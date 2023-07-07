Куман о «Барсе»: «Они не работают на будущее, трансфер 22-летнего лучше перехода тех, кому 32-33. Нельзя брать по 2-3 таких игрока каждый год»

Теги Роналд Куман Барселона Ла Лига трансферы Илкай Гюндоган Иньиго Мартинес Футбол

Роналд Куман раскритиковал «Барселону» за трансферы возрастных футболистов.

«Глядя со стороны, можно обсудить возраст подписанных игроков. Они не работают на будущее ни с финансовой, ни с футбольной точки зрения. Гюндоган – отличный игрок, но его нужно было подписать раньше. Для клуба, который должен смотреть в будущее... И они подписывают их на два или три года.

Когда я был тренером, денег не было. И я увидел, что есть Педри, Нико, Гави... Мы в Нидерландах привыкли давать возможности молодым. Нужно работать, чтобы иметь хорошее будущее.

Дело даже не в Гюндогане. Нельзя подписывать по два-три игрока такого возраста каждый сезон. Если вы думаете о будущем, то трансфер 22-летнего футболиста лучше, чем переход игрока, которому 32 или 33», – сказал бывший тренер «Барселоны», который сейчас работает со сборной Нидерландов.

Этим летом «Барселона» подписала Илкая Гюндогана, которому в октябре исполнится 33 года, и 32-летнего Иньиго Мартинеса. Оба футболиста перешли на правах свободных агентов.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Это привет от Лапорты тем, кто говорил, что "Месси не нужен, ножно наигрывать молодых". Что тут сказать - Гюндоган и Мартинес моложе Месси, так что всё в порядке )
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ ОФутболе ТВ
он про чемпионов топ 5 говорил, почитай сначала
Очень большая выборка из 5 команд!
Можно ещё написать «самый молодой состав среди каталонских команд», выборка и результат будут примерно такими же :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
Когда Барселона купит Роке, Куман скажет «Как можно платить такие деньги за 18-летнего игрока ?». Абсолютно не красит Роналда всё то, что наговорил про клуб за последние 1,5 года. Если так подумать, то куда Барселоне ещё омолаживаться. У всех топовых клубов больше опытных и состоявшихся игроков в составе. Когда Барселона стабилизирует финансовую ситуацию, когда молодёжь подрастёт, тогда и сможет Барселона тратить 40+ миллионов на молодых игроков
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Уж кого кого слушать, но не физкультурника Кумана..
В Барсе и так много молодняка, а учитывая, что ушли генералы раздевалки - Бускетс и Альба, их места вакантны.. И пусть не по авторитету, но по опытности Иньиго и Гюндоган точно лишними не будут.. Не последние люди в футболе все же.. И кенгуру футбола ещё Брозовича ждёт с дня на день..
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dadahandadahan3@gmail.com
да да он прав
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ fcb812
Опять рыжая обиженнка активизировалась сам ли звал де йонга в клуб у барсы самая молодая команда среди всех чемпионов топ 5 лиг пара тройка опытных бойцов ничего не испортит.
У «Барселоны» не самая молодая команда в Ла Лиге - на 1 месте «Валенсия» (24,0 года), не говоря уже про топ-5
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОФутболе ТВ
Ответ JENNINGS
У «Барселоны» не самая молодая команда в Ла Лиге - на 1 месте «Валенсия» (24,0 года), не говоря уже про топ-5
он про чемпионов топ 5 говорил, почитай сначала
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бронислав Каминский
Ответ JENNINGS
Очень большая выборка из 5 команд! Можно ещё написать «самый молодой состав среди каталонских команд», выборка и результат будут примерно такими же :)
Тем не менее у Барсы всего в составе 5 полевых,которым больше 30ти...И то не все они основные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
edart84
Ответ Любезный Коссутий
для Барсы сейчас важно не сколько лет игроку, а свободный он агент или нет. вот этого Куман не понимает.
Да и 32 года никакой не возраст, минус только в возможностях перепродажи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мимоКрокодил
Ответ vzi
Куман и Ван Галь 2002/03 - два лучших тренера в истории Барселоны. Нет, они номер 3 и 2. Лучший все же - Кике Сетьен. 2:8 - вековечная коронация вселенского позора.
Всё ещё обидно?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ vzi
Куман и Ван Галь 2002/03 - два лучших тренера в истории Барселоны. Нет, они номер 3 и 2. Лучший все же - Кике Сетьен. 2:8 - вековечная коронация вселенского позора.
Как посмотреть , даже при них Барса не занимала 3 место в группе , а играла в плей-офф
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ Данил Луговский
В Барсу идут чтобы занимать первое место в чемпионате
И третье в группе Лч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий