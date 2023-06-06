«Атлетик» объявил об уходе Иньиго. Защитник близок к переходу в «Барселону»

Иньиго Мартинес покидает «Атлетик».

Срок действия контракта защитника с клубом из Бильбао истекает 30 июня. Футболист отказался продлевать соглашение и покинет команду свободным агентом.

провел в составе « » 6 сезонов и сыграл 177 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист близок к переходу в «Барселону». По информации Diario Sport, каталонский клуб может объявить о трансфере в ближайшие дни. Иньиго подпишет контракт на 3 сезона.

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