«Тоттенхэм» может предложить Кейну должность в клубе, чтобы убедить его остаться. Форвард интересен «Баварии» и «ПСЖ»

Теги Бавария ПСЖ премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Футбол

«Тоттенхэм» может предложить Харри Кейну должность в клубе, чтобы удержать его.

В трансфере 29-летнего нападающего заинтересованы «Бавария» и «ПСЖ». Контракт игрока со «шпорами» действует до 2024 года. 

Председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэл Леви не хочет продавать форварда установил на него цену в 120 миллионов фунтов. Кроме того, руководство лондонцев намерено продлить контракт с Кейном. 

Чтобы убедить футболиста подписать новое соглашение, «Тоттенхэм» может предложить ему должность в клубе после завершения карьеры. Зарплата Харри может превысить 400 тысяч фунтов в неделю, но финансовый фактор не будет главным в его решении, сообщает Daily Mail.

В минувшем сезоне АПЛ Кейн провел 38 матчей, отличившись 30 голами и 3 ассистами. Подробную статистику футболиста можно найти здесь

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13 комментариев

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Ебздрогыч
Кейну подойдет должность хранителя клубного музея, отдела трофеев, где будет пусто.
+58
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андрэ
Да уже Леви должен усыновить бедолагу и завещать ему клуб
+13
0
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Пирс Морган
У Кейна был в контракте пункт, что он вступает в команду «Летучего Голландца» ?
+9
0
+9
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Артур Артур
Кейна подпишут до пенсионного возраста, контракт на 5+35 лет
+4
0
+4
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Vinnipukh Vinni
Всегда удивляли такие плюшки:
1. Зачем ему должность в клубе после окончания карьеры?
2. Если ему всё-таки нужна будет должность в клубе, он её и так получит как легенда клуба.
То есть бессмысленное предложение, если оно действительно было сделано.
+1
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Ебздрогыч
Кейну подойдет должность хранителя клубного музея, отдела трофеев, где будет пусто.
))) хотел написать этот коммент....но)
+3
-2
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OldRedWhite
Ответ Ебздрогыч
Кейну подойдет должность хранителя клубного музея, отдела трофеев, где будет пусто.
Ball boy !
+2
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Денис Курбатов
Ответ Пирс Морган
У Кейна был в контракте пункт, что он вступает в команду «Летучего Голландца» ?
часть коробля - часть команды
+1
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Sarumian
Тренерам назначат ?
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Горемычный Рибери
Всё доходит до полнейшего абсурда!
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андрэ
Ответ corazón blanco
Так Леви не владелец, а президент. Он совладелец у него только 29,4 процента.
сарказм не твое
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