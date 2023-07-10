«МЮ» может включить Диалло в сделку по Хейлунду. Его купили у «Аталанты» за 30 млн евро зимой 2021-го
«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о трансфере Расмуса Хейлунда из «Аталанты».
По данным Sky Sports, клубы все еще расходятся в оценке 20-летнего нападающего, но «Манчестер Юнайтед» сохраняет надежду на успешное завершение переговоров. Окружение Хейлунда дает понять, что игрок хочет перейти в «МЮ».
«Юнайтед» изучает возможность включения в сделку 20-летнего полузащитника Амада Диалло – возможно, на правах аренды. Перед принятием решения Эрик тен Хаг хочет посмотреть на него в ходе предсезонки.
Диалло перешел в «Юнайтед» из «Аталанты» в 2021 году за 30 млн евро и провел прошлый сезон на правах аренды в «Сандерленде», за который забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи в 39 матчах Чемпионшипа.
Хейлунд забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 34 матчах за «Аталанту». Полную статистику датчанина можно найти здесь.
хз кого мб ещё марсьяля будет впаривать
> их 20-летний Хёйлунн, забивший 10 голов в Серии А,- стрельнул на полсезона