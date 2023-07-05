Иньиго успешно прошел медосмотр для «Барсы». Экс-защитник «Атлетика» подпишет контракт на 2 года

Иньиго Мартинес переходит в «Барселону».

32-летний защитник успешно прошел медосмотр, сообщает Diario Sport.

«Барса» хотела проверить состояние футболиста после операции, вызванной подошвенным фасцитом.

Мартинес подпишет 2-летний контракт. О трансфере официально должны объявить в среду.

Ранее Иньиго ушел из «Атлетика» по истечении контракта. Он выступал за клуб 6 лет.