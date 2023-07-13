Иньиго Мартинес: «Барса» – лучшая команда мира. Присоединиться к этой прекрасной семье – гордость и удовольствие»
Иньиго Мартинес поделился эмоциями после перехода в «Барселону».
«Присоединиться к этой прекрасной семье – это гордость и удовольствие. «Барселона» – лучшая команда мира.
Я перехожу с желанием и энтузиазмом. Это прекрасный опыт, при этом требования в «Барсе» высоки. Впереди отличный год. Visca el Barça!» – сказал Иньиго.
В начале июля Мартинес подписал с «Барселоной» контракт сроком до 2025 года.
И Либо все вокруг там тупые и продолжают идти в проблемный клуб или же здесь все в глубоких заблуждениях 🤷🏽