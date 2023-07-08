«МЮ» может включить Гринвуда в сделку по Хейлунду. «Аталанте» интересна аренда вингера (Daily Mail)

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Мэйсон Гринвуд Расмус Хейлунд Футбол

Мэйсон Гринвуд может перейти в «Аталанту».

Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность включения вингера в сделку по форварду Расмусу Хейлунду. За счет этого клуб хочет снизить сумму, которую бергамаски требуют за своего игрока.

Отмечается, что «Аталанта» заинтересована в том, чтобы арендовать Гринвуда. Расставаться с 21-летним англичанином окончательно «МЮ» не хотел бы.

В последний раз Гринвуд выходил на поле в январе 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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Gadzhiev JR
Будет интересно посмотреть как сыграет Гринвуд, уж давно не видел его игру
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Аморалинни
Ответ Манковский
Гринвуд RW, не благодари.
87 игр РВ 24+9
65 игр ЦН 41+13
Сейчас бы человеку с ударом и бешенной реализацией играть РВ
Фанаты МЮ вообще футбол не смотрят?
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Ros Denta
Отлично!
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pKaparika
С 10 голов и такой ажиотаж
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crociato
Самое забавное, что этот Хейлунд не факт, что когда-нибудь дорастет до уровня, что был у Гринвуда до того, как он попал в эту историю.
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Манковский
Ответ Supreme Allah
Лучше уж раскошелиться и Мбаппе взять , чем такие деньги в такой трансфер вкладывать , за нелеквид.
Гнилого Мбяпе взять? Во-первых Мбяпе не ЦН и не хочет играть ЦН, он играет слева. Во вторых это гнилой эгоцентричный чел аля Роналду и Погба, который будет портить воздух в раздевалке.
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Манковский
Ответ Аморалинни
Скажите эффективным менеджерам в МЮ, что можно просто оставить Гринвуда, и никого не покупать на роль ЦН
Гринвуд не ЦН, ты бы вставал с дивана иногда...
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Манковский
Ответ Аморалинни
Ага, защитник центральный
Гринвуд RW, не благодари.
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