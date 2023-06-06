«Атлетик» объявил об уходе Иньиго. Защитник близок к переходу в «Барселону»

Теги Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы Иньиго Мартинес Футбол

Иньиго Мартинес покидает «Атлетик».

Срок действия контракта защитника с клубом из Бильбао истекает 30 июня. Футболист отказался продлевать соглашение и покинет команду свободным агентом. 

Мартинес провел в составе «Атлетика» 6 сезонов и сыграл 177 матчей во всех турнирах. 

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист близок к переходу в «Барселону». По информации Diario Sport, каталонский клуб может объявить о трансфере в ближайшие дни. Иньиго подпишет контракт на 3 сезона. 

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22 комментария

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blaugrano
Он уже и медосмотр прошёл. Да возрастной, но как свободный агент это отличное приобретение.
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Бронислав Каминский
Ответ FrankieWild
Барселоне нужно больше старперов
В Барсе всего 4 игрока старше 30 лет)))Алонсо,Роберто,МАТШ и Лева
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TravenS
Ответ FrankieWild
Барселоне нужно больше старперов
Согласен, надо же как-то разбавить молодёжь опытом, особенно при уходе Бускетса и Альбы
+6
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+5
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Ответ FrankieWild
Барселоне нужно больше старперов
Ну-ка перечисли всех кто старше 30+
+6
-3
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Goozla
без фото не поверю- человек шестой год в Барсу переходит. сродни переходу Кришито в Зенит.
+4
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Адекватник
Должен был оказаться в барсе или реале еще лет 7-8 назад. Топовый левоногий центрдеф испанец. Но из сосьедада и атлетика все тяжело уходят. А так, покупали всяких мертвых лысых французов...
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cektor
Ответ FrankieWild
Барселоне нужно больше старперов
у Барсы 30+ всего 3 полевых игрока
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Адекватник
Ответ Ilia Maksiokov
кто лысый?
Блин. Пришлось напрягать моск. Жереми Матьо...
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Чингиз Зайнуллин
Ответ cektor
Умтити и Лангле отпустить , Иньиго как дублер норм, бесплатно Араухо , Кристенсен и Кунде основа
он в основе будет спокойно
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Ja BRITER
Ответ Виталий Кучеренко
А чего Барса таких молодых берет? Есть же футболисты 40+....
а чего ей одними двадцатилетними гонять?
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Пономарев Дима
Ответ FrankieWild
Барселоне нужно больше старперов
Бесплатный и адаптированный к чемпионату ЦЗ вполне сойдёт. Он спокойно ещё минимум 3 года отыграет на уровне (а может и больше), при этом денег много не попросит
Конкретно в этом случае стоит взять 30+ летнего
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cektor
Умтити и Лангле отпустить , Иньиго как дублер норм, бесплатно
Араухо , Кристенсен и Кунде основа
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Виталий Кучеренко
Ответ TravenS
Согласен, надо же как-то разбавить молодёжь опытом, особенно при уходе Бускетса и Альбы
В принципе, да. Есть смысл.
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Амин Чич
Ответ Виталий Кучеренко
А чего Барса таких молодых берет? Есть же футболисты 40+....
за молодых платить нужно
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Filipp Gorski
Мда политика Бильбао это конечно жесть
Могли бы легко стать топ клубом и бороться за топ 4 но вместо этого теряют лидера обороны и никого не могу взять взамен тк найти баска схожего по уровню будет довольно проблемно
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Ilia Maksiokov
Ответ Адекватник
Должен был оказаться в барсе или реале еще лет 7-8 назад. Топовый левоногий центрдеф испанец. Но из сосьедада и атлетика все тяжело уходят. А так, покупали всяких мертвых лысых французов...
кто лысый?
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Михаил Лубянский
Пересидел,на слуху уже лет 7 наверное, давно надо было уходить,баски как всегда цену гнули
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aidos_1979
Ответ Адекватник
Блин. Пришлось напрягать моск. Жереми Матьо...
Ну Матье мёртвым называть я бы не стал, добротный лысый из браззерс палочку в класико успел воткнуть)
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Ilia Maksiokov
Ответ Михаил Лубянский
Пересидел,на слуху уже лет 7 наверное, давно надо было уходить,баски как всегда цену гнули
он как бы от них басков ушел у другим в своё время....
Мог перейти в любой клуб так то в 18-ом году..
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