Линекер о теннисисте Алькарасе: «Сила и скорость Роналду, легкость и чутье Месси – только с ракеткой. Как же он талантлив»

Гари Линекер сравнил теннисиста Карлоса Алькараса с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

В 1/4 финала «Уимблдона» первая ракетка мира Алькарас обыграл Хольгера Руне. 20-летний испанец впервые вышел в полуфинал турнира, где сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

«Как же талантлив Карлос Алькарас.

Он выглядит и двигается как футболист – сила и скорость в сочетании с легкостью касаний и чутьем , – но с ракеткой в руках», – написал бывший игрок сборной Англии в твиттере.