Иньиго успешно прошел медосмотр для «Барсы». Экс-защитник «Атлетика» подпишет контракт на 2 года
Иньиго Мартинес переходит в «Барселону».
32-летний защитник успешно прошел медосмотр, сообщает Diario Sport.
«Барса» хотела проверить состояние футболиста после операции, вызванной подошвенным фасцитом.
Мартинес подпишет 2-летний контракт. О трансфере официально должны объявить в среду.
Ранее Иньиго ушел из «Атлетика» по истечении контракта. Он выступал за клуб 6 лет.
Ну и Адуриц старичок даже клепал голы неплохо)