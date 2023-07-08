«МЮ» может включить Гринвуда в сделку по Хейлунду. «Аталанте» интересна аренда вингера (Daily Mail)
Мэйсон Гринвуд может перейти в «Аталанту».
Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность включения вингера в сделку по форварду Расмусу Хейлунду. За счет этого клуб хочет снизить сумму, которую бергамаски требуют за своего игрока.
Отмечается, что «Аталанта» заинтересована в том, чтобы арендовать Гринвуда. Расставаться с 21-летним англичанином окончательно «МЮ» не хотел бы.
В последний раз Гринвуд выходил на поле в январе 2022 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
65 игр ЦН 41+13
Сейчас бы человеку с ударом и бешенной реализацией играть РВ
Фанаты МЮ вообще футбол не смотрят?