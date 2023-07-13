Шакира может выступить на презентации Месси. Певица переехала в Майами после развода с Пике
«Интер Майами» хочет пригласить Шакиру выступить на презентации Лионеля Месси.
Ранее сообщалось, что Месси прилетел в Майами, чтобы присоединиться к своему новому клубу. Презентация аргентинца в качестве игрока «Интер Майами» запланирована на 16 июля, дебют – на 21 июля в матче против «Крус Асуль».
В своем твиттере «Интер Майами» анонсировал «большое захватывающее мероприятие», которое должно состояться в это воскресенье.
По данным основателя и соведущего подкаста об «Интер Майами» Франко Панисо, клуб пытается организовать выступление Шакиры, а также пуэрториканского рэпера Bad Bunny и колумбийского исполнителя Малумы.
Отметим, что Шакира переехала в Майами после развода с бывшим партнером Лионеля Месси по «Барселоне» Жераром Пике.
Мурал с изображением Месси появится в Майами. Бекхэм поучаствовал в его создании
_____________________________________________________
waka-waka)