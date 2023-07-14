Лионель Месси сходил в супермаркет в Майами.

В четверг вечером в соцсетях разлетелись фото форварда « », где тот как обычный клиент покупает продукты в супермаркете Publix.

, похоже, успел положить в тележку все нужные продукты до тех пор, пока его узнали. Лео не отказал болельщикам в фото.