Роналду инвестировал в маркетплейс элитных часов Chrono24. Его акциями владеет компания Бернара Арно – богатейшего человека в мире

Криштиану Роналду стал инвестором Chrono24 – онлайн-площадки для продажи элитных часов.

Как передает Hypebeast, форвард « » в качестве партнера присоединился к компании Aglae Ventures, принадлежащей семье Бернара Арно (главы Louis Vuitton Moët Hennessy и самого богатого человека на Земле по версии Forbes), а также к General Atlantic, Insight Partners и Sprints Capital.

Оценочная стоимость маркетплейса превышает 1 млрд долларов.

«Как многолетний коллекционер часов и постоянный пользователь Chrono24, я рад стать акционером компании. Chrono24 объединяет миллионы любителей часов со всего мира и помогает им разделить страсть. Мне хорошо знакомо это глобальное объединение, и я очень рад стать его частью», – заявил португалец.

«Никто не выводит любовь к роскошным часам на мировой уровень так, как . Он уже закрепил за собой звание одного из величайших спортсменов и в качестве инвестора выделяется глубокими познаниями в области предметов роскоши и технологий», – сказал генеральный директор Chrono24 Тим Страке.

Фото: chrono24.com

Роналду запустил бренд минеральной воды. При рекламе использовались недостоверные данные – уровень pH не соответствует заявленному, вода добывается в другом месте