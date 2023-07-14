«Я подумал: «Не может быть такого, чтобы у вас были Роналду, Руни и Тевес, это чит-код!» Агбонлахор про «МЮ»-2007
Габриэль Агбонлахор рассказал, как отреагировал на переход Карлоса Тевеса в «МЮ».
Аргентинец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2007 году. В первом совместном сезоне Тевес, Уэйн Руни и Криштиану Роналду забили 79 голов в сумме.
«Я просто подумал: «Не может быть такого, чтобы у вас были Роналду, Руни и Тевес, да ладно, это чит-код!»
Он [Тевес] представлял угрозу, он был недооценен, быстр, резок и имел низкий центр тяжести. Он мог забить любой гол, выжимал все соки из центральных защитников.
Он был одним из тех, о ком ты думал: «О, черт возьми, он перешел к ним», – сказал бывший игрок «Астон Виллы».
Блин, ну хватит уже Агбонлахора, он почти как Быстров