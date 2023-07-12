Линекер о теннисисте Алькарасе: «Сила и скорость Роналду, легкость и чутье Месси – только с ракеткой. Как же он талантлив»
Гари Линекер сравнил теннисиста Карлоса Алькараса с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
В 1/4 финала «Уимблдона» первая ракетка мира Алькарас обыграл Хольгера Руне. 20-летний испанец впервые вышел в полуфинал турнира, где сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
«Как же талантлив Карлос Алькарас.
Он выглядит и двигается как футболист – сила и скорость Роналду в сочетании с легкостью касаний и чутьем Месси, – но с ракеткой в руках», – написал бывший игрок сборной Англии в твиттере.
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