«Атлетик» объявил об уходе Иньиго. Защитник близок к переходу в «Барселону»
Иньиго Мартинес покидает «Атлетик».
Срок действия контракта защитника с клубом из Бильбао истекает 30 июня. Футболист отказался продлевать соглашение и покинет команду свободным агентом.
Мартинес провел в составе «Атлетика» 6 сезонов и сыграл 177 матчей во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что 32-летний футболист близок к переходу в «Барселону». По информации Diario Sport, каталонский клуб может объявить о трансфере в ближайшие дни. Иньиго подпишет контракт на 3 сезона.
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Конкретно в этом случае стоит взять 30+ летнего
Араухо , Кристенсен и Кунде основа
Могли бы легко стать топ клубом и бороться за топ 4 но вместо этого теряют лидера обороны и никого не могу взять взамен тк найти баска схожего по уровню будет довольно проблемно
Мог перейти в любой клуб так то в 18-ом году..