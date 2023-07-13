Шакира может выступить на презентации Месси. Певица переехала в Майами после развода с Пике

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Жерар Пике Шакира Интер Майами музыка Футбол

«Интер Майами» хочет пригласить Шакиру выступить на презентации Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что Месси прилетел в Майами, чтобы присоединиться к своему новому клубу. Презентация аргентинца в качестве игрока «Интер Майами» запланирована на 16 июля, дебют – на 21 июля в матче против «Крус Асуль».

В своем твиттере «Интер Майами» анонсировал «большое захватывающее мероприятие», которое должно состояться в это воскресенье.

По данным основателя и соведущего подкаста об «Интер Майами» Франко Панисо, клуб пытается организовать выступление Шакиры, а также пуэрториканского рэпера Bad Bunny и колумбийского исполнителя Малумы.

Отметим, что Шакира переехала в Майами после развода с бывшим партнером Лионеля Месси по «Барселоне» Жераром Пике.

Мурал с изображением Месси появится в Майами. Бекхэм поучаствовал в его создании

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2 комментария

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Velirpa
"Отметим, что Шакира переехала в Майами после развода с бывшим партнером Лионеля Месси по «Барселоне» Жераром Пике
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waka-waka)
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AnMe
Спеть бы еще ее новый хит про Пике, был бы ор) жаль, что я сейчас не в Майами. хотя в любом случае фиг бы достал билеты
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