«Я подумал: «Не может быть такого, чтобы у вас были Роналду, Руни и Тевес, это чит-код!» Агбонлахор про «МЮ»-2007

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Уэйн Руни Карлос Тевес премьер-лига Англия Габриэль Агбонлахор Футбол

Габриэль Агбонлахор рассказал, как отреагировал на переход Карлоса Тевеса в «МЮ».

Аргентинец присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2007 году. В первом совместном сезоне Тевес, Уэйн Руни и Криштиану Роналду забили 79 голов в сумме. 

«Я просто подумал: «Не может быть такого, чтобы у вас были Роналду, Руни и Тевес, да ладно, это чит-код!»

Он [Тевес] представлял угрозу, он был недооценен, быстр, резок и имел низкий центр тяжести. Он мог забить любой гол, выжимал все соки из центральных защитников.

Он был одним из тех, о ком ты думал: «О, черт возьми, он перешел к ним», – сказал бывший игрок «Астон Виллы».

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
heymon95
Хочется опять вспомнить какой же раньше был классный футбол
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Когда у тебя еле 4 звёзды таланта в менеджере, а тут трое с пятью.
Блин, ну хватит уже Агбонлахора, он почти как Быстров
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Да уж. Какие прекрасные были времена, эта троица разве что слегка хуже "BBC" Реала, а Роналду 2007-2009 вообще как по мне лучшая версия себя за всю карьеру.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Помню, у меня вырезка где-то лежит из еженедельника Футбол или еще откуда с фото, где Маскерано и Тевес только приехали в Англию. И агент вроде был Киа Джурабчян
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий