квалификации Евро-2024 против (1:0).

Футболист получил сертификат как рекордсмен по количеству игр на уровне сборных.

Он дебютировал за национальную команду в 2003 году и сейчас продолжает улучшать мировой рекорд по количеству игр за сборную (200).

Гол в ворота исландцев стал для него 123-м на уровне сборных, что также является рекордом.

При этом следует отметить, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем достижения малайзийца Сон Чин Анна (219 игр). Он провел 24 игры, которые не учитываются официально.

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