Иньиго успешно прошел медосмотр для «Барсы». Экс-защитник «Атлетика» подпишет контракт на 2 года

Теги Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы Иньиго Мартинес Футбол

Иньиго Мартинес переходит в «Барселону».

32-летний защитник успешно прошел медосмотр, сообщает Diario Sport.

«Барса» хотела проверить состояние футболиста после операции, вызванной подошвенным фасцитом.

Мартинес подпишет 2-летний контракт. О трансфере официально должны объявить в среду.

Ранее Иньиго ушел из «Атлетика» по истечении контракта. Он выступал за клуб 6 лет.

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9 комментариев

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Александр Воскобойник
гуглите сами откуда он и где играл
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Bayern Munich Mia San Mia
Квалифицированный игрок и бесплатно. Для Барселоны, страдающей нехваткой денег, хороший вариант.
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Marina_Greta
Муньяин, Инаки Уильямс, Иниго, ещё кого-то забыла, кто шёл очень даже талантливым игроком и пророчили большое будущее)
Ну и Адуриц старичок даже клепал голы неплохо)
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Marina_Greta
Ответ Александр Воскобойник
гуглите сами откуда он и где играл
Атлетик Бильбао, вроде всю карьеру там провел)
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corazón blanco
Ответ Александр Воскобойник
гуглите сами откуда он и где играл
Всю карьеру провел в двух самых больших клубах страны Басков.
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MR04
Ответ Marina_Greta
Атлетик Бильбао, вроде всю карьеру там провел)
Еще Сосьедад
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