Месси сходил в супермаркет в Майами

Теги МЛС Лионель Месси фото Интер Майами Футбол

Лионель Месси сходил в супермаркет в Майами.

В четверг вечером в соцсетях разлетелись фото форварда «Интер Майами», где тот как обычный клиент покупает продукты в супермаркете Publix.

Месси, похоже, успел положить в тележку все нужные продукты до тех пор, пока его узнали. Лео не отказал болельщикам в фото.

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106 комментариев

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Криштиану Роналду
Хотелось бы еще узнать что именно он там купил.
+182
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darby crash
Со своим пакетом?
+137
-3
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David Aprasidze
WhoScored дала оценку 9.3 балла
+120
-13
+107
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benjamin92
Месси и Роналду: уезжают доигрывать в США и СА
Пользователи: теперь будет меньше новостей о них
Спортс: Месси сходил в магазин Майами
+74
0
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mars
новость года
+60
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Петросня
Спасибо за новость.
+39
-2
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Ligalaiz
Ответ darby crash
Со своим пакетом?
шутки шутками а в Америке все со своими пакетами ходят.

пластиковые пакеты в супермаркетах давно отменили из за загрязнения окружающей среды)

там только пакеты из переработаных материалов и они не бесплатные
+31
-1
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Собиратель хаоса
Ответ Ligalaiz
шутки шутками а в Америке все со своими пакетами ходят. пластиковые пакеты в супермаркетах давно отменили из за загрязнения окружающей среды) там только пакеты из переработаных материалов и они не бесплатные
В Европе кстати тоже не гнушаются со своими ходить. Ничего смешного в этом нет. Это разумное потребление и хоть небольшая, но экономия.
+27
0
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Рома Политов
Эта новость должна стать легендарной
+26
0
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Exyxea
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать
+22
0
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Wizard Harry
Пенальти не назначили? Так, чисто на всякий случай
+43
-21
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Savardus
Лицо бабушки в шляпке на фото справа - просто топ!
+15
0
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Вадим Дзахоев
Ответ Криштиану Роналду
Хотелось бы еще узнать что именно он там купил.
Прояви терпение. Это выйдет отдельной новостью
+13
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Penguin87
Лейс с огурчиком купил?
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Фут.Боль
Ответ Batitotti
Поразительно какое, вероятно, простое человеческое счастье испытывает Лео, когда у него появилась возможность ходить по магазинам, кафешкам, на пляж. То, что доступно простому человеку, может быть совершенно недоступно великим. МЛС в этом плане правильный выбор. Всяко лучше, чем сидеть где-то в башне посреди пустыни.
В остальных странах запрет же на посещение супермаркетов.
+12
-2
+10
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atomio
ну собственно вот это ему наверное и хотелось в последнее время - чила и чтобы не было давления. в Париже или уж тем более в Барсе - фанаты и папарацци не дали бы протолкнуться
+10
-2
+8
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Ранальду с пивком
Это пятерочка в Воронеже , не уж то Факел все таки перехватил нападающего ?
+7
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+7
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PIT-BUL
Спасибо. Отличная новость. Оказывается Месси покупает продукты.
+6
0
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Российский пользователь
тупейшая новость, в стиле спортс
+5
-1
+4
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ariuntrius
Ответ Вадим Дзахоев
Прояви терпение. Это выйдет отдельной новостью
Продукты которые купил Месси в первый поход в супермаркет, где они сейчас?
+3
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Взвешенный вомбат Китая
Вот это новость :D
+2
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Дани Алисса
жду новость как он сходил в уличный туалет за 2 доллара в Майами
+3
-1
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Денис Давыдов
Это чё онлайн жизни Месси 🤣
может он там ещё реалити-шоу запустит, я бы в принципе не удивился.
+2
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goodok
А карту дисконтную на кассе показал? Со своим пакетом пришел или купил? Или может на руках решил все отнести?
+3
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Bugard
Лионель Месси сходил в супермаркет в Майами, купил всё нужное, в том числе и сам супермаркет.
+2
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