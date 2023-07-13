Иньиго Мартинес: «Барса» – лучшая команда мира. Присоединиться к этой прекрасной семье – гордость и удовольствие»

Иньиго Мартинес поделился эмоциями после перехода в «Барселону».

«Присоединиться к этой прекрасной семье – это гордость и удовольствие. « » – лучшая команда мира.

Я перехожу с желанием и энтузиазмом. Это прекрасный опыт, при этом требования в «Барсе» высоки. Впереди отличный год. Visca el Barça!» – сказал .

В начале июля Мартинес подписал с «Барселоной» контракт сроком до 2025 года.