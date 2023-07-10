«МЮ» может включить Диалло в сделку по Хейлунду. Его купили у «Аталанты» за 30 млн евро зимой 2021-го

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Амад Диалло Расмус Хейлунд Футбол

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о трансфере Расмуса Хейлунда из «Аталанты».

По данным Sky Sports, клубы все еще расходятся в оценке 20-летнего нападающего, но «Манчестер Юнайтед» сохраняет надежду на успешное завершение переговоров. Окружение Хейлунда дает понять, что игрок хочет перейти в «МЮ».

«Юнайтед» изучает возможность включения в сделку 20-летнего полузащитника Амада Диалло – возможно, на правах аренды. Перед принятием решения Эрик тен Хаг хочет посмотреть на него в ходе предсезонки.

Диалло перешел в «Юнайтед» из «Аталанты» в 2021 году за 30 млн евро и провел прошлый сезон на правах аренды в «Сандерленде», за который забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах Чемпионшипа.

Хейлунд забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 34 матчах за «Аталанту». Полную статистику датчанина можно найти здесь.

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13 комментариев

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Nico Boi
пф, смех, Диалло показывает высокий потенциал, и сам ТХ о нем хорошо отзывался, менять на человека который стрельнул на пол сезона и еще и с доплатой, времена Вудворда далеко позади
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Лёха Жданчик
интересно кого МЮ будет следущего у Аталанты покупать и включать в сделку Хьелунда?))
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Nico Boi
Ответ Armen Aleksanyan
Вот зачем его брали? По арендам пускать? Не понимаю такие трансферы.. Или они так откаты какие-то мутят?
так аренды дают пользу, в Сандерленде отлично себя показал, парню 20 лет, год, два, окрепнет и с лёгкостью вольется в команду, это называется задел на будущее
+2
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Armen Aleksanyan
Вот зачем его брали? По арендам пускать? Не понимаю такие трансферы.. Или они так откаты какие-то мутят?
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avcgloronalduMU
он не больше 8 млн тогда ещё стоил
хз кого мб ещё марсьяля будет впаривать
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Манковский
Лучше Марса, Элангу впарить. Диалло потенциально оч хорош.
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Диер Ташкент
Лучше Гринвуда включить
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Манковский
Ответ Armen Aleksanyan
Вот зачем его брали? По арендам пускать? Не понимаю такие трансферы.. Или они так откаты какие-то мутят?
Диалло хорошо выступал в Сандерленде.
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Armen Aleksanyan
Ответ Nico Boi
так аренды дают пользу, в Сандерленде отлично себя показал, парню 20 лет, год, два, окрепнет и с лёгкостью вольется в команду, это называется задел на будущее
Это да, я к тому, если они решат продать его обратно
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Joker17
Ответ Nico Boi
пф, смех, Диалло показывает высокий потенциал, и сам ТХ о нем хорошо отзывался, менять на человека который стрельнул на пол сезона и еще и с доплатой, времена Вудворда далеко позади
> наш 20-летний Диало, забивший 14 голов в Чемпионшипе, - высокий потенциал;

> их 20-летний Хёйлунн, забивший 10 голов в Серии А,- стрельнул на полсезона
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Nico Boi
Ответ Joker17
> наш 20-летний Диало, забивший 14 голов в Чемпионшипе, - высокий потенциал; > их 20-летний Хёйлунн, забивший 10 голов в Серии А,- стрельнул на полсезона
все так, в ЧШ намного сильнее чем тебе кажется, там Хейлунда могут запросто об газон вести, лучше взять игрока проверенного ЧШ в АПЛ чем игрока из Серии А
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