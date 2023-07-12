Линекер о теннисисте Алькарасе: «Сила и скорость Роналду, легкость и чутье Месси – только с ракеткой. Как же он талантлив»

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси Гари Линекер Уимблдон высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Даниил Медведев Интер Майами Карлос Алькарас Футбол

Гари Линекер сравнил теннисиста Карлоса Алькараса с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

В 1/4 финала «Уимблдона» первая ракетка мира Алькарас обыграл Хольгера Руне. 20-летний испанец впервые вышел в полуфинал турнира, где сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

«Как же талантлив Карлос Алькарас.

Он выглядит и двигается как футболист – сила и скорость Роналду в сочетании с легкостью касаний и чутьем Месси, – но с ракеткой в руках», – написал бывший игрок сборной Англии в твиттере.

5 комментариев

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Bullet91
не того Алькараса отметили вы
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marco -81
Гарри поехал - скоро по нужде будет ходить и анализировать результаты через призму (все понимают "ёршик") футбола........
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