Куман о «Барсе»: «Они не работают на будущее, трансфер 22-летнего лучше перехода тех, кому 32-33. Нельзя брать по 2-3 таких игрока каждый год»

Роналд Куман раскритиковал «Барселону» за трансферы возрастных футболистов.

«Глядя со стороны, можно обсудить возраст подписанных игроков. Они не работают на будущее ни с финансовой, ни с футбольной точки зрения. Гюндоган – отличный игрок, но его нужно было подписать раньше. Для клуба, который должен смотреть в будущее... И они подписывают их на два или три года.

Когда я был тренером, денег не было. И я увидел, что есть Педри, Нико, Гави... Мы в Нидерландах привыкли давать возможности молодым. Нужно работать, чтобы иметь хорошее будущее.

Дело даже не в Гюндогане. Нельзя подписывать по два-три игрока такого возраста каждый сезон. Если вы думаете о будущем, то трансфер 22-летнего футболиста лучше, чем переход игрока, которому 32 или 33», – сказал бывший тренер «Барселоны», который сейчас работает со сборной Нидерландов.

Этим летом « » подписала , которому в октябре исполнится 33 года, и 32-летнего . Оба футболиста перешли на правах свободных агентов.