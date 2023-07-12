Роналду инвестировал в маркетплейс элитных часов Chrono24. Его акциями владеет компания Бернара Арно – богатейшего человека в мире

Теги Криштиану Роналду бизнес высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Криштиану Роналду стал инвестором Chrono24 – онлайн-площадки для продажи элитных часов.

Как передает Hypebeast, форвард «Аль-Насра» в качестве партнера присоединился к компании Aglae Ventures, принадлежащей семье Бернара Арно (главы Louis Vuitton Moët Hennessy и самого богатого человека на Земле по версии Forbes), а также к General Atlantic, Insight Partners и Sprints Capital.

Оценочная стоимость маркетплейса превышает 1 млрд долларов.

«Как многолетний коллекционер часов и постоянный пользователь Chrono24, я рад стать акционером компании. Chrono24 объединяет миллионы любителей часов со всего мира и помогает им разделить страсть. Мне хорошо знакомо это глобальное объединение, и я очень рад стать его частью», – заявил португалец.

«Никто не выводит любовь к роскошным часам на мировой уровень так, как Криштиану. Он уже закрепил за собой звание одного из величайших спортсменов и в качестве инвестора выделяется глубокими познаниями в области предметов роскоши и технологий», – сказал генеральный директор Chrono24 Тим Страке.

Фото: chrono24.com

Роналду запустил бренд минеральной воды. При рекламе использовались недостоверные данные – уровень pH не соответствует заявленному, вода добывается в другом месте

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10 комментариев

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Decard Show
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Как же велик Криштиану
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Konstantin Meerov
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Конечно дорогие часы- это престиж,статусность и тд. как и цепи-кольца). Но уже давно поражает, нафига именно часы до сих пор надо, когда у каждого есть телефон)
потому что это престиж и статус. на фига покупать бутылку шампанского за 1000 долларов, когда и за 30 также кисло и пузырится?
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AnMe
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Конечно дорогие часы- это престиж,статусность и тд. как и цепи-кольца). Но уже давно поражает, нафига именно часы до сих пор надо, когда у каждого есть телефон)
Часы - это не только демонстрация статуса для людей, а также своего рода инвестиции. Зависит от бренда, камней и материала из которого они сделаны, а также на стоимость влияет ограниченность/лимитка выпущенной серии. Со временем такие покупки только растут в цене.
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Papa Paolo
Песочные часы ⏳
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Konstantin Meerov
потому что это престиж и статус. на фига покупать бутылку шампанского за 1000 долларов, когда и за 30 также кисло и пузырится?
так я не говорю, что это плохо,я в том смысле так же и про дешевые часы,в том плане ,что именно самая функция- "посмотреть время" как по мне себя изжила) никому ничего не навязываю)
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Конечно дорогие часы- это престиж,статусность и тд. как и цепи-кольца). Но уже давно поражает, нафига именно часы до сих пор надо, когда у каждого есть телефон)
Время такое сейчас
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