Шакира может выступить на презентации Месси. Певица переехала в Майами после развода с Пике

«Интер Майами» хочет пригласить Шакиру выступить на презентации Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что Месси прилетел в Майами, чтобы присоединиться к своему новому клубу. Презентация аргентинца в качестве игрока « » запланирована на 16 июля, дебют – на 21 июля в матче против «Крус Асуль».

В своем твиттере «Интер Майами» анонсировал «большое захватывающее мероприятие», которое должно состояться в это воскресенье.

По данным основателя и соведущего подкаста об «Интер Майами» Франко Панисо, клуб пытается организовать выступление Шакиры, а также пуэрториканского рэпера Bad Bunny и колумбийского исполнителя Малумы.

Отметим, что переехала в Майами после развода с бывшим партнером по «Барселоне» .

Мурал с изображением Месси появится в Майами. Бекхэм поучаствовал в его создании