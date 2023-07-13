«Тоттенхэм» может предложить Кейну должность в клубе, чтобы убедить его остаться. Форвард интересен «Баварии» и «ПСЖ»
«Тоттенхэм» может предложить Харри Кейну должность в клубе, чтобы удержать его.
В трансфере 29-летнего нападающего заинтересованы «Бавария» и «ПСЖ». Контракт игрока со «шпорами» действует до 2024 года.
Председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэл Леви не хочет продавать форварда установил на него цену в 120 миллионов фунтов. Кроме того, руководство лондонцев намерено продлить контракт с Кейном.
Чтобы убедить футболиста подписать новое соглашение, «Тоттенхэм» может предложить ему должность в клубе после завершения карьеры. Зарплата Харри может превысить 400 тысяч фунтов в неделю, но финансовый фактор не будет главным в его решении, сообщает Daily Mail.
В минувшем сезоне АПЛ Кейн провел 38 матчей, отличившись 30 голами и 3 ассистами. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
1. Зачем ему должность в клубе после окончания карьеры?
2. Если ему всё-таки нужна будет должность в клубе, он её и так получит как легенда клуба.
То есть бессмысленное предложение, если оно действительно было сделано.