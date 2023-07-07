Куман о «Барсе»: «Они не работают на будущее, трансфер 22-летнего лучше перехода тех, кому 32-33. Нельзя брать по 2-3 таких игрока каждый год»
Роналд Куман раскритиковал «Барселону» за трансферы возрастных футболистов.
«Глядя со стороны, можно обсудить возраст подписанных игроков. Они не работают на будущее ни с финансовой, ни с футбольной точки зрения. Гюндоган – отличный игрок, но его нужно было подписать раньше. Для клуба, который должен смотреть в будущее... И они подписывают их на два или три года.
Когда я был тренером, денег не было. И я увидел, что есть Педри, Нико, Гави... Мы в Нидерландах привыкли давать возможности молодым. Нужно работать, чтобы иметь хорошее будущее.
Дело даже не в Гюндогане. Нельзя подписывать по два-три игрока такого возраста каждый сезон. Если вы думаете о будущем, то трансфер 22-летнего футболиста лучше, чем переход игрока, которому 32 или 33», – сказал бывший тренер «Барселоны», который сейчас работает со сборной Нидерландов.
Этим летом «Барселона» подписала Илкая Гюндогана, которому в октябре исполнится 33 года, и 32-летнего Иньиго Мартинеса. Оба футболиста перешли на правах свободных агентов.
Можно ещё написать «самый молодой состав среди каталонских команд», выборка и результат будут примерно такими же :)
В Барсе и так много молодняка, а учитывая, что ушли генералы раздевалки - Бускетс и Альба, их места вакантны.. И пусть не по авторитету, но по опытности Иньиго и Гюндоган точно лишними не будут.. Не последние люди в футболе все же.. И кенгуру футбола ещё Брозовича ждёт с дня на день..