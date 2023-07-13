Иньиго Мартинес: «Барса» – лучшая команда мира. Присоединиться к этой прекрасной семье – гордость и удовольствие»

Теги Барселона Ла Лига Иньиго Мартинес Футбол

Иньиго Мартинес поделился эмоциями после перехода в «Барселону».

«Присоединиться к этой прекрасной семье – это гордость и удовольствие. «Барселона» – лучшая команда мира.

Я перехожу с желанием и энтузиазмом. Это прекрасный опыт, при этом требования в «Барсе» высоки. Впереди отличный год. Visca el Barça!» – сказал Иньиго.

В начале июля Мартинес подписал с «Барселоной» контракт сроком до 2025 года.

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15 комментариев

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Ник Ник
Получается, где-то обман. Футболисты в Барсу то идут и идут. А комментаторы здесь уверены в том, что в барсе проблемы.

И Либо все вокруг там тупые и продолжают идти в проблемный клуб или же здесь все в глубоких заблуждениях 🤷🏽
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
поздно конечно пришёл, но в любом случае хорошо что попал туда.
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Алексей Ненахов
Пополнения в пансионате пенсионеров
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войд
"Лучший" клуб мира который даже любимую ЛЕ не может осилить)
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Raul14
молодой, перспективный!
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