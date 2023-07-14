Месси сходил в супермаркет в Майами
Лионель Месси сходил в супермаркет в Майами.
В четверг вечером в соцсетях разлетелись фото форварда «Интер Майами», где тот как обычный клиент покупает продукты в супермаркете Publix.
Месси, похоже, успел положить в тележку все нужные продукты до тех пор, пока его узнали. Лео не отказал болельщикам в фото.
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Спортс: Месси сходил в магазин Майами
пластиковые пакеты в супермаркетах давно отменили из за загрязнения окружающей среды)
там только пакеты из переработаных материалов и они не бесплатные
может он там ещё реалити-шоу запустит, я бы в принципе не удивился.