«МЮ» может включить Гринвуда в сделку по Хейлунду. «Аталанте» интересна аренда вингера (Daily Mail)

Мэйсон Гринвуд может перейти в «Аталанту».

Как сообщает Daily Mail, « » рассматривает возможность включения вингера в сделку по форварду . За счет этого клуб хочет снизить сумму, которую бергамаски требуют за своего игрока.

Отмечается, что « » заинтересована в том, чтобы арендовать . Расставаться с 21-летним англичанином окончательно «МЮ» не хотел бы.

В последний раз Гринвуд выходил на поле в январе 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.