«Тоттенхэм» может предложить Кейну должность в клубе, чтобы убедить его остаться. Форвард интересен «Баварии» и «ПСЖ»

«Тоттенхэм» может предложить Харри Кейну должность в клубе, чтобы удержать его.

В трансфере 29-летнего нападающего заинтересованы « » и « ». Контракт игрока со «шпорами» действует до 2024 года.

Председатель совета директоров « » не хочет продавать форварда установил на него цену в 120 миллионов фунтов. Кроме того, руководство лондонцев намерено продлить контракт с Кейном.

Чтобы убедить футболиста подписать новое соглашение, «Тоттенхэм» может предложить ему должность в клубе после завершения карьеры. Зарплата Харри может превысить 400 тысяч фунтов в неделю, но финансовый фактор не будет главным в его решении, сообщает Daily Mail.

В минувшем сезоне АПЛ Кейн провел 38 матчей, отличившись 30 голами и 3 ассистами. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.